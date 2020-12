علائم کمبود ویتامین C در بدن

به گزارش خبرنگار حوزه کلینیک گروه علمی پزشکی باشگاه خبرنگاران جوان، ویتامین‌ها موادی هستند که بدن در مقادیر کم برای حفظ سلامتی خود به آن‌ها نیاز دارد. ویتامین ث یکی از این مواد است و با نام اسید اسکوربیک (ascorbic acid.) هم شناخته می‌شود. بدن قادر به ساخت این ویتامین نیست، بنابراین نیاز خود را از طریق رژیم غذایی تامین می‌کند. ویتامین ث برای ساخت کلاژن لازم بوده و بدن به این ماده برای سلامت و اصلاح بافت‌های مختلف بدن نیاز دارد.

اگر کمبود این ویتامین در رژیم غذایی ادامه دار باشد، باعث ایجاد عارضه‌ای به نام اسکوروی (scurvy) می‌شود. علائم اسکوروی شامل آسان کبود شدن، خونریزی و درد عضلانی و مفاصل است. کمبود ویتامین ث با مصرف مکمل‌های دارویی ویتامین ث و یک رژیم غذایی سرشار از این ماده درمان می‌شود.

چه کسانی در معرض کمبود ویتامین ث

افراد معتاد به مواد مخدر و الکل که رژیم غذایی متعادل و سالمی ندارند، افرادی که رژیم‌های غذایی خاصی دارند که در آن گروهی از مواد غذایی حذف یا محدود شده، افرادی با درآمد پایین که توان خرید مواد غذایی سرشار از ویتامین ث را ندارند، افرادی که به دلیل بیماری‌های گوارشی مانند بیماری کرون و کولیت زخمی توان گوارش و جذب مواد غذایی را ندارند، افراد مسن که ممکن است رژیم غذایی متنوعی نداشته باشند، افرادی که سیگار می‌کشند و زنان باردار و شیرده از جمله افرادی هستند که بیشتر در معرض کمبود ویتامین ث هستند.

کمبود ویتامین ث دارای عوارضی مانند ضعف و خستگی، درد مفاصل و ماهیچه‌ها، به راحتی کبود شدن، نقاطی که همچون کبودی‌های کوچک قرمز و آبی روی پوست به نظر می‌رسند، خشکی پوست، مو خوره، ورم و تغییر رنگ لثه‌ها، خونریزی ناگهانی و غیرمنتظره از لثه‌ها، خون دماغ شدن، بهبود نیافتن زخم‌ها، مشکلاتی در غلبه بر عفونت‌ها، خونریزی مفاصل که باعث درد مفصل شدید می‌شود، تغییرات استخوانی، از دست دادن دندان و از دست دادن وزن است.

میزان نیاز روزانه به ویتامین ث در گروه‌های مختلف؛ سنی از از بدو تولد تا ۱ سالگی ۳۵ میلی گرم، از ۱ تا ۳ سالگی: ۳۵ تا ۴۰ میلی گرم، از ۴ تا ۱۲ سال ۴۰ تا ۶۰ میلی گرم، در دوره نوجوانی ۶۰ تا ۱۰۰ میلی گرم، در سنین بزرگسالی: ۶۰ تا ۱۰۰ میلی گرم، خانم‌های باردار و شیرده ۸۰ تا ۱۰۰ میلی گرم و افراد سیگاری ۱۲۰ میلی گرم است.

ویتامین C در اثر حرارت از بین می‌رود، پس مصرف سبزیجات و میوه‌ها به صورت خام بهتر از پخته آن است. از آنجا که بدن میزان زیادی ویتامین C در خود ذخیره نمی‌کند، توصیه می‌شود هر روز میوه و سبزیجات تازه بخورید. شواهدی مبنی بر مسمومیت با مکمل یا قرص ویتامین C وجود ندارد، اما مصرف بیش از ۲۰۰۰ میلی‌گرم ویتامین C در روز ممکن است باعث درد‌های شکمی، اسهال، تهوع و همچنین افزایش خطر سنگ کلیه در مردان شود.

