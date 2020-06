اعلام زمان عرضه FIFA 21 / نمایش تریلری از عنوان Star Wars Squadrons

در کنفرانس شرکت EA رخ داد؛

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، چند ساعت پیش شرکت الکترونیک آرتز که یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های سازنده عناوین رایانه‌ای در جهان است، کنفرانسی را به صورت آنلاین برگزار کرد که در این کنفرانس عناوین بعدی شرکت الکترونیک آرتز رونمایی شدند. الکترونیک آرتز در مراسم خود نگاهی اجمالی به نسخه‌های بعدی عناوینی مثل Dragon Age، Battlefield و Need for Speed انداخت همچنین این شرکت بازی سازی بزرگ به طور رسمی اعلام کرد که بازی Apex Legends به همراه عنوان جدید Skate قرار است در آینده‌ای نزدیک روی استیم و نینتندو سوییچ عرضه شود.

شرکت الکترونیک آرتز اعلام کرد Apex Legends در تاریخ ۲۳ ژوئن سال جاری وارد استیم خواهد شد و در همین تاریخ قابلیت کراس پلی برای کنسول سوییچ عرضه خواهد شد. علاوه بر این الکترونیک آرتز اعلام کرد که نقشه Crypto ظاهری کاملا جدید و محتوای کاملا جدید در دسترس کاربران قرار گرفته است.

عرضه عنوان The Sims 4 در Steam

الکترونیک آرتز در کنفرانس خود نگاهی هم به یکی از قدیمی‌ترین مجموعه‌های خود انداخت و اعلام کرد که کاربران می‌توانند از این پس از طریق فروشگاه Steam به عنوان The Sims 4 دسترسی داشته باشند؛ لازم به ذکر است که این بازی به همراه تمامی بسته‌های الحاقی در استیم قرار خواهد گرفت.

معرفی عنوان Hazelight's Josef Fares

یکی از بازی‌هایی که الکترونیک آرتز در مراسم خود معرفی کرد عنوان Hazelight's Josef Fares بود که در ادامه بازی Brothers: A Tale of Two Sons and A Way Out ساخته شده است؛ طبق اعلام الکترونیک آرتز این عنوان در سبک ماجراجویی طراحی شده و داستان این عنوان به قدری دقیق طراحی شده است که گیمر در دنیای بازی غرق خواهد شد.

داستان بازی درباره دو فرزند است که والدیت آن‌ها در حال طلاق گرفتن از یکدیگر هستند و این دو فرزند به دنبال راهی هستند تا از جداشدن والدین خود جلوگیری کنند.

معرفی عنوان Zoink Games

بازی Zoink Games یکی از عناوین دیگری است که شرکت الکترونیک آرتز در کنفرانس روز گذشته خود از آن رونمایی کرد؛ داستان این بازی درباره یک تاس است که اتفاقات عجیبی برای آن می‌افتد، لازم به ذکر است که داستان این بازی به طور کامل بر اساس شانس روایت می‌شود و ممکن است هر مرحله از بازی برای هر گیمر به گونه‌ای خاص روایت شود.

معرفی بازی Rocket Arena

عنوان Rocket Arena دیگر بازی معرفی شده در کنفرانس الکترونیک آرتز است که در آن گیمر‌ها به صورت سه به سه در مسابقات شرکت می‌کنند. این بازی در سبک ابر قهرمان سوم شخص طراحی شده است و گیم پلی جذاب آن موضوعی است که این بازی را سایر بازی‌های این سبک متمایز می‌کند.

نمایش تریلر از بازی Star Wars Squadrons

یکی از مهم‌ترین بخش‌های کنفرانس اخیر الکترونیک آرتز نمایش تریلری جدید از بازی Star Wars Squadrons بود؛ این بازی در ادامه بازی Star Wars: The Return of the Jedi طراحی شده است و گیمر در آن امکان کنترل سفینه‌های فضایی را خواهد داشت.

گیمر در این عنوان می‌تواند به عنوان خلبان جنگنده امپریال و یا رهبری بخشی از ارتش تایتان‌ها را برعهده بگیرند. این بازی دارای بخش چند نفره و حالت‌هایی با نام Dogfight، نبرد ۵ در مقابل ۵، signature و Fleet Battles است. بازی Star Wars Squadrons قرار است در تاریخ ۲ اکتبر سال جاری با قابلیت کراس اور و پشتیبانی کامل از VR برای کنسول‌های PS4، Xbox One و پلتفرم کامپیوتر وارد بازار شود.

نمایش تریلر از بازی‌های FIFA 21 و Madden 21

شرکت الکترونیک آرتز در کنفرانس خود تریلری از دو بازی FIFA 21 و Madden 21 نمایش داد که اطلاعات زیادی درباره این دو عنوان ورزشی منتشر نمی‌کرد و EA صرفا سعی کرد در این تریلر گرافیک این دو بازی را نشان دهد. همچنین الکرونیک آرتز اعلام کرد که بازی FIFA 21 قرار است در ۱۸ مهر وارد بازار شود.

در انتهای مراسم نیز الکترونیک آرتز بازی‌های Dragon Age، Battlefield و Need for Speed را روی کنسول PS5 اجرا کرد تا گیمر‌ها بتوانند گرافیک این عناوین روی کنسول نسل بعدی سونی را مشاهده کنند. علاوه براین الکترونیک آرتز اعلام کرد که ۷ بازی جدید در سال جاری باری کنسول نینتندو سوییچ وارد بازار خواهد شد.

