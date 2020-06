بازگشت حالت Blood Money به بازی Call of Duty Warzone

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، توسعه دهنده بازی Call of Duty Modern Warfare و Warzone به تازگی اعلام کرده است که بروزرسانی جدید Warzoneهم اکنون در دسترس گیمرهای PS4، Xbox One و پلتفرم کامپیوتر قرار گرفته است و گیمرهای این سه کنسول می‌تونند بازی خود را بروزرسانی کنند. اصلی‌ترین تغییر اعمال شده در این نسخه از بازی Warzone، اضافه شدن حالت جدید Blood Money Mode به این عنوان است. علاوه بر این کاربران در حالت جدید این بازی می‌توانند به حالت‌های جدید Gunfight 3v3 که در آن صرفا گیمر امکان استفاده از اسلحه اسنایپر را دارد، حالت One in the Chamber و زمین Realism دسترسی پیدا کنند.

اضافه شدن حالت One in Chamber یکی از مهم‌ترین موارد اضافه شده به بازی در این بروزرسانی است چرا که بسیاری از گیمرهای Call of Duty با این حالت آشنایی کامل دارند. در این حالت گیمرها امکان انتخاب اسلحه ندارند و به صورت تصادفی برای آن‌های یک سلاح انتخاب می‌شود که تعداد مشخصی گلوله دارد و گیمر برای بدست آوردن گلوله‌های بیشتر باید سایر گیمرهای موجود در زمین بازی را از بین ببرد. علاوه بر این اکتیویژن تایید کرد که در بروزرسانی جدید این بازی حال Blood Money برای بار دیگر به آن اضافه شده است و گیمرها می‌توانند صرفا با دریافت بروزرسانی جدید بازی Warzone ، به حالت مذکور دسترسی داشته باشند.

بیشتر بخوانید

بروزرسانی‌های فعلی که برای بازی Warzone عرضه می‌شوند همگی جزو بروزرسانی‌های فصل چهارم این بازی هستند به همین دلیل اکتیویژن اعلام کرده است که کاربران نگران فضای ذخیره سازی هارد دیسک خود نباشد چرا که بروزرسانی‌های اخیر این بازی همگی جایگزین بروزرسانی‌های قبلی می‌شوند و حجم زیادی از دستگاه کاربر اشغال نخواهد شد. لازم به ذکر است که در بروزرسانی اخیر عنوان مذکور بسیاری از ایرادات برطرف شده‌اند.

انتهای پیام/