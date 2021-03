به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، انتشار نسخه بعدی بازی Need for Speed ​​تا سال ۲۰۲۲ به تأخیر افتاده است. شرکت EA تأیید کرد که استودیوی بازی سازی Criterion برای کمک به DICE در بازی بعدی Battlefield دعوت شده، همان چیزی که رئیس EA Studios لورا میله آن را یک حرکت جسورانه می‌خواند.

میله، مسئول استودیوی EA گفت:" عنوان Battlefield در حال شکل گیری عالی است، تیم ما فوق العاده سخت کار کرده، این تیم سال گذشته سخت تلاش کردند. ما به دلیل شیوع کرونا دورکاری داشتیم و این کمی کار را سخت کرد. ساخت بازی از خانه دشوار است و تیم [EA DICE] کمی خسته شده است. ما برای بردن بازی می‌سازیم و در حال ارائه یک بازی عالی در بازار هستیم. "

حمایت استودیوی Criterion از Battlefield

استودیوی Criterion در حال حاضر آشنایی زیادی با Battlefield دارد، زیرا این استودیو به توسعه حالت Battle Royale، Firestorm در Battlefield V کمک کرد. علاوه بر این، معیار با DICE در Star Wars: Battlefront کار کرد، بنابراین میله گفت که این مسئله را برای Criterion مثبت می‌داند. وی گفت: "من واقعاً اطمینان دارم که این یک پیروزی مثبت برای آن‌ها خواهد بود. "

میله همچنین با طعنه به بازی جدید Battlefield گفت: "این یک «نامه عاشقانه به طرفداران ما» خواهد بود. EA مانع از صرف هزینه نمی‌شود تا مطمئن شود که درست انجام شده است. ما می‌خواهیم تمام منابع موجود را در این زمینه قرار دهیم."

بازی جدید Battlefield تأیید شده و در تعطیلات ۲۰۲۱ عرضه خواهد شد. EA آن را به موقع در بهار امسال اعلام خواهد کرد، هرچند هنوز تاریخی برای افشاگری تأیید نشده است. در بیانیه ای، میله گفت که تیم مذکور اخیراً پیش نویس اولین تریلر بازی Battlefield ۶ را مشاهده کرده است. الکترونیک آرتز در ماه نوامبر به سرمایه گذاران گفت که Need for Speed ​​و Battlefield هر دو بازی‌های به روزتری را در کنسول های نسل جدید تا مارس ۲۰۲۲ دریافت می‌کنند.

یک سال پیش، EA بعد از سه بار ورود کم رنگ توسط Ghost Games، سری Need for Speed ​​را دوباره به Criterion ارسال کرد، که به استودیوی پشتیبانی از توسعه Frostbite باز سازماندهی شد. پاییز سال گذشته، Criterion، سازندگان سری Burnout، نسخه بازسازی شده‌ای از Need for Speed: Hot Pursuit (که نسخه اصلی آن را نیز توسعه دادند) در سال ۲۰۱۰ راه اندازی کرد.

شایعات در تابستان گذشته حاکی از آن بود که Battlefield ۶ با نقشه‌های چند نفره که از ۱۲۸ بازیکن پشتیبانی می‌کند، به یک محیط امروزی باز می‌گردد. میله در مورد ویژگی‌های خاص یا نوآوری‌هایی که EA انتظار دارد Battlefield بعدی ارائه دهد، اظهار نظر نمی‌کند.

