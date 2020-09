گیاهی سحر آمیز برای تقویت سیستم ایمنی بدن

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، اسفناج بی تردید یکی از مقوی‌ترین و جالب‌ترین سبزیجات برای افزودن به رژیم غذایی است. این ماده غذایی علاوه بر مغذی بودن، می‌تواند باعث بهبود عملکرد سیستم ایمنی بدن شود. اسفناج سرشار از فیبر و منیزیم است. منیزیم از مواد معدنی مورد نیاز برای کارکرد درست دستگاه گوارش است. منیزیم می‌تواند باعث تحریک حرکات روده و نیز سهولت آبرسانی به روده بزرگ شود. مصرف اسفناج مانع از ابتلای افراد به یبوست و نیز دفع راحت مدفوع می‌شود.

اسفناج همچنین برای سلامت چشم‌ها بسیار مفید است. سبزیجات دارای برگ سبز مانند اسفناج دارای زاکزانتین و لوتئین هستند. این دو ماده برای سلامت چشم‌ها ضروری محسوب می‌شوند. همچنین این سبزیجات برای خونرسانی خوب به چشم‌ها و محافظت از آن‌ها در مقابل "نور آبی" مضر که از صفحه نمایشگر می‌تابد، ضروری است.

مصرف سبزیجات دارای برگ سبز مانند اسفناج بخصوص با کهولت سن باید افزایش یابد، زیرا این سبزیجات می‌توانند مانع از آسیب به عضلات چشم در مقابل نور آفتاب و عوامل مخربی که با افزایش سن می‌توانند بر چشم‌ها آسیب برسانند، شود.

همه ما می‌دانیم که اسفناج منبع عظیمی از آهن و پروتئین است. با این حال، کمتر کسی می‌داند که این گیاه سرشار از بیوتین است. تا جایی که ممکن است بکوشید اسفناج را در رژیم غذایی خود قرار دهید تا از خواص طراوت بخش آن روی پوست و موی خود بهره ببرید. بیوتین از ویتامین‌های خانواده ویتامین B محسوب می‌شود؛ این ویتامین به حدی در داشتن پوست و موی زیبا تاثیرگذار است که برخی آن را ویتامین H (حرف اول واژه مو در انگلیسی hair) می‌نامند.

این ویتامین باعث تبدیل مواد غذایی به انرژی در بدن می‌شود. از آنجا که بیوتین محلول در آب است نگهداری آن در بدن کار دشواری به نظر می‌رسد و باید به طور پیوسته آن را مصرف کرد.

اسفناج و خانواده سبزی خوردن سرشار از مواد مغذی و ضدالتهاب نیز هستند. مصرف این مواد غذایی می‌تواند باعث بهتر شدن عملکرد سیستم ایمنی بدن شود و فرآیند ترمیم زخم را بهبود ببخشد. از این رو، سبزیجات با برگ‌های سبز بهترین گزینه در فرآیند ریکاوری هستند.

همچنین اسفناج یکی از منابع ویتامین C محسوب می‌شود. ویتامین C به دلیل نقش حیاتی که در ساخت کلاژن بدن ایفا می‌کند، در سلامت لثه و استخوان‌ها نقشی مهم دارد. کلاژن یکی از رشته‌های پروتئینی مهم در تشکیل ساختار استخوان است. کلاژن در استخوان با بلور‌های کلسیم مخلوط می‌شود و ساختار سخت استخوان را تشکیل می‌دهند. مصرف میزان مناسب ویتامین C می‌تواند استحکام و تراکم استخوان‌ها را افزایش دهد.

کلسیم موجود در اسفناج نیز نقش مهمی در استحکام استخوان‌ها دارد. کلسیم بخش اعظمی از ساختار استخوان‌ها را تشکیل داده است. کلسیم سرشار از مواد ضروری است که بدن توانایی تولید آن را ندارد، از این رو اهمیت دارد که میزان کافی کلسیم در رژیم غذایی روزانه افراد قرار گیرد. نوزادان بین یک تا سه سال، روزانه نیازمند ۷۰۰ میلی‌گرم کلسیم هستند. کودکان ۴ تا ۱۸ سال نیز به طور معمول نیازمند ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ میلی گرم کلسیم هستند.

توصیه می‌شود زنان در دوره قاعدگی مواد غذایی سرشار از آهن مصرف کنند. اسفناج یکی از این مواد غذایی است. قاعدگی در زنان منجر به از دست دادن خون و در نتیجه کاهش سطح آهن بدن می‌شود. تحقیقات نشان داده است زنانی که دارای دوره قاعدگی شدید هستند احتمال ابتلا به کم خونی در آن‌ها به میزان چشمگیری افزایش می‌یابد. این زنان نسبت به زنانی که دارای دوره قاعدگی ملایمی هستند آهن بیشتری از دست می‌دهند. یک مطالعه در سال ۲۰۱۳ نشان داد زنانی که آهن زیادی از طریق مصرف مواد غذایی دریافت می‌کنند نسبت به زنان دیگر کمتر دچار علائم شدید قاعدگی و درد می‌شوند.

متخصصان تغذیه تاکید دارند افراد باید بکوشند از روش‌های مختلف سبزیجات و در راس آن اسفناج را در رژیم غذایی خود قرار دهند. اسموتی اسفناج و بادام یکی از راهکار‌ها برای گنجاندن یک نوشیدنی مغذی در رژیم غذایی است.

بیشتر بخوانید

هیچ چیز سریعتر و مغذی‌تر از یک لیوان اسموتی تازه در وعده صبحانه نیست. این اسموتی مغذی را می‌توانید با ترکیب ۲۰۰ میلی لیتر شیر، ۱۲ تا ۱۸ بادام و ۱۰ عدد برگ اسفناج درست کنید. این مواد را در مخلوط کن ریخته و با افزودن ادویه‌های دلخواه میل کنید. این ترکیب می‌تواند علاوه بر تامین انرژی روزانه شما، به تقویت سیستم ایمنی بدنتان کمک کند.

همچنین انواع مختلف بورانی اسفناج را می‌توانید به عنوان میان وعده و یا دسر مصرف کنید. ماست و اسفناج که از دیرباز در میان ایرانی‌ها محبوب بوده است، یکی از روش‌های ساده و سریع داشتن یک رژیم غذایی حاوی اسفناج است.



‌

می‌توانید با افزودن سیر به ترکیبات مختلف اسفناج، علاوه بر خوش طعم کردن آن، از خواص بی نظیر سیر نیز بهره‌مند شوید. سیر خود سرشار از ویتامین C، کلسیم، منیزیم، پتاسیم و آهن است و از دیرباز برای تصفیه خون از آن استفاده می‌شد. ترکیب سیر و اسفناج بمب تقویت کننده سیستم ایمنی بدن محسوب می‌شود.

انتهای پیام/