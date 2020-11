احتمال عرضه نسخه اختصاصی The Last of Us II برای PS5

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، به نظر می‌آید که نسخه پلی استیشن ۵ آخرین عنوان شرکت ناتی داگ یعنی بازی The Last of Us II قرار است به زودی به دست فروشگاه‌ها و خرده‌فروش‌ها برسد. بر اساس جدیدترین فهرستی که از طرف Best Buy منتشر شده نام بعضی از عناوین مطرح دنیای بازی‌های رایانه‌ای به نمایش در آمده که در کنار آن‌ها متن «به همراه پشتیبانی از نسخه مطابق با کنسول‌های نسل آینده» قرار گرفته است.

از آن جایی که عنوان The Last Of Us II یک بازی انحصاری برای کنسول پلی استیشن ۴ به حساب می‌آید و در متن به کنسول‌های نسل آینده اشاره شده برخی از کاربران و تحلیلگران بر این باورند که چنین نشانه‌ای نمی‌تواند دلیل عرضه نسخه PS5 بازی The Last of Us باشد. متاسفانه شرکت ناتی داگ نیز در رابطه با ارائه نسخه مطابق با کنسول پلی استیشن ۵ بازی The Last of Us سخنی را بر زبان نیاورده و به همین دلیل بسیاری از کاربران نگران عدم انتشار این بازی بر روی کنسول پلی استیشن ۵ هستند.

این در حالی است که نسخه پلی استیشن ۴ بازی مورد نظر به هر حال با استفاده از قابلیت پشتیبانی پلی استیشن ۵ از بازی‌های نسل گذشته قابل اجرا است و کاربران می‌توانند به تجربه آن بپردازند.

ویژگی‌های The Last of Us II در پلی استیشن ۵

بر اساس اطلاعاتی که منتشر شده بازی The Last of Us II بر روی کنسول پلی استیشن ۵ می‌تواند از واکنش‌های دسته DualSense بیشتری استفاده را داشته باشد و با کیفیتی به مراتب فوق‌العاده‌تر اجرا شود. همچنین انتظار می‌رود که کاربران از سرعت بارگذاری بالایی برخوردار شوند. گفتنی است؛ از آن جایی که عنوان Last of Us برای کنسول پلی استیشن ۴ به صورت ریمستر عرضه شد و نسخه دوم این بازی نیز در اواخر دوران کنسول‌های نسل چهار به بازار آمد، پیش‌بینی می‌شود شرکت ناتی داگ عنوان The Last of Us II را برای PS5 نیز به صورت جداگانه و با اعمال بروزرسانی‌ها عرضه کند.

