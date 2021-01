به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، انتظار کشیدن برای فصل جدید سریال تلویزیونی مورد علاقه شما می‌تواند انتظاری بسیار دشوار و ناخوشایند باشد. چیزی که این انتظار را دردناک‌تر می‌سازد این است که فصلی که انتظارش را می‌کشید آخرین فصل سریال نیز باشد.

این دقیقاً همان شرایطی است که طرفداران سریال Money Heist در انتظار فصل پنجم آن می‌کشند، سریالی اسپانیایی که عنوان اصلی آن La Casa de Papel است. در ماه جولای ۲۰۲۰ اعلام شد که این سریال اسپانیولی زبان به عنوان پربیننده‌ترین سریال غیرانگلیسی زبان نتفلیکس در فصل پنجم به پایان خواهد رسید.

این بدان معناست که هر یک از طرفداران پروفسور و توکیو با اضطراب انتظار فصل آخر سریال را می‌کشند. نتفلیکس و دیگر سرویس‌های استریمینگ محبوب سریال‌های متعددی ارند که می‌توانند انتظار برای فصل پنجم سریال Money Heist را قابل تحمل می‌سازند. چه به خاطر تم‌های دیوانه کننده Money Heist عاشق آن شده اید و چه به خاطر عشق‌های آتشین، سکانس‌های اکشن پرتنش یا تمام آن ها، در ادامه این مطلب قصد داریم شما را با ۷ سریالی آشنا کنیم که تماشای آن‌ها را به طرفداران این سریال توصیه می‌کنیم.

۱- Narcos

این موضوع هم در مورد سریال Narcos و هم فصل جدیدتر آن با نام Narcos: Mexico صدق می‌کند. هر فصل از این سریال اورجینال نتفلیکس روایت متفاوت و جدیدی از دروغ ها، جاه طلبی ها، خیانت‌ها و قاچاق مواد مخدر را روایت می‌کند. منظورمان مقادیر بسیار زیادی مواد مخدر است. سریال Narcos آن جنبه آبکی و رمانتیک سریال Money Heist را ندارد، اما بدون شک می‌تواند در مباحث درام خود همتای این سریال اکشن باشد. یک نقطه قوت دیگر در سریال پابلو اسکوبار این است که هر فصل بر اساس ماجرا‌های واقعی یکی از کارتل‌های مواد مخدر آمریکای جنوبی و رییس آن ساخته شده است که نشا می‌دهد هیچ چیزی جذاب‌تر و سینمایی‌تر از داستان‌ها و زندگی‌های واقعی نیست.

۲- White Lines

چه چیزی در مورد سریال Money Heist شما را جذب می‌کند؟ درام پرتنش و اکشن آن؟ عشق‌های آبکی؟ پیچش‌های داستانی پرتنشی که شما را حیرت زده می‌کنند؟ پس باید دیگر سریال اورجینال الکس پنیا (خالق Money Heist) برای نتفلیکس را نیز تجربه کنید. بعد از پیدا شدن جنازه برادر زویی واکر که به عنوان دی جی در ایبیزا کار می‌کرد، او وارد دنیایی پر از قتل، کوکایین، معامله‌های نافرجام و مهمانی‌های دیوانه کننده می‌شود. شوربختانه این سریال تنها پس از یک فصل کنسل شد، اما همان یک فصل نیز بسیار جذاب و تماشایی بود.

۳- Peaky Blinders

سریال‌های Peaky Blinders و Money Heist هر دو یک جنبه عملیاتی هیجان انگیز دارند که باعث می‌شود مخاطب نتواند در برابر کشش دنبال کردن آن‌ها مقاومت کند. Peaky Blinders که توسط استیون نایت ساخته شده در مورد زندگی و دروغ‌های خانواده مافیایی شلبی است. با تماشای این سریال با لباس‌های شبه مدرن و زیبا و موسیقی امروزی مواجه خواهید شد. اما چیزی که شما را به ادامه تماشای این سریال وا می‌دارد خیانت‌های متعدد و بازی خارق العاده کیلیان مورفی است.

۴- Ozark

البته که داستان سریال Ozark در مورد سرقت نیست. داستان این سریال در مورد خسته کننده‌ترین بخش از هر فعالیت جنایی است: پولشویی. اما همچنان این سریال اورجینال نتفلیکس پرتنش این بخش ناخوشایند و خسته کننده از دنیای جنایتکاری را به یک تجربه پر هیاهو و جذاب تبدیل می‌سازد. در یک لحظه شخصیت مارتی با بازی جیسون بیتمن یک سندیکای جنایتکار محلی را تهدید می‌کند و لحظه‌ای دیگر شخصیت وندی با بازی لارا لینی به بهترین دوست رییس یک کارتل مواد مخدر تبدیل شده و مخفیانه از ارتباطات سیاسی او برای قاچاق مواد مخدر بیشتر استفاده می‌کند. در این درام جذاب هیچگاه نمی‌بینید چه اتفاقی رخ خواهد داد و این همان چیزی است که همه طرفداران سریال‌های تلویزیونی می‌خواهند.

۵- Prison Break

در سریال Money Heist با سریالی مواجه هستید در مورد افرادی که سخت در تلاشند خود را به مکان‌هایی برسانند که به آنجا تعلق ندارند. چرا نباید به سراغ سریال درامی برویم در مورد افرادی که سعی دارند از جایی فرار کنند که به آن تعلق دارند؟ سریال Prison Break از شبکه فاکس با بازی ونتوورث میلر و دومینیک پرسل به عنوان یک داستان ساده بیرون آمدن از زندان آغاز شد، اما در طی ۵ فصل این داستان ساده به یک آشوب معتاد کننده تبدیل شد که آغاز عصر طلایی جدید تلویزیون به شمار می‌آید.

۶- Locked Up

در سطح ظاهری، سریال اسپانیایی Locked Up شباهت بیشتری به سریال پرطرفدار و کمدی Orange Is the New Black دارد تا سریال Money Heist. این سریال درام داستان زنی جوان را روایت می‌کند که به خاطر جرم‌هایی مربوط به سوء استفاده و اختلاس به زندان فرستاده می‌شود. در حالی که او تلاش می‌کند در این دنیای جدید و خطرناک زنده بماند، با سرنوشت و داستان‌های هم سلولی هایش آشنا می‌شود. این سریال همچنین دو تن از بازیگران سریال Money Heist را نیز در خود دارد؛ نجوا نیمری و آلبا فلورس.

۷- Dirty Money

تاکنون تعداد زیادی از سرقت‌های غیرواقعی و تصویرسازی‌های خیالی از جنایتکارانی که از دست قانون قسر در می‌روند دیده اید. چرا به سراغ یک داستان جنایی که در دنیای واقعی رخ داده نرویم؟ هر اپیزود از سریال مستند Dirty Money که توسط الکس گیبنی ساخته شده روی یک نابغه خلافکار متفاوت تمرکز دارد که شما را به شکل بی سابقه‌ای شوکه خواهند کرد.

منبع: روزیاتو

