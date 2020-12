قطعی گسترده در پیامرسان تلگرام/ رفع مشکل در برخی نقاط

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، از ساعاتی پیش مشکلی در حساب تلگرام بسیاری از کاربران این پیام‌رسان ایجاد شد و کاربران با قطع شدن ناگهانی اتصال این نرم‌افزار روبه‌رو شدند.

در همین راستا صفحه Telegram Messenger توئیتی را در حساب کاربری خود منتشر کرد که در ادامه می‌توانید متن و توئیت منتشر شده توسط تلگرام را مشاهده کنید.

در این توئیت نوشته شده: "برخی از کاربران ما، در درجه اول در اروپا و خاورمیانه، در حال حاضر مشکلات اتصال را دارند. ما در حال تلاش برای بازگرداندن آنلاینی آن‌ها هستیم.

لطفاً صبر کنید و از مشکل پیش آمده برای شما متاسفیم!"

"Some of our users, primarily in Europe and the Middle East are currently experiencing connection issues. We're working to bring them back online.

Please hang on, and sorry for the inconvenience! "

گفتنی است؛ از لحظاتی پیش دسترسی کاربران تلگرام به این پیام‌رسان در برخی از نقاط به حالت عادی برگشته و اختلالات به وجود آمده برای آنان رفع شده است.

