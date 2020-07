دانلود Gladient Icons 3.4 – آیکون پک زیبا و کامل گرادینت

سیستم عامل اندروید به کاربران خود امکانات شخصی‌سازی بسیار زیادی را داده است، به نوعی که کاربران می‌توانند حتی لانچر گوشی خود را نیز تغییر دهند و بر اساس سلیقه خود رابط کاربری این سیستم عامل را عوض کنند. شما می‌توانید آیکون‌های گوشی خود را نیز تغییر دهید.

یکی از نرم افزارهایی که می‌تواند برای بسیاری از کاربران جذاب باشد، برنامه Gladient Icons است. شما با نصب این برنامه می‌توانید به راحتی آیکون‌های دستگاه خود را تعویض کنید.

برای دانلود نرم افزار اینجا کلیک کنید

دانلود APK Editor Pro 2.0.0 - نرم‌افزار عالی برای ویرایش فایل‌های APK

گوشی‌های هوشمند امروزه یکی از مهم‌ترین وسایل کاربردی بشر محسوب می‌شوند. یکی از مهم‌ترین سیستم عامل‌های گوشی‌های هوشمند، پلتفرم اندروید است. فرمت فایل‌هایی که مخصوص سیستم عامل اندروید هستند، APK است.

شاید بارها برای شما پیش آمده باشد که بخواهید فایل‌های اندروید را ویرایش کند. نرم افزار APK Editor Pro کار شما را آسان کرده و در این هدف به شما کمک می‌کند.

دانلود My Daily Planner 1.4.0.3.1 – نرم‌افزار مدیریت وظایف و کارهای روزانه

برنامه‌ریزی روزانه یک امر مسلم برای انسان‌های موفق است، اگر می‌خواهید شما نیز به یک انسان موفق تبدیل شوید، باید برنامه‌ریزی روزانه مناسب داشته باشید. برای انجام برنامه‌ریزی مناسب و دقیق، ما پرطرفدارترین نرم افزار برنامه ریزی یعنی My Daily Planner: To Do List, Calendar, Organizer را پیشنهاد می‌کنیم.

با این برنامه کاربران می‌توانند به راحتی برنامه‌های خود را طبق تاریخ و اولویت‌هایشان زمان‌بندی کنند و هیچ‌ زمان آن‌ها را فراموش نکنند. نرم افزار My Daily Planner: To Do List, Calendar, Organizer همچنین شامل ویجت‌های کارآمدی است که بازدهی کاربران را افزایش می‌دهد