بنیاد ملی بازی های رایانه ای از مقالات کاربردی حمایت می کند

به گزارش حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای از مقالات کاربردی در حوزه اکوسیستم بازی­‌های دیجیتال ایران در ششمین کنفرانس «بازی‌های رایانه‌­ای؛‌ فرصت‌ها و چالش‌ها» که با همکاری مشترک دانشگاه اصفهان و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌­ای برگزار می‌شود، حمایت می‌کند. این کنفرانس با نگاهی ویژه به پژوهش‌های مرتبط با بازی‌های دیجیتال؛ از کودکی تا سالمندی در روز‌های ۳۰ بهمن و ۱ اسفند به صورت آنلاین برگزار می‌شود و مقالات پژوهشی ارائه شده در این کنفرانس در معتبرترین پایگاه‌های نمایه‌سازی کشور به پژوهشگران دیگر عرضه خواهد شد. علاوه برآن امکان چاپ نسخه گسترش‌یافته مقالات برتر کنفرانس در مجلات علمی معتبر و مورد قبول وزارت علوم نیز وجود خواهد داشت.

در این دوره بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌­ای علاوه بر حمایت­‌های معنوی و محتوایی از این رویداد، برای دو مقاله کاربردی برتر این کنفرانس جایزه نقدی ۵۰۰ هزار تومانی در نظر گرفته است.

معاونت پژوهش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای پیش از این و در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز درکنفرانس تحقیقات بازی‌های دیجیتال جایزه ویژه خود را به دو مقاله کاربردی Social Network Analysis of Pokémon Go in Twitter" به دلیل توسعه روش‌های نوین مطالعه رفتار بازیکنان در شبکه‌های اجتماعی و "An Attempt To Increase Intelligence With Intensive Computerized Cognitive Training And Speech Therapy: A Single-Case Study" به دلیل توسعه صنعت بازی‌های جدی اختصاص داده است.

بازی‌­پژوهان، صاحبان دانش و فن، مدیران اجتماعی و فرهنگی و کلیه علاقه‌­مندان و صاحب‌نظران با ارائه مقاله می‌توانند از امکان ارتباط با پژوهشگران صنعت بازی‌سازی داخل و خارج کشور نیز استفاده کنند. بر اساس اعلام دبیرخانه رویداد از پژوهشگران برتر کنفرانس در حوزه‌های مختلف، حمایت‌های متنوعی از چاپ مقالات در ویژه‌نامه‌ها تا حمایت‌های مالی جهت تکمیل تحقیقات صورت می‌گیرد.

اگر برای ارسال مقاله به رویداد علمی و پژوهشی علاقه‌مند شده‌اید، هنوز فرصت دارید و ۳۰ آذرماه ۱۳۹۹ آخرین فرصت ارسال مقاله به این کنفرانس است.

بیشتر بخوانید

انتهای پیام/