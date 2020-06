به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در تقویم ما روزهای زیادی برای جشن و شادباش و کادودادن وجود دارد. یکی از این روزهای فرخنده روز دختر است. در این روز خانواده هایی که دختر دارند یا دوستان و اطرافیان دخترها، به آن ها کادو می دهند. به همین دلیل دخترها مخاطبان اصلی در این روز هستند که بهترین هدایا را دریافت می کنند.

اما نکته مهم این است که در تهیه هدیه برای این دسته از افراد باید دقت کافی را به خرج بدهید. چنان که ممکن است که اگر هدیه شما متناسب با سلیقه او نباشد؛ نه تنها از دریافت کادو خوشحال نمی شود؛ بلکه ناراحت نیز خواهد شد.

به همین دلیل شاید اولین سوالی که ذهن شما را درگیر کرده است؛ این باشد که روز دختر چی کادو بگیرم؟ ما در این مقاله برای کمک به شما چند نوع از بهترین گزینه های کادو روز دختر را معرفی می کنیم. به طوری که بدون نگرانی و به بهترین شکل این روز را جشن بگیرید. بنابراین در ادامه با ما همراه باشید.

چندین هدیه در یک پک

پک هدیه امروزه یکی از محبوب ترین کادوهایی است که افراد دریافت می کنند. زیرا در این پک ها چندین هدیه گنجانده می شود. به طوری که در هر پک هدیه ممکن است که وسایل مختلفی همچون عطر، ادکلن، ماگ، کش مو، گل سر وغیره وجود داشته باشد.

از آنجایی که دخترها به کادوهای ظریف و زیاد علاقه بسیاری دارند؛ این پک های هدیه در نظر آن ها زیبا خواهند بود. بنابراین به عنوان کادوی روز دختر اگر از پک هدیه استفاده کنید؛ نه تنها هزینه زیادی پرداخت نخواهید کرد؛ بلکه دختر مورد نظر شما بسیار خوشحال می شود.

جدیدترین نوع گردنبند برای روز دختر

یکی دیگر از زیورآلاتی که امروزه به عنوان کادو رواج دارد؛ گردنبندهای پلاک طلا با سنگ اونیکس هستند. به طور کلی دخترها علاقه زیادی به گردنبند دارند. حالا تصور کنید که این گردنبند پلاکی از جنس طلا داشته باشد. البته نکته ای که گردنبند مورد نظر شما را خاص می کند؛ این است که پلاک آن اسم دختر مورد نظر باشد.

با تهیه این هدیه روز دختر نه تنها هدیه ای باارزش خریده اید؛ بلکه دختر مورد نظر شما از این جهت که گردنبندی منحصر به فرد دریافت کرده است؛ بسیار خوشحال می شود. این کادو یکی از هدایایی است که تا همیشه در ذهن او خواهد ماند و با هر بار استفاده محبت شما را برای اون تداعی می کند.

ادو تویلت بهترین عطر برای روز دختر

عطرها از گذشته تا کنون یکی از مواردی هستند که به عنوان هدیه بین افراد رد و بدل می شوند. با اینکه بسیاری از افراد اعتقاد دارند که اگر عطر کادو بدهند؛ باعث جدایی و فاصله بین افراد می شود؛ اما همچنان جز محبوب ترین کادوها به شمار می رود.

در این رابطه باید بدانید که امروزه عطرهای مختلفی همچون ادو پرفیوم ها و ادو تویلت ها در بازار وجود دارند که طرفداران آن ها نسبت به عطر عادی بیشتر است. بنابراین یک ادو تویلت خوشبو گزینه مناسبی برای کادوی روز دختر به شمار می رود.

اگر به دنبال تهیه بهترین ادو تویلت هستید؛ بهتر است که به سایت ویستور مراجعه کنید و ادو تویلتی متناسب با سلیقه خود و دختر مورد نظر تهیه کنید. زیرا در این سایت انواع ادو تویلت از جمله ادو تویلت زنانه امنیا کریستالین بولگاری، ادو تویلت زنانه CK One Shock For Her کلوین کلاین و بسیاری موارد دیگر به عنوان کادوی روز دختر ارائه می شود.

هدیه ای متناسب با هر سلیقه و بودجه

روسری ها امروزه یکی از اجزای اصلی تیپ و استایل دخترها و بانوان به شمار می روند. به طوری که در مواردی با تغییر نوع و طرح روسری، یک دختر استایلی جدید برای خود می سازد. به همین دلیل دخترها هر تعداد روسری داشته باشند؛ باز در مواردی به نظر آن ها کم خواهد بود.

بنابراین روسری ها یکی از بهترین گزینه ها به عنوان کادوی روز دختر هستند. زیرا در خرید آن ها از نظر بودجه و سلیقه نیز دچار مشکل نمی شوید. زیرا این محصولات در طرح ها، رنگ ها، ابعاد و نقش های مختلف در بازار وجود دارند. به طوری که بعضی از آن ها با توجه به جنس پارچه ارزان تر هستند و برخی دیگر نیز گران تر خواهند بود.

هدیه ای برای دختران علاقه مند به موزیک

با توجه به علاقه زیاد دخترها به انواع آهنگ و موزیک، موزیک باکس یک گزینه بسیار منحصر به فرد و مناسب برای کادوی روز دختر به شمار می رود. این جعبه به شکلی است که موزیک های مختلفی را پخش می کند. ضمن این مورد حتی تاثیر زیادی در چیدمان و دکور اتاق یک دختر دارد.

به همین دلیل با خرید یک موزیک باکس نه تنها به علایق او اهمیت می دهید؛ بلکه با هر بار شنیدن موزیک های این جعبه دختر مورد نظر شما را به یاد خواهد آورد.

در پایان

با توجه به اینکه یکی از مهم ترین سوالات افراد در نزدیک روز دختر این است که روز دختر چی کادو بگیرم؛ در این مقاله تلاش شد که بهترین و جدیدترین نمونه های کادوی روز دختر به شما معرفی شود. در این رابطه دانستید که موزیک باکس، ادو تویلت ها و گردنبند پلاک طلا با سنگ اونیکس از جمله جدیدترین هدایا هستند.

در پایان نیز باید بدانید که یکی از بزرگترین و معتبرترین سایت های ارائه دهنده انواع هدایا، سایت ویستور است. با خرید کادوی روز دختر از این سایت نه تنها بهترین کادو را تهیه خواهید کرد؛ بلکه از تخفیفات ویژه روز دختر نیز بهره مند می شوید.

