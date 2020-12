آشنایی با ۱۰ اتومبیل مفهومی و کانسپت معرفی شده در صنعت خودروسازی جهان+ فیلم

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در چند دهه گذشته افراد تصور نمی‌کردند صنعت خودروسازی پیشرفت زیادی داشته باشد و قطعا هیچ حسی نسبت به اتومبیل‌های مفهومی که امروزه در بازار معرفی شده اند، نداشتند و تنها شاید برخی آن‌ها را در تخیل خود اتومبیل های امروزی را تصور می کردند.

اما امروزه اتومبیل‌ها کاملا پیشرفت کرده اند. اتومبیل‌های مفهومی توسط شرکت‌ها و برند‌های مختلفی در سرتاسر جهان معرفی شده اند و با یک جستجویی ساده می‌توانیم با این اتومبیل‌ها آشنا شد.

کانسپت مرسدس بنز Vision EQ Silver Arrow:

اولین کانسپت متعلق به کارخانه خودروسازی مرسدس بنز به نام Vision EQ Silver Arrow است که یکی از برترین ماشین های جهان خواهد بود. خودروی نمایشی Vision EQ Silver Arrow، خودرویی یک نفره است که در ساخت آن از اتومبیل W ۱۲۵ از سال ۱۹۳۷ الگو گرفته شده است. Vision EQ Silver Arrow دارایی شتاب خارق العاده است.

نام تجاری EQ الهام از خودرو زیبا آوانگارد و مجلل Progressive Luxury گرفته شده است.

تویوتا Concept-i:

خودرو کانسپت بعدی متعلق به کارخانه خودروسازی تویوتا به نام Concept-i است.در این خودرو از هوش مصنوعی استفاده شده است. این خودرو ترکیبی از فناوری هاست که رانندگی خودکار، امنیت و آرامش خاطر رانندگان را فراهم می‌کند.

آئودی AICON:

آئودی AICON یک خودرو همه جانبه است که برای وظیفه اصلی خود که شامل ارائه حداکثر راحتی، فناوری ارتباطی و آزادی برای سرنشینان خود در طول یک سفر طولانی بوده، آماده شده است. این خودرو برای رانندگی مستقل در یک محیط شهری و بزرگراه با دامنه بی سابقه‌ای برای یک درایو الکتریکی ساخته شده است.

مرسدس بنز IAA:

مفهوم عبارت IAA (اتومبیل آیرودینامیکی هوشمند) در مرسدس بنز نشان دهنده طراحی خودرویی فوق هوشمند است. مرسدس بنز در این خودرو آیرودینامیک، امکانات فوق العاده ای را در نظر گرفته است و کوپه چهار دربی را طراحی کرده که مقاومت بالایی دارد.

هوندا NeuV :

هوندا NeuV وسیله نقلیه ای مفهومی است، پیدایش این خودرو بر اساس این واقعیت است که وسایل نقلیه خصوصی در آینده، ۹۶ درصد رانندگان را بیکار می‌کند. NeuV خودرویی بدون راننده است که به طور خودکار کار می کند.

این وسیله نقلیه همچنین می‌تواند در زمان‌هایی که از آن زیاد استفاده نمی‌شود، انرژی را به شبکه برق بفروشد. NeuV همچنین به عنوان یک دستیار هوش مصنوعی متفکر و مفید عمل می‌کند.

آئودی PB۱۸ e-tron :

اتومبیل آئودی PB۱۸ e-tron یک کانسپت ۲ درب اسپرت برقی است که توسط بخشی از خودروساز آلمانی آئودی AG، آئودی اسپرت GmbH تولید و در سال ۲۰۱۸ معرفی شده است. در ژانویه ۲۰۱۹، آئودی تأیید کرد که ۵۰ نمونه از آن‌ها طی دو سال آینده تولید خواهد داشت.

بی ام و Vision Next ۱۰۰:

خودروی مفهومی بی ام و Vision Next ۱۰۰ نگاهی اجمالی به آینده دارد. Vision Next ۱۰۰ برای اولین بار در ماه مارس در نمایشگاه ژنو رونمایی شد. بی ام و Vision Next ۱۰۰ دارای دو حالت مختلف رانندگی است. حالت Boost برای رانندگی کلاسیک و دستی است، اما حالت Ease Mode آن را به یک اتومبیل خودران تبدیل می کند.

اگر با حالت Boost رانندگی شود، یک صفحه نمایش روی شیشه جلو نصب شده که مسیر ایده آل را به راننده نشان می دهد، اما اگر روی حالت سهولت کلیک کنید، صفحه نمایش محتوایی را نشان می‌دهد و فرمان جمع می‌شود.

مینی VISION NEXT ۱۰۰:

MINI در طراحی VISION NEXT ۱۰۰ بسیار متفاوت عمل کرده است.رانندگی با مینی VISION NEXT ۱۰۰ یک تجربه کاملا متفاوت است.این خودرو مفهومی به گونه ای طراحی شده که می توان آن را به حالت شخصی در آورد.

مرسدس بنز کانسپت EQ:

کانسپت EQ مرسدس بنز خودرویی کاملا الکتریکی است که آنطور مشخص است به زودی خط تولید آن راه اندازی خواهد شد. وسیله نقلیه مفهومی که به نظر می‌رسد یک کوپه جدید شاسی بلند اسپرت است.

نمای بیرونی که به صورت پویا طراحی شده است، با ظاهر الکتریکی جدید، تمرکز بر روی رانندگی الکترونیکی قدرتمند را برجسته می‌کند. دو موتور الکتریکی، که به لطف افزایش باتری خودرو، می‌توان عملکرد آن‌ها را به ۳۰۰ کیلووات افزایش داد، و چهار چرخ متحرک دائمی اجازه می‌دهد تا عملکرد رانندگی پویا شود. این خودرو شاسی بلند قادر است در کمتر از ۵ ثانیه به سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت برسد. این وسیله نقلیه مفهومی با کمک استراتژی عملیاتی پیچیده خود تا ۵۰۰ کیلومتر برد دارد.

رولز رویس VISION NEXT ۱۰۰:

رولز رویس VISION NEXT ۱۰۰ چشم انداز جذاب و زیبایی از آینده صنعت خودرو ارائه می‌دهد. یک تجربه کاملا شخصی، بدون زحمت و خود مختار رولزرویس، که در طرحی در نظر گرفته شده است که "Grand Sanctuary" آن را برای سرنشینان خود تضمین می‌کند.

