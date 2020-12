درآمد ۳ میلیارد دلاری اکتیویژن از سری بازی‌ های Call of Duty

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت اکتیویژن به تازگی اطلاعات جدیدی را در رابطه با سری بازی‌های Call of Duty منتشر کرده و از فروش شگفت‌آور این عناوین طی ۱۲ ماه گذشته خبر داده است. بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط شرکت اکتیویژن، سری بازی‌های «ندای وظیفه» طی ۱۲ ماه گذشته درآمدی ۳ میلیارد دلاری داشته و رکورد جدیدی را برای این مجموعه به ثبت رسانده است.

این بازی‌ها نه تنها در بخش فروش رکوردشکنی داشته‌اند بلکه میزان ساعات بازی کردن عناوین Call of Duty توسط گیمرها نیز با افزایش فوق‌العاده‌ای مواجه بوده که رکوردی جداگانه را به خود اختصاص داده است. طبق اطلاعاتی که شرکت اکتیویژن در اختیار رسانه‌ها قرار داده، موفقیت ۳ میلیارد دلاری این مجموعه پس از عرضه بازی Call of Duty: Black Ops Cold War صورت گرفته است. با این وجود تحلیلگران دنیای بازی باور دارند عنوان مذکور به اندازه نسخه Call of Duty: Modern Warfare سال ۲۰۱۹ موفق عمل نکرده و فروش کمتری را به خود اختصاص می‌دهد. شرکت اکتیویژن همچنین مدعی شده که فروش نسخه‌های اینترنتی بازی‌های خود طی سال گذشته ۸۰ درصد افزایش داشته و نمونه‌های فیزیکی نیز ۴۰ درصد رشد داشته‌اند.

سخنگوی شرکت اکتیویژن اظهار داشته هم اکنون بیش از ۲۰۰ میلیون نفر سری بازی‌های Call of Duty را خریداری کرده‌اند و به طور فعال در حال تجربه نسخه‌های مختلف هستند. سری بازی‌های مذکور توانستند رکورد بیشتری تعداد کاربران در تاریخ بازی‌های رایانه‌ای را بشکنند و سال ۲۰۲۰ را با موفقیت‌ها شگفت‌آور پشت سر بگذارند. گفتنی است؛ نسخه موبایل عنوان Call of Duty نیز بیش از ۳۰۰ میلیون بار در اولین سال عرضه خود دانلود شده و توانسته با ریزتراکنش‌های درون برنامه‌ای درآمد اکتیویژن را افزایش دهد و تاثیر قابل توجه‌ای بر رکورد ۳ میلیارد دلاری داشته باشد.

