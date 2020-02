همکاری الکترونیک آرتز با Criterion Games

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، شرکت الکترونیک آرتز به تازگی اعلام کرده است که قصد دارد حق ساخت بازی Need for Speed را به شرکت Burnout Criterion Games واگذار کند. این شرکت در گذشته نیز روی دو عنوان از مجموعه Need for Speed با نام‌های Hot Pursuit در سال ۲۰۱۰ و Most Wanted در سال ۲۰۱۲ کار کرده است و به نوعی توانایی و آشنایی با این مجموعه را دارد. آخرین عنوان عرضه شده از مجموعه Need for Speed در سال ۲۰۱۹ و با نام Need for Speed Heat وارد بازار شد و شرکت EA امیدوار بود این بازی بتواند سابقه بد بازی Need for Speed Payback که در سال ۲۰۱۷ عرضه شده بود را جبران کند که تا حدودی هم این اتفاق افتاد و شاید بتوان گفت این بازی در سال گذشته جزو برترین عناوین سبک شبیه سازی رانندگی بود.

به طور کلی می‌توان گفت که شرکت Criterion Games در چند سال گذشته صرفا نقش پشتیبانی کننده از الکترونیک آرتز را داشته است و آخرین همکاری این دو شرکت نیز به ساخت بازی Battlefield V باز می‌گردد. همچنین شرکت الکترونیک آرتز اعلام کرده است که قرار است شرکت Ghost Games که در ساخت برخی از عناوین مجموعه Need for Speed همکاری داشته است نیز به شرکت EA Gothenburg تغییر نام دهد و از این پس به طور رسمی زیر نظر الکتذونیک آرتز فعالیت داشته باشد.

ظاهرا قرار است صرفا برخی از اعضای تیم شرکت Ghost Games به شرکت الکترونیک آرتز وارد شوند و به این ترتیب عده بسیار زیادی از اعضای این شرکت بی کار خواهند شد. با این حال باید منتظر بود و دید که آیا نسخه جدید بازی Need for Speed که قرار است پس از همکاری با شرکت Criterion Games ساخته شود، می‌تواند به اندازه نسخه‌های قدیمی این مجموعه فروش داشته باشد یا مانند نسخه‌های فعلی این مجموعه با شکست مواجه خواهد شد.

