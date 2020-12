شباهت بخش جدید فورتنایت به بازی Among Us

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، حالت جدید عنوان فورتنایت که با نام The Spy Whitin شناخته می‌شود در واقع نوعی از بازی Among Us در قالب بازی سوم شخص تیراندازی است. این عنوان اکنون به صورت قابلیتی با زمان محدود در دسترس قرار دارد و کاربران می‌توانند از تجربه آن لذت ببرند.

در قابلیت‌های منتشر شده در حالت جدید بازی Fortnite کاربران با وظایف مختلفی همچون عنوان Among Us مواجهند که آن‌ها را به حل ماجرای قتل پیش آمده نزدیک‌تر می‌کند. در این حالت معماهای مختلفی وجود دارد که هر کدام توسط یک دسته از سازندگان عنوان فورتنایت ساخته شده‌اند. در این بازی ۱۰ کاربر به دو تیم تقسیم می‌شوند که دو نفر آن‌ها جاسوس هستند و مابقی کارآگاه خواهند بود.

نحوه بازی قابلیت The Spy Within

همان‌طور که قاتل در بازی Among Us باید تمامی کاربران را از بین ببرد، جاسوس‌های این بازی نیز باید کارآگاهان را به قتل برسانند تا پیروز مسابقه شوند. در مقابل کارآگاهان باید با توجه به شواهد موجود و مدارک ارائه شده دو جاسوس مورد نظر را شناسایی کنند. این قابلیت جدید به تازگی در اختیار کاربران قرار گرفته و اکنون قرار است بسیاری از کاربران مشهور و استریمرها به تجربه آن بپردازند و آن را با دیگر گیمرها به اشتراک بگذارند.

این حالت بازی اکنون بر روی کنسول‌های پلی استیشن ۴، پلی استیشن ۵ و همچنین رایانه‌های شخصی قابل استفاده است و دیگر کاربران نیز به زودی به این ویژگی خاص دسترسی پیدا خواهند کرد. گفتنی است؛ شرکت اپیک گیمز مدتی پیش توانست حجم فایل بازی فورتنایت بر روی رایانه‌های شخصی را کاهش دهد و این امر اکنون باعث شده تعداد کاربران این عنوان به شکل چشمگیری افزایش پیدا کند. این مجموعه همچنین با ارائه قابلیت‌های جدید سرعت اجرای این بازی را افزایش داده تا افراد با دشواری کمتری به مبارزات خود بپردازند. بازی فورتنایت بر روی رایانه‌های شخصی با ۶۰ گیگابایت افت حجم فایل مواجه بوده است.

