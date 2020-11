عجیب ترین موجودات افسانه ای جهان/از گاو بالدار و دیوهای کماله تا سیمرغ اسب تنه

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،اگر در داستان‌ها و حکایت‌های مکتوب یا آن‌هایی که به صورت سینه به سینه نقل شده‌اند یا در ترانه‌های عامیانه ثبت شده‌اند بگردید، می‌بینید که در هر کشوری انبوهی از موجودات افسانه‌ای وجود دارد.

در مورد برخی از آن‌ها کلی توصیف شکل ظاهر و رفتار وجود دارد و در مورد برخی همه چیز مبهم و رمزآلود است.

نگاهی به فهرست موجودات افسانه‌ای ایران می‌اندازیم:

ازمابهتران

اژد‌ها

اشوزوشت

آل

آنزو

بشکوچ

بختک

پری

دوال‌پا

دیو

دیو سپید

دیو‌های کماله

رخ

زار

سیمرغ اسب‌تنه

سیمرغ

سمیر

چمروش

شاه‌پریان

شیردال

گاو بالدار

عفریت

عنقا

عوج بن عنق

غول

فولادزره

لولوخورخوره

مردآزما

مردخوار

نسناس

ننه‌سرما

هما

همزاد

هیولا

هدیوش

گلیم‌گوش

ققنوس

مرغ آمین

مانتیکور

اما به تازگی سایت SavingSpot دست به کار جالبی زده است. آن‌ها نخست با استفاده از اطلاعات ویکی‌پدیایی و سایت‌های مستقل دیگر و نیز اطلاعات کتاب Monsters and Mythical Creatures From Around the World فهرستی از موجودات افسانه‌ای هر کشور را تهیه کردند. در وهله بعد تحقیق کردند که میزان جستجوی کدام موجود افسانه‌ای در هر کشور در گوگل بیشتر است.

بعد از یک تصویرساز خبره به نام Laimute Varkalaite خواستند که نقشه موجودات افسانه‌ای دنیا را ترسیم کند.

حاصل کار بسیار جالب شده است. ابتدا نقشه کلی را ببینید و بعد نقشه هر ناحیه دنیا. در ایران چنان که پیداست شخصیت جن، موجود افسانه‌ای شاخص شده و در روی نقشه هم تصویر تخیلی‌ای از او را می‌بینید.

منبع: یک پزشک

انتهای پیام/