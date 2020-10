تلاش Innersloth برای حذف هکرها از سرورهای Among Us

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، مدتی است که کاربران بازی پرطرفدار Among Us شاهد رفتارهای عجیبی از سوی متقلبان هستند که باعث شده لذت تجربه این بازی از آن‌ها گرفته شود. متقلبان در این بازی نام کاربران را تغییر می‌دهند، افراد را در ابتدای بازی بدون هیچ مشکلی می‌کشند و تعداد شخصیت‌های منفی بازی یا همان Impostor را افزایش می‌دهند.

اکنون خبر‌ها حاکی از آن است که تیم سه نفره Innersloth سعی دارد اقدامات جدی و سختگیرانه‌ای را برای مقابله با متقلب‌ها صورت دهد. تیم سازنده طی بیانیه اخیر خود اظهار کرد: "ما در نظر داریم سیستمی را برنامه ریزی کنیم که با حساب‌های کاربری مدیریت می‌شود.

این قابلیت به ما اجازه می‌دهد کنترل بسیار بیشتری بر روی رفتار کاربران داشته باشیم". در این بیانیه همچنین گفته شد: "ما در حال کمک گرفتن از تیم‌های جدید هستیم تا سریع‌تر رفتارهای متقلبانه کاربران را مسدود کنیم. طی این اقدامات سیستمی برای جلوگیری از انجام تقلب‌ها در بازی نیز شکل خواهد گرفت. تلاش برای محدود کردن تمامی هکرها در یک مرحله کار بسیار دشواری است اما ما تمام سعی خود را می‌کنیم تا عده زیادی از آن‌ها را از بازی خود خارج کنیم".

با وجود آن که بازی محبوب Among Us از جوایز خاصی برخوردار نیست و صرفا برای سرگرمی ساخته شده، تعداد هکرها و متقلب‌ها در این عنوان بسیار زیاد است. بازی Among Us طی ماه‌های اخیر توانست کاربران زیادی را به خود جلب کند و همین مسئله باعث شد هکرها نیز به آن هجوم بیاورند.

گفتنی است؛ چنین اتفاقی برای عنوان Fall Guys نیز رخ داد و متقلب‌ها تجربه بازی را برای بسیاری از کاربران تلخ کردند. از دلایل دیگر درگیری شرکت سازنده بازی Among Us با هکرها آن است که این افراد هیچ وقت انتظار چنین موفقیتی را نداشتند و بازی آن‌ها پس از دو سال به یک باره رشد شگفت‌آوری را تجربه کرد. این امر باعث شده که تیم Innersloth کمی برای کنترل حجم مشکلات موجود در سرورهای خود دچار سختی شود.

