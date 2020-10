تقویت سیستم ایمنی بدن با چند خوراکی ساده

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، در شرایط کنونی که جهان با ویروس کرونا مواجه است و راهکاری بجز ماسک زدن برای مبتلا نشدن به این ویروس در نظر گرفته نشده است، بهترین و ساده‌ترین راه ممکن، تقویت سیستم ایمنی بدن می‌باشد.

در ظاهر، تقویت سیستم ایمنی آسان است، اما انجام دادن آن به چند دلیل مشکل است. سیستم ایمنی تک‌بعدی نیست و برای عملکرد بهتر نیاز به تعادل و هماهنگی دارد. حقایق زیادی در مورد پیچیدگی‌ها و درهم‌تنیدگی‌های پاسخ سیستم ایمنی وجود دارد که هنوز محققان از آن‌ها اطلاعاتی ندارند. از جمله علائمی که نشان می‌دهد فرد دچار ضعف سیستم ایمنی بدن است، سرماخوردگی‌های پشت سرهم، بروز عفونت‌های مختلف در بدن، داشتن مشکلات گوارشی و مدام داشتن احساس خستگی است.

دانشمندان در حال بررسی و تحقیق درباره‌ی تأثیرات رژیم غذایی، ورزش، سن، استرس و عوامل دیگر بر پاسخ ایمنی، هم در انسان‌ها و هم در حیوانات هستند. استراتژی زندگی سالم موقعیت خوبی برای شروعِ تقویت سیستم ایمنی بدنتان است.

در ادامه باما همراه باشید تا به راه‌های تقویت سیستم ایمنی بدن بپردازیم:

ویتامین‌ها

ویتامین E

ویتامین E دارای خواص آنتی اکسیدانی است، که می‌تواند به بدن کمک کند تا در برابر عفونت‌ها مقابله کند. آنتی اکسیدان‌ها موادی هستند که به دفاع از سلول‌های در برابر مولکول‌های سمی رادیکال‌های آزاد کمک می‌کنند، که می‌تواند خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی، سرطان و سایر بیماری‌ها را افزایش دهد.

ویتامین e ماده مغذی کمیابی نیست و در مواد خوراکی بسیاری یافت می‌شود. ازجمله گوشت منبع غنی ویتامین E می‌باشد. علاوه براین آجیل و دانه‌ها، میوه‌هایی مانند آووکادو، انبه، تمشک، کیوی و زردآلو. سبزیجات هم حاوی مقداری ویتامین e هستند مانند اسفناج و برگ شلغم، برگ چغندر و در نهایت روغن‌های خوراکی مانند روغن آفتاب‌گردان، روغن بادام، روغن جوانه گندم، روغن هسته انگور سرشار از ویتامین E می‌باشند.

ویتامین C

ویتامین C برای عملکرد ایمنی سالم ضروری است، زیرا ویتامین C می‌تواند به از بین بردن میکروب‌های مضر از جمله باکتری‌ها و ویروس‌هایی مانند سرماخوردگی و ذات الریه کمک کند. ویتامین C همچنین تولید سلول‌های ایمنی حیاتی بدن از جمله گلبول‌های سفید و فاگوسیت‌ها را افزایش می‌دهد، سلول‌هایی که با جذب آن‌ها باکتری‌ها از بین می‌روند.

فلفل دلمه‌ی زرد، گل کلم، فلفل سبز، فلفل قرمز، کلم بروکلی، کیوی، آناناس، گوجه فرنگی، کلم قرمز، توت فرنگی، پاپایا، گشنیز خشک، انبه و پرتقال از مهمترین منابع برای تامین ویتامین c هستند.

ویتامین B ۶

بدن برای ساخت سلول‌های حیاتی سیستم ایمنی بدن به ویتامین B ۶ نیاز دارد. به طور خاص، B ۶ به بدن کمک می‌کند تا سلول‌های T، نوعی سلول ایمنی را که به از بین بردن سلول‌های آلوده در بدن کمک می‌کند و پاسخ سیستم ایمنی بدن را فعال می‌کند، تولید کند. ویتامین b۶ در بسیاری از غذا‌هایی که در طی روز می‌خوریم، وجود دارد. این غذا‌ها شامل مغزها، دانه‌ها، بعضی از گوشت‌ها و طیور، آووکادو و بعضی از حبوبات است.

سینه‌ی بوقلمون، گوشت گاو، پسته، ماهی تن، لوبیا چیتی، آووکادو، سینه‌ی مرغ، تخمه‌ی آفتابگردان، کنجد، نخود پخته شده بهترین منابع غذایی برای تأمین ویتامین b۶ هستند.

ویتامین D

ویتامین دی باعث افزایش سلول‌های ایمنی می‌شود که به از بین بردن سلول‌های مهاجم بیماری کمک می‌کنند. ویتامین D همچنین می‌تواند با کاهش تولید مواد شیمیایی موسوم به سیتوکین‌های التهابی، به تعادل سیستم ایمنی بدن کمک کند.

منبع اصلی این ویتامین، نورخورشید می‌باشد. علاوه بر خورشید خوراکی‌هایی مثل زرده تخم مرغ، آب پرتقال، شیر سویا، شیر گاو، غلات و بلغور جو دوسر، قارچ، میگو و ماهی سرشار از ویتامین D می‌باشند.

مواد خوراکی مفید برای تقویت سیستم ایمنی

مصرف روزانه آب سیب شیرین، شیربادام، حریره بادام، دمنوش عناب و شربت آب و عسل می‌تواند به میزان قابل توجهی به افزایش سیستم ایمنی بدن کمک کند. ترکیب شیر و زردچوبه معجون دیگری است که علاوه بر افزایش سطح ایمنی بدن اثرات التیام بخشی نیز دارد.

برخی خوردنی‌ها موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شوند. اگردنبال راهی برای پیشگیری از سرماخوردگی و آنفلونزا هستید، قدم اول سرزدن به میوه فروشی محله است. طوری برنامه ریزی کنید تا در وعده‌های غذایی تان از تقویت کننده‌های سیستم ایمنی که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

بلوبری

مرکبات

پاپایا

کیوی

ماست

تخمه آفتابگردان

بادام

شکلات تلخ

زردچوبه

ماهی چرب

کلم بروکلی

سیب زمینی شیرین

اسفناج

زنجبیل

سیر

چای سبز

کفیر

فلفل دلمه‌ای قرمز

گوشت طیور

به غیر از راه‌هایی که گفته شد عواملی دیگر که همگی با تغییر در سبک زندگی صورت می‌گیرد و باعث تقوویت سیستم ایمنی بدن می‌شود، وجود دارد. مانند:

کاهش حداکثری استرس

ترس، استرس و اضطراب به صورت مکرر در افراد نه تنها باعث بروز آسیب‌های روحی و روانی در افراد می‌شود بلکه ضعیف‌تر شدن سیستم ایمنی، سیستم دفاعی بدن و در نتیجه آسیب پذیر شدن بدن را به همراه دارد. استرس و نگرانی باعث می‌شود تا فرد از لحاظ تغذیه و کیفیت خواب دچار مشکل شود بنابراین یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین عواملی که بیشترین تاثیر را در ضعیف شدن سیستم ایمنی بدن می‌گذارد، استرس است.

مصرف حداقلی مواد قندی

مواد قندی و شیرین از جمله خوراکی‌های هستند که مصرف آن‌ها باعث تضعیف سیستم ایمنی بدن می‌شود، زیرا مصرف مواد قندی باعث می‌شود تا برای مدتی گلبول‌های سفید بدن هیچ گونه فعالیتی نداشته باشند. وظیفه اصلی گلبول‌های سفید حفاظت از بدن در برابر ورود بیماری‌ها به بدن است، پس زمانی که گلبول‌های سفید به فعالیت خود نپردازند بدن به شدت در برابر تهاجم ویروس‌ها ضعیف می‌شود و نمی‌تواند به خوبی مقاومت کند.

در بین موادغذایی، سبزیجات از میزان بالایی آنتی اکسیدان برخوردار است. آنتی اکسیدان موجود در سبزیجات خاصیت ضد ویروس و ضد باکتریایی به آن داده و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن می‌شود. مصرف انواع مغز‌ها و آجیل‌ها هم می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک کند. مغز‌ها سرشار از ویتامین‌های B ۶، A، E، مس و منیزیم است که به شدت برای تقویت سیستم ایمنی بدن فرد لازم و مفید است.

داشتن خواب کافی

یکی از مهمترین فاکتور‌ها در ارتقا سیستم ایمنی بدن تنظیم ساعت خواب و بیداری است. اساسی‌ترین تنظیمات بدن از جمله سیستم ایمنی، مغز و اعصاب، غدد درون ریز و حتی گوارش، تحت تاثیر خواب عیمق است بنابراین تنها زمانی که خواب عمیق می‌شود ارگان‌های مختلف بدن خود را بازسازی و تنظیم می‌کنند.

حدود ساعت ۱۱ شب تا چهار صبح برخی هورمون‌هایی که برای سلامت بدن بسیار ضروری هستند در خواب ترشح می‌شوند و اگر فردی در این ساعات بیدار باشد، قطعا این هورمون‌ها نمی‌توانند به طور مناسب در بدن ترشح شوند.

بسیاری از افراد بنابر دلایل متفاوتی مثل شب کاری و... به میزان کافی خواب مناسب ندارد و کمتر از ۸ ساعت می‌خوابند. کم خوابی یکی از هزاران عواملی است که در فرد باعث ایجاد استرس می‌کند، این امر سبب می‌شود تا سیستم ایمنی بدن در دراز مدت ضعیف شود و به خوبی نتواند در برابر انواع بیماری‌ها از خود مقاومت نشان دهد.

اگر شماهم ماده غذایی و یا راه دیگری برای تقویت سیستم ایمنی بدن سراغ دارید، با ما در میان بگذارید.

منبع: برترین‌ها

