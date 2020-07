اولین بازی کنسول PS5 مشخص شد / نسخه بتای عمومی iOS 14 عرضه شد + نحوه نصب / لامبورگینی قدرتمندترین اتومبیل کروک هیبریدی را معرفی کرد

پربازدیدهای دریچه فناوری؛

ظاهر وان‌پلاس Nord 5G لو رفت

رندر‌های جدیدی که از وان‌پلاس Nord 5G در فضای مجازی لو رفت، مشخصات ظاهری این گوشی را به طور کامل مشخص کرد.

اولین بازی کنسول PS5 مشخص شد

شرکت سونی به طور رسمی ظاهر دیسک‌های کنسول PS5 و همچنین اولین بازی این کنسول را معرفی کرد.

تاریخ رسمی معرفی لنوو Legion مشخص شد

شرکت لنوو اعلام کرد که این شرکت قصد دارد تاره ۲۲ جولای، گوشی گیمینگ خود، Legion را به صورت رسمی معرفی کند.

پشتیبانی هدست بی‌سیم وان پلاس از شارژ سریع

به تازگی اطلاعاتی از هدست OnePlus Buds در فضای مجاز یمنتشر شده که نشان می‌دهد این هدست از شارژ سریع پشتیبانی خواهد کرد.

استفاده از اسکن سه بعدی برای طراحی کاراکترهای بازی The Last of US 2

شرکت ناتی داگ به تازگی اعلام کرد که برای ساخت بازی The Last of US 2 از اسکن سه بعدی استفاده کرده است.

لامبورگینی قدرتمندترین اتومبیل کروک هیبریدی را معرفی کرد

شرکت لامبورگینی با برداشتن سقف Sian Roadsrer هیبریدی، آن را به قوی‌ترین اتومبیل کروک خود تبدیل کرد.

جذاب‌ترین تصاویر پس زمینه (۲۰ تیر)

تصاویر پس‌زمینه ۲۰ تیر را از طریق صفحه دریچه فناوری باشگاه خبرنگاران جوان دریافت کنید.

رونمایی از دو لپ‌تاپ RedmiBook توسط شیائومی

شیائومی از دو لپ‌تاپ جدید خود با نام‌های RedmiBook 16 و RedmiBook 14 II به صورت رسمی رونمایی کرد.

هندزفری‌های بی‌سیم جدید سامسونگ به زودی معرفی می‌شوند

مدارک FCC هندزفری‌های بی‌سیم سامسونگ به نام Galaxy Buds صادر شدند و این هندزفری‌ها به زودی معرفی خواهند شد.

نسخه بتای عمومی iOS 14 عرضه شد + نحوه نصب

روز گذشته شرکت اپل به طور رسمی نسخه عمومی بتای iOS 14 را منتشر کرد و کاربران می‌‎توانند آن را دریافت کنند.

