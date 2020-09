۱۰ فیلم ترسناک روانشناختی عصر مدرن سینما که طرفداران ژانر وحشت باید ببینند + تصاویر

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،ژانر ترسناک روانشناختی یا روانشناسانه سال هاست که در سینما وجود دارد، ژانری که با ترس‌های ناخودآگاه انسان و انتظارات از ژانر وحشت بازی می‌کند، به عنوان گزینه‌های جایگزین برای شخصیت‌های ترسناک، ارواح و خونریزی در برابر دوربین. در طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در سینما در زمینه فیلم‌های ترسناک روانشناختی دیده شده است و کارگردانانی مانند جوردن پیل و کمپانی‌هایی مانند A۲۴ پیشقراولان داستان‌های جدید شکنجه دهنده مغز بوده اند که هر یک از دیگری ترسناک‌تر هستند.

این فیلم‌ها حاوی جامپ اسکر‌های متعدد هستند در حالی که اشارتی به معضلات اجتماعی و اتفاقات روز دارند یا تنها در مورد گروهی از انسان‌ها هستند که در یک مرکز درمان بیماران روانی گرفتار شده اند هر چند احتمالات این ژانر نامحدود است.

در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۱۰ فیلم برتر ژانر ترسناک روانشناختی در سینمای مدرن آشنا کنیم که باید در فهرست تماشای هر طرفدار ژانر وحشت باشد.

۱۰- Get Out

فیلم ترسناک Get Out در سال ۲۰۱۷ منتشر شد در حالی که جوردن پیل اولین کارگردانی خود را تجربه می‌کرد. این فیلم یک فیلم ترسناک روانشناختی آمریکایی است که در آن دانیل کالویا نقش کریس را بازی می‌کند، یک مرد سیاهپوست معمولی که هنگام دیدار با والدین نامزد سفیدپوستش با چیز‌هایی مواجه می‌شود که اصلاً انتظارش را نداشته است. پیل در این فیلم به حال و هوایی که در طول تاریخ و عصر مدرن به وضوح دیده می‌شود پرداخته و همزمان لحظاتی ترسناک و پرتنش را برای مخاطب خلق می‌کند. بدون اینکه بیش از این داستان فیلم را برای طرفداران این اثر پیل اسپویل کنیم، باید بگوییم که در Get Out شاهد روایت تلخ و طعنه آمیز کارگردان از نژادپرستی مفرط و سوء استفاده از اقلیت‌های نژادی هستیم، موضوعی که همگی ما در اطرافمان شاهد آن بوده ایم.

داستان فیلم در فضایی کاملاً معمولی و ملموس رخ می‌دهد که همین موضوع تماشای فیلم را دشوارتر می‌سازد. در وبسایت راتن تومیتوز برای این فیلم امتیاز ۹۸ درصد از سوی منتقدان منظور شده است و برای توصیف جذابیت و موفقیت فیلم تنها باید گفت که Get Out جایگاه پیل را برای روایت ایده‌های هوشمندانه‌تر و بزرگ‌تر تثبیت کرد در حالی که سال آینده باید پروژه جدید او با عنوان Candyman باشیم.

۹- American Psycho

فیلم American Psycho یکی از مشهورترین فیلم‌های ترسناک روانشناختی تاریخ سینماست. این کمدی سیاه در سال ۲۰۰۰ بر اساس رمانی از برنت ایستون الیس که در سال ۱۹۹۱ نوشته شده بود ساخته شد. داستان از دید یک قاتل سریالی به نام پاتریک بیتمن با بازی کریستین بیل روایت می‌شود که بسیار دقیق برنامه روزانه خود را از قبل طرح ریزی می‌کند و در این مسیر قتل‌هایی روانی و بسیار پرجزییات را انجام می‌دهد، در حالی که در میان دوستان و همکارانش در پوشش یک جوان شیک پوش و خوش مشرب پنهان شده است.

هدف بیتمن این است که بدون شناسایی شدن قتل هایش را انجام داده و بدین ترتیب سقوط روان خود و جامعه فاسد اطرافش را به تصویر می‌کشد. مخاطب این فیلم شاهد جنایات خونینی است که با آرامش و خونسردی تمام انجام می‌شود و قاتل در آخر از موفقیت خود به شدت خوشحال می‌شود. این فیلم به اندازه دیگر فیلم‌های معمول این ژانر دارای جامپ اسکر و فضای تاریک نیست، اما به خاطر شخصیت پردازی شیطانی شخصیت اصلی داستان که رفته رفته سلامت روانی و ارتباط خود با واقعیت را از دست می‌دهد، توجه مخاطب را جلب می‌کنند.

۸- Hereditary

فیلم Hereditary فیلمی در ژانر وحشت است که اولین تجربه آری آستر بوده و توسط کمپانی A۲۴ تولید شد. وقتی یک مادربزرگ یک خانواده داغدار می‌میرد، دخترش شروع به کشف میراث ترسناک او که به جای مانده می‌کند و بدین ترتیب راز هویت واقعی مادرش را فاش می‌نماید. از بسیاری از جهات روایت فیلم همانند یک فیلم ترسناک معمول آغاز می‌شود، اما با پیشرفت داستان، تنش‌ها بیشتر و بیشتر می‌شوند در حالی که خانواده با روح‌هایی که در درونشان لانه می‌گزینند درگیر شده و کشمکش‌های درونی شان شکل می‌گیرند. در کنار بینندگان، شخصیت‌های اصلی فیلم نیز با واقعیات و پیچش‌هایی تکان دهنده روبرو می‌شوند که با لانگ شات‌های ترسناک و لحظات سکوت، بیش از پیش مخاطب را دچار وحشت و تشکیک در مورد اینکه در صحنه بعدی چه چیزی در انتظار اوست خواهند کرد. یک چیز را با اطمینان در مورد این فیلم باید گفت و آن اینکه بعد از تماشای آن هیچ وقت سرتان را از شیشه ماشین بیرون نخواهید برد.

۷- The Shining

در شباهتی بسیار آشکار با American Psycho، فیلم The Shining که در سال ۱۹۸۰ و بر اساس رمانی از استفن کینگ توسط استنلی کوبریک ساخته شد در مورد وضعیت روانی مردی است که رفته رفته عقلانیت از قبل به چالش کشیده اش را از دست می‌دهد. به طور خلاصه، فیلم داستان جک تورنس با بازی جک نیکلسون را روایت می‌کند که همراه با همسر و پسرش به یک هتل دورافتاده نقل مکان می‌کند تا در آنجا نقش سرایدار را بر عهده گیرد. بعد از هشدار‌های پرسنل در هنگام ترک هتل، خانواده تورنس در ساختمان تنها می‌مانند و جک رفته رفته تحت کنترل چیزی قرار می‌گیرد که به باور او مربوط به روح شروری است که او را به تسخیر خود درآورده. همزمان پسر او به خاطر قدرت‌هایی که دارد اخطار‌هایی را در مورد زمان حاضر و آینده مشاهده می‌کند. این فیلم یک چرخ و فلک واقعی از وحشت است، اما فیلمی کلاسیک برای طرفداران ژانر و کتاب‌های کینگ. اگر چه The Shining فیلمی طولانی است و جامپ اسکر زیادی در آن نخواهید دید، اما روایت داستان به شکلی هولناک با ذهن مخاطب بازی می‌کند، در حالی که او مسیر طی شده توسط شخصیت جک را تجربه می‌کند.

۶- The Killing Of A Sacred Deer

با بازی نیکول کیدمن، کالین فارل و بری کیوگان، فیلم The Killing Of A Sacred Deer یک فیلم ترسناک روانشناختی ساخته سال ۲۰۱۷ بر اساس یک نمایشنامه باستانی یونانی است. این فیلم نیز توسط استودیو A۲۴ ساخته شده به همین دلیل باید برای ترکیب سردرگمی و ابهام ترسناک در سراسر داستان آماده باشید. به طور خلاصه، داستان فیلم در مورد جراحی به نام دکتر استیون مورفی است که زندگی بسیار خوبی با خانواده خود دارد تا اینکه با یک نوجوان یتیم به نام مارتین آشنا شده و سعی می‌کند او را زیر بال و پر بگیرد. بعد از اینکه مشخص می‌شود مارتین با یکی از جراحی‌های ناموفق استیون مرتبط است، پسرک به او دو انتخاب می‌دهد: یکی اینکه بماند و مرگ خانواده اش در اثر یک بیماری مرموز را ببیند یا برای نجات بقیه، یکی از آن‌ها را قربانی کند. این فیلم برخلاف دیگر فیلم‌های اخیر استودیو A۲۴ مانند Hereditary و Midsommar کمتر مورد توجه قرار گرفت، اما به همان اندازه دیدنی است. با این وجود تماشای این فیلم کمی دشوار است به ویژه در سکانس‌های نیمه دوم فیلم که داستان پرتنش‌تر و خشن‌تر می‌شود.

۵- Session ۹

Session ۹ یک فیلم ترسناک روانشناختی در سال ۲۰۰۱ است که داستان تیم نظافتی را روایت می‌کند که کار بعدی آن‌ها تمیز کردن یک بیمارستان روانی متروکه و کشف گذشته ترسناکی است که در این مکان جای دارد. روایت فیلم با نوار‌های ویدیویی جلسات مصاحبه بیماران پیشین بیمارستان همراه شده و از این طریق روش‌های درمانی جدید روانشناسان در این مرکز که روی آن‌ها صورت گرفته و همچنین چیزی که در انتظار تیم نظافتی است فاش می‌شود.

به طور کلی، نه مصاحبه ضبط شده وجود دارد که در اوج فیلم به پایان می‌رسند در حالی که شخصیت‌های داستان سعی دارند از وحشتی که در سرهایشان لانه کرده فرار کنند هر چند دیگر خیلی دیر شده و ذهن بیماران شروع به کنترل ذهن آنان می‌کنند. برای یک فیلم ترسناک روانشناختی، Session ۹ به خوبی کار خود را انجام داده و باعث می‌شود که مخاطب راز‌های درون روایت را کشف کند در حالی که به شکل باورنکردنی ترس را برای دیدن ادامه داستان تجربه می‌کند.

۴- The Lighthouse

فیلم The Lighthouse یکی دیگر از تولیدات اخیر استودیو A۲۴ است که سال گذشته منتشر شد و رابرت پتینسون و ویلم دفو نقش‌های اصلی آن را بر عهده دارند. اگر بتوانید دیگر فیلم‌های این استودیو را تماشا کنید از پس تماشای این یکی نیز برخواهید آمد، زیرا فیلمی است که به شدت به کار کشیدن از مغز نیاز دارد. داستان ساده شده فیلم در مورد دو کارگر یک فانوس دریایی در قرن نوزدهم انگلیس است که در طول ماه‌های طولانی ماموریتشان در درون فانوس دریایی زندگی کرده و سعی دارند سلامت عقلی و ذهنی شان را حفظ کنند.

این فیلم به صورت سیاه و سفید فیلمبرداری شده که سبک فیلم‌های ترسناک کلاسیک را بازسازی می‌کند، با برداشت‌های طولانی که لحظات ناخوشایند و ترسناکی را در سراسر فیلم ایجاد می‌کند. اگر چه دفو و پتینسون تنها بازیگران فیلم هستند و در طول فیلم تجربه‌های هولناکی دارند، اما در پشت صحنه نیز گفته می‌شود این دو بازیگر سعی کرده اند تا حد ممکن ارتباط خود را با دنیای واقعی قطع کرده و دست به روش‌های متد اکتینگ دیوانه واری برای فرو رفتن در شخصیت‌های خود داشته اند، ترفند‌هایی مانند ریختن سنگ در کفش و چرخیدن برای خلق حالت سرگیجه و توهم در هر برداشت.

۳- Ghost Stories

Ghost Stories فیلمی است که در سال ۲۰۱۷ منتشر شد و بازیگرانی مانند اندی نایمن و مارتین فریمن در آن بازی می‌کردند. روایت این فیلم ترسناک داستان استادی شکاک به نام فیلیپ گودمن است که ماموریت دارد یک پرونده ماوراء الطبیعه را حل کند، اما در انجام این کار موفق نمی‌شود. هنگام تماشای این فیلم برای جامپ اسکر و ترس‌های شدید آماده باشید، زیرا روایت فیلم مملو از آن هاست. با پیشرفت داستان، گودمن متوجه می‌شود که سه قربانی اتفاقات مربوط به ارواح خبیثه همگی به خاطر کنجکاوی و جستجوی پاسخ برای سوالاتشان کشته شده اند. وقتی استاد در می‌یابد که این موارد قتل با هم در ارتباطند و ترومای زندگی اش چیز‌هایی که اکنون می‌بیند را تحت تاثیر قرار داده، اوضاع عجیب‌تر و ترسناک‌تر می‌شود. در انتهای فیلم، گودمن به زندگی گذشته خود در کودکی نگاه می‌کند و نشانه‌هایی در حواشی تصویر که بیننده را به پایانی شوکه کننده می‌رساند.

۲- Jacob’s Ladder

فیلم ترسناک Jacob’s Ladder در سال ۱۹۹۰ منتشر شده و داستان یک کارمند پست به نام جیکوب سینگر را روایت می‌کند که سعی دارد مشکلات روانی گذشته اش را پنهان سازد. این فیلم به موضوعاتی مانند گمراه کردن، بی اعتماد و ذهن ترک برداشته یک انسان می‌پردازد، با توهمات و فلش بک‌هایی که روایت داسان را پر کرده اند. کلیت فیلم در مورد تجربیات ناگوار جیکوب بعد از حضور در ارتش است و همانند دیگر فیلم‌های این فهرست، لحظاتی در فیلم وجود دارد که سرتان درد می‌گیرد و البته هیولا‌هایی شیطانی مانند آن هیولای بدون چهره که مطمئناً تا مدت‌ها در کابوس هایتان خواهید دید. اگر به دنبال یک فیلم ترسناک پرتنش و هیجانی هستید که با ذهن انسان و شخصیت‌های غیرانسانی شیطان صفت سروکار دارد Jacob’s Ladder بهترین گزینه شماست. اگر چه نسخه بازسازی شده این فیلم در سال ۲۰۱۹ نیز منتشر شد، اما تماشای نسخه اورجینال تجربه متفاوتی است.

۱- Flatliners

فیلم ترسناک بازسازی شده Flatliners که بر اساس فیلمی به همین نام ساخته شده در سال ۲۰۱۷ منتشر شد و داستان گروهی از دانشجویان پزشکی را روایت می‌کند که قصد دارند ببیند بعد از مرگ چه اتفاقی رخ می‌دهد. در یک تصمیم احمقانه، هر کدام به نوبت قلب هایشان را از کار می‌اندازند و بار دیگر آن را به تپش باز می‌دارند، جایی که مرگ برای شکار منتظر آن هاست. روایت این فیلم تفاوت چندانی با فیلم‌های کلاسیک Final Destination ندارد، زیرا هر شخصیت فکر می‌کند که با فریب سرنوشت، زندگی آن‌ها به مسیری بهتر می‌رود. همانند دیگر فیلم‌های اینچنینی، شخصیت‌های فیلم Flatliners نیز هر یک داستان پیچیده شخصی شان را دارند که سعی می‌کنند از همدیگر پنهان کنند.

