محل قرارگیری قلم گوشی Note 20 تغییر کرد

یکی از منابع آگاه رندرهایی از گوشی Note 20 منتشر کرده که نشان می‌دهد سامسونگ محل قرارگیری قلم در این گوشی را تغییر داده است.

احتمال ساخت خودروی فوق‌العاده Vision S قوت گرفت

به نظر می‌آید شرکت سونی قصد دارد طرح مفهومی اتومبیل خود را به یک پروژه نهایی و رسمی تبدیل کند.

گیم پلی ۲۰ دقیقه بازی The Last of Us Part 2 در راه است

شرکت سونی اعلام کرد که قصد دارد در روز پنج شنبه گیم پلی ۲۰ دقیقه‌ای از بازی The Last of Us Part 2 منتشر کند.

الکترونیک آرتز کدهای اصلی دو بازی محبوب خود را منتشر خواهد کرد

شرکت الکترونیک آرتز اعلام کرده که قصد دارد کدهای برنامه نویسی دو بازی Command and Conquer: Tiberian Dawn و Conquer: Red Alert را منتشر کند.

جذاب‌ترین تصاویر پس زمینه (۱۰ مرداد)

تصاویر پس‌زمینه ۱۰ مرداد برای لپ‌تاپ، تبلت و تلفن همراه خود را از طریق صفحه دریچه فناوری باشگاه خبرنگاران جوان دریافت کنید.

بازی Sea of Thieves به استیم اضافه خواهد شد

شرکت مایکروسافت اعلام کرد که بازی Sea of Thieves قرار است در ۳ ژوئن به فروشگاه استیم اضافه شود.

ضرر ۷۵۸ میلیون دلاری جنرال موتورز در سه ماهه دوم سال

گزارش‌های مالی شرکت جنرال موتورز حاکی از آن است که این خودروسازی متحمل ضرر ۷۵۸ میلیون دلاری شده است.

سود ۲۲۵ درصدی اپل در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۰

فروش فوق‌العاده اپل در سه ماهه دوم سال جاری نشان‌دهنده سود ۲۲۵ درصدی این شرکت در کشور چین است.

استفاده از دوربین سه‌گانه در نسل بعدی گلکسی فولد

درست حدود یک هفته پیش از رونمایی رسمی از گوشی گلکسی فولد ۲، کاربران توانستند به تصاویر اولیه این دستگاه دسترسی پیدا کنند.

دانلود Rosetta Stone 6.6.0 – رزتا استون برنامه آموزش زبان

برنامه Learn Languages: Rosetta Stone 6.6.0، یکی از بهترین و محبوب‌ترین نرم‌افزارهای آموزش زبان‌ است.

