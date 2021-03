اولین پست توئیتر به مزایده گذاشته شد

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، جک دورسی مدیرعامل شرکت توئیتر به تازگی اعلام کرده است قصد دارد اولین پست منتشر شده در شبکه اجتماعی توئیتر را به فروش برساند. اولین توئیت منتشر شده در این شبکه اجتماعی متنی است که جک دورسی با هدف آزمایش شبکه اجتماعی خود منتشر کرد. متن توئیت منتشر شده از سوی وی "just setting up my twttr" بود. پست منتشر شده توسط جک دورسی در سال 2006 در فضای مجازی منتشر شد و به محض اعلام خبر فروش این توئیت از سوی مدیر توئیتر، قیمت‌های پیشنهادی مختلفی از سوی افراد اعلام شد که بالاترین آن‌ها 100 هزار دلار بود.

گفتنی است که این اولین باری نیست که جک دورسی خبر فروش اولین توئیت منتشر شده در شبکه اجتماعی خود را اعلام می‌کند و این موضوع برای اولین بار در ماه دسامبر در توئیتر مطرح شده بود. بر اساس اطلاعات موجود فروش این توئیت از طریق یک امضای NFT به فروش خواهد رسید. امضای NFT نوعی از اسناد دیجیتالی هستند که به واسطه یک امضا تایید می‌کنند فرد صاحب، عکس، فیلم یا سایر موارد دیجیتالی نظیر یک توئیت است.

نحوه فروش توئیت جک دورسی

توئیت 15 ساله جک دورسی یکی از مشهورترین توئیت‌های موجود در این شبکه اجتماعی است که برای خریدار آن‌ صرفا جنبه یادگاری خواهد داشت گفتنی است که حدود سه ماه پیش سرویس Valuables راه اندازی شده است که پس از پرداخت هزینه مورد نظر فرد یک امضا الکترونیکی را در اختیار وی قرار می‌دهد و فرد به کمک این امضا می‌تواندتوئیت یا سند خود را به سایر افراد بفروشد.

توئیت جک دورسی پس از فروش نیز همچنان در توئیتر باقی خواهد ماند و به حساب شخص دیگری منتقل نخواهد شد، بلکه فقط یک امضا رمز نگاری شده به آن اضافه می‌شود که مالک توئیت را نشان خواهد داد.

بیشتر بخوانید:

انتهای =یام/