اولین گوشی ارزان قیمت نوکیا با دوربین دوگانه معرفی شد

گروه دريچه فناوری فضای مجازی تاریخ انتشار کد خبر ۷۶۵۴۱۰۰ دانلود PDF

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، بیشتر تلفن‌های هوشمند با قیمت پایین در بازار با برند نوکیا شناخته می‌شوند و این شرکت بزرگ به تازگی گوشی جدید ارزان قیمت نوکیا 1.4 را با قیمت ارزان معرفی کرد.

استفاده از دوربین دوگانه در گوشی نوکیا 1.4

این گوشی در اواسط ماه مارس در بازار‌های اروپا عرضه و در سه رنگ - Fjord، Charcoal و Dusk با قیمت ۸۹ پوند در انگلیس و ۹۹ یورو در اروپا فروخته خواهد شد. با پرداخت این هزینه، مشتریان یک گوشی با صفحه ۶.۵ اینچی HD + با حاشیه‌های باریک، پشتی ضخیم‌تر که آرم نوکیا را در خود جای داده و یک دوربین سلفی ۵ مگاپیکسلی دریافت می‌کنند.

بیشتر بخوانید

برای اولین بار در تلفن‌های سری ۱ نوکیا، یک دوربین دوگانه نیز در قسمت پشت وجود دارد. این دوربین یک سنسور اصلی ۸ مگاپیکسلی و یک دوربین ماکرو ۲ مگاپیکسلی اضافی برای عکس‌های بهتر از نزدیک را دارد.

نوکیا 1.4 از نسخه با Android 10 (Go) پشتیبانی می‌کند، این بدان معناست که کاربران به کل برنامه‌های مارک Go Google دسترسی خواهند داشت. یکی از نکات قابل توجه این است که برنامه Camera Go Google نیز در این گوشی قابل دسترس است که ویژگی‌های مختلفی مانند حالت پرتره و شب دید را که معمولاً در دستگاه‌های ممتاز یافت می‌شود، ارائه می‌دهد.

پشتیبانی از MicroSD، جک هدفون و به روزرسانی تضمینی اندروید ۱۱

این تلفن هوشمند به Qualcomm Snapdragon 215 مجهز است. این تراشه بسیار قدرتمند نیست، اما سطح عملکرد همچنان قابل قبول است. کاربران قادر خواهند بود از بین چندین پیکربندی فضای ذخیره سازی یکی را انتخاب کنند. مدل پایه این گوشی با ۱ گیگابایت رم و ۱۶ گیگابایت فضای ذخیره سازی ارائه می‌شود. اما اگر مایل باشند هر دو تنظیمات ذخیره سازی 2/32 GB و 3/64 GB در دسترس خواهد بود. همه مدل‌ها نیز از کارت‌های microSD تا ۱۲۸ گیگابایت پشتیبانی می‌کنند.

از دیگر جزئیات قابل توجه می‌توان به باتری ۴۰۰۰ میلی آمپری اشاره کرد که متأسفانه از طریق درگاه میکرو USB منسوخ، دکمه اختصاصی دستیار Google، اسکنر اثر انگشت نصب شده در عقب و جک هدفون شارژ می‌شود. همچنین یک به روزرسانی تضمینی برای Android 11 و دو سال به روزرسانی امنیتی وجود دارد.

انتهای پیام/