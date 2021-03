برای خرید یک تبلت چه مواردی را در نظر بگیریم؟ / راهنمایی برای خرید تبلت و بهترین تبلت‌ های سال ۲۰۲۱

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، تبلت‌ها برای بازی کردن، کتاب خواندن، انجام تکالیف، سرگرمی بچه‌ها در صندلی عقب ماشین و خیلی موارد دیگر عالی هستند. در این شرایط جدیدی که همه جهان درگیر ویروس کرونا شده و مدارس و دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شوند، تبلت‌ها یکی از گزینه‌های خانواده‌ها برای فرزندانشان هستند تا با آن بتوانند در کلاس‌ها شرکت کرده و تکالیفشان را انجام دهند.

تبلت‌ها هم مانند تلفن‌های هوشمند با دو سیستم عامل Android و ios ارائه می‌شوند، اگر به دنبال خرید تبلت هستید؛ در ادامه راهنمای خرید تبلت و بهترین تبلت‌هایی که در سال ۲۰۲۱ عرضه می‌شوند را به شما معرفی کرده‌ایم.

بیشتر بخوانید

چگونه یک تبلت انتخاب کنیم؟

تبلت‌های بی شماری در بازار وجود دارد، اما کدام یک برای شما مناسب است؟ اگر قصد خرید iPad یا یکی از بسیاری از مدل‌های اندرویدی موجود در بازار را داشته باشید، فاکتور‌های کلیدی وجود دارد که باید هنگام خرید به آن‌ها توجه کنید.

تبلت‌های اندرویدی در مقابل آیپد‌ها

تبلت‌های اندروید، پخش کننده‌های رسانه‌ای عالی، بهترین برای خواندن کتاب الکترونیکی و تبلت‌هایی برای کودکان هستند، اما به دلیل قابلیت استفاده و عملکردشان به ندرت می‌توانند با iPad‌ها رقابت می‌کنند. به طور کلی، بزرگترین نقاط قوت iPadOS این است: صفحه نمایش‌های بسیار خوبی دارند و برنامه‌های بی شماری را می‌توان برای آن‌ها خریداری کرد، بیش از یک میلیون عنوان مخصوص iPad در اپ استور وجود دارد.

سیستم عامل Android سخت افزار مختلفی را از چندین سازنده مختلف ارائه می‌دهد و از حداکثر قابلیت پیکربندی، سیستم اعلان‌های درجه یک، مرور وب سریع و روان و یکپارچه سازی با برنامه‌های Google مانند Gmail، Google Maps و Meet برای گپ ویدئویی برخوردار است. اندروید همچنین از استفاده چندین کاربر همزمان پشتیبانی می‌کند، بنابراین می‌توانید تبلت خود را با یکی از دوستان یا اعضای خانواده به اشتراک بگذارید، این ویژگی مفیدی است که در تبلت‌های Apple وجود ندارد.

قابلیت Family Sharing اپل برعکس عمل می‌کند و به چندین نفر امکان دسترسی به داده‌ها و خدمات مشترک را می‌دهد. گفته شد، اکثر تبلت‌های Android با نسخه قدیمی سیستم عامل عرضه می‌شوند و تعداد کمی از آن‌ها قابلیت به روزرسانی دارند.

تبلت Fire OS آمازون مدلی از تبلت‌های اندروید با رابط کاربری خاص و برنامه‌های پیش فرض اختصاصی است. این تبلت به گونه‌ای طراحی شده که برای مصرف محتوای آمازون و پخش ویدئو از سرویس‌های مختلف کاملاً کاربردی و آسان است و اگر بیشتر کاری که انجام می‌دهید مرور وب و دسترسی به کتابخانه آمازون است، استفاده از آن نسبت به تبلت‌های اندرویدی دیگر آسان‌تر است. البته انعطاف پذیری آن برای سفارشی سازی کمتر است.

کدام تبلت بهترین برنامه‌ها را دارد؟

تبلت بدون برنامه‌های با کیفیت چیست؟ اگر می‌خواهید برنامه‌های شخص ثالثی به طور خاص برای یک رابط صفحه لمسی طراحی شده باشند، برنامه‌ها و بازی‌های خاصی که به طور خاص برای تبلت‌های اپل طراحی شده اند نسبت به تبلت‌های اندرویدی برتری دارند. اپلیکیشن App Store به خوبی سرپرستی و نظارت می‌شود، انتخاب عمیقی را ارائه می‌دهد و شامل همه برنامه‌های محبوبی است که فکرش را می‌کنید. اگر طیف گسترده‌ای از برنامه‌های جذاب که به نظر خوب می‌آیند و روی تبلت شما خوب کار می‌کنند، اولویت اصلی شما است، Apple بهترین پیشنهاد برای شما است.

اندروید در انتخاب برنامه پیشرفت چشمگیری داشته است، اما هنوز به اندازه اپل برنامه‌های کاربردی ارائه نمی‌دهد. گفتن دقیقا اینکه چند برنامه اندروید برای تبلت بهینه شده دشوار است، اما بسیار کمتر از اپل است. برنامه‌های تلفن اندرویدی نیز وجود دارد که در تبلت ۷ اینچی مناسب به نظر می‌رسند، اما در تبلت ۹ یا ۱۰ اینچی کارآمد نیستند.

تبلت‌های آمازون به فروشگاه Google Play دسترسی ندارند، بنابراین برنامه‌های قابل توجهی کمتری در دسترس دارند. افراد زیادی هستند که فروشگاه Play را بر روی تبلت‌های آمازون هک کرده‌اند، اما این امر هم خدمات آمازون و هم گوگل را نقض می‌کند و نمی‌تواند یک راه حل قابل اعتماد تلقی شود. اگرچه آن‌ها فروشگاه برنامه خود را دارند، که زیرمجموعه‌ای از Google Play است.

به چه سایز تبلتی نیاز دارید؟

اندازه صفحه نمایش و ظرفیت ذخیره سازی در تبلت‌ها مورد موضوعی بسیار حائز اهمیت است. وقتی اصطلاحی مانند تبلت ۱۰ اینچی را می‌شنوید، این موضوع به اندازه صفحه نمایش مورب اندازه گیری شده اشاره دارد نه به اندازه خود تبلت. تبلت‌های ۷ اینچی صفحه کوچک در نظر گرفته می‌شوند. تبلت‌های ۸.۹ اینچی به بالا صفحه نمایش بزرگ در نظر گرفته می‌شوند. آیپد‌های اپل، تبلت‌های آمازون Fire و صفحات سامسونگ با هر دو مدل صفحه نمایش کوچک و بزرگ ارائه می‌شوند. در صورت تمایل به پرداخت هزینه بیشتر، تلفن‌های تاشو مانند Samsung Galaxy Z Fold ۲ به راحتی می‌توانند وظیفه تبلت و تلفن همراه را انجام دهند.

وضوح صفحه نیز بسیار مهم است، خصوصاً برای کتابخوانی و وب گردی. صفحه نمایش واضح و روشن نکته اصلی است. اگر به دنبال یک تبلت ۱۰ اینچی هستید، به دنبال نمایشگری با رزولوشن حداقل ۱۲۸۰ در ۸۰۰ پیکسل باشید. وزن کم یک تبلت یکی از مزیت‌های قطعی آن نسبت به لپ تاپ است، اما تبلت‌های صفحه بزرگ وزنی تقریباً برابر با یک پوند دارند و به اندازه تلفن‌های هوشمند سبک نیستند. اگر یکی از آن‌ها را با یک دست در حالی که ۲۰ دقیقه ایستاده اید نگه دارید، دست شما خسته می‌شود.

اهمیت فضای ذخیره سازی

فضای ذخیره سازی Cloud (خارج از دستگاه) برای بسیاری از تبلت‌ها یکی از این گزینه‌ها Amazon Cloud Storage for tablet tablets، iCloud for iPads، Google Drive for tablet Android است، اما وقتی صحبت از فضای ذخیره سازی می‌شود، موارد بیشتر همیشه بهتر است. وقتی همه برنامه‌ها، موسیقی ها، ویدئو و عکس ترکیب می‌شوند، می‌توانند فضای زیادی را اشغال کنند. برخی از تبلت‌های اندرویدی دارای یک اسلات microSD برای ذخیره سازی اضافی هستند، اما لازم به ذکر است که برخی از برنامه‌ها از طریق کارت microSD کار نمی‌کنند.

تبلت مجهز به Wi-Fi در برابر تبلت با اینترنت همراه

برخی از تبلت‌ها فقط با مدل Wi-Fi یا با گزینه خدمات همیشه فعال تلفن همراه از یک ارائه دهنده بی سیم ارائه می‌شوند. تا زمانی که به طور مداوم از تبلت خود در منطقه‌ای بدون Wi-Fi استفاده نکنید یا یک مسافر بین المللی مکرر باشید، احتمالاً بهتر است از تلفن هوشمند خود به عنوان نقطه اتصال Wi-Fi استفاده کنید و پول اضافی را که برای یک تبلت LTE هزینه می‌کنید صرفه جویی کنید. همچنین می‌توانید یک مودم اختصاصی تلفن همراه خریداری کنید، که باعث بالاتر رفتن عمر باتری تبلت کاربر خواهد شد.

گفتنی است، تبلت‌هایی که در این گزارش معرفی شدند نشان دهنده بهترین گزینه‌های اندروید و اپل در سطح مختلف قیمت هستند. همانطور که گفته شد، تعداد زیادی تبلت عالی دیگر نیز وجود دارد که ممکن است یکی از آن‌ها برای شما مناسب باشد.

در ادامه جدولی از بهترین تبلت‌های سال ۲۰۲۱ را مشاهده می‌کنید:

گزارش از مائده زمان فشمی

انتهای پیام/