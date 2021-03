اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان



۱. جایلن بلدسو به گزارش خبرنگار، از کودکان بازیگر و خواننده گرفته تا شاهزاده و کسانی که به ثروت عظیمی رسیده اند، در اینجا لیستی از برخی از ثروتمندترین کودکان جهان آورده شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد برخی از این بچه‌های فوق العاده با استعداد، خوش شانس و ثروتمند ادامه مطلب را بخوانید:

جایلن بلدسو یک کودک نابغه است که در سن ۱۷ سالگی مدیرعامل یک شرکت به نام Jaylen D Bledsoe شد که خودش راه اندازی کرده بود. آخرین برآوری که از ارزش این شرکت به عمل آمد ۳.۵ میلیون دلار بوده و هدف آن مشارکت با برند‌های بزرگ و افراد مشهور برای تبلیغ و گسترش نام تجاری آن‌ها است.



از زمانی که او به سمت مدیرعاملی رسید، یک دانشکده با نام کارآفرینان نوجوان تاسیس کرد که به وسیله این دانشکده، جیلن از موفقیت خود برای الهام بخشیدن به سایر نوجوانان مانند خودش و قرار دادن آن‌ها در معرض دنیای کارآفرینی استفاده می‌کند.



۲. ریس رودریگز

ریس در سال ۱۹۹۸ در تگزاس آمریکا متولد شد، وی با بازی در نمایش تلویزیونی "خانواده مدرن" به شهرت رسید و برای هر قسمت ۷۰ هزار دلار درآمد کسب کند. وی در سن شش سالگی با خانواده اش به لس آنجلس نقل مکان کرد تا خواهر بزرگترش که آن زمان ۱۱ سال سن داشت، بتواند آرزوی حرفه بازیگری را دنبال کند و علی رغم بی علاقگی اولیه او به بازیگری، اما این شهر بزرگ بر رشد وی کمک می‌کرد.



اولین نقش ریس شوخی کردن با یک بستنی فروش در فیلم جیمی کیمل لایو بود، اما نقشی که او را واقعا به سمت ستاره شدن و ثروتمند شدن سوق داد، نقش او به نام مانی دلگادو در نمایش تلوزیونی ABC بود. وی در سال ۲۰۰۹ نامزد دریافت چندین جوایز بازیگری و جوایز انتخاب نوجوان شد. ارزش خالص دارایی وی حدود ۷ دلار میلیون تخمین زده می‌شود.



۳. اِل فانینگ

اِل فانینگ در سال ۱۹۹۸ متولد شد و در میان ثروتمندترین کودکان جهان قرار دارد. ثروت اندک او از زمانی شروع به رشد کرد که در سه سالگی به عنوان نقش یک خواهر محبوب با نام داکوتا فانینگ در فیلم "من سام هستم" بازی کرد. او بار دیگر در فیلم Taken نقش کودک داکوتا بازی کرد. این تازه شروع کار او بود. بزرگترین نقش‌های او تا به امروز در فیلم‌های The Curious Case of Benjamin Button، Super ۸، We Buy a Zoo و Maleficent بوده است.



ال در سن سیزده سالگی موفق به کسب جوایز زیادی از جمله جایزه جشنواره فیلم هالیوود و جایزه انجمن منتقدان فیلم ققنوس شد و او برای هر نقش حدود ۵ میلیون دلار دریافت می‌کند.



۴. جیدن اسمیت

کودک بعدی جیدن اسمیت فرزند ویل اسمیت مشهور متولد ۱۱۹۸ است. ثروت او مانند پدرش از موسیقی و حرفه بازیگری حاصل می‌شود. اولین فیلم‌های مستقل او "بچه کاراته" و "روزی که زمین ایستاد" بود. او چند سال بعد با پدرش در فیلم After Earth بازی کرد.



جیدن در خانواده‌ای متشکل از هنرپیشه‌ها متولد شد، و به همین دلیل در کانون توجهات قرار گرفت، اما پس از نقش آفرینی در این فیلم‌ها مسیر خود را به سمت موسیقی عوض کرد. فعالیت موسیقی او با همکاری جاستین بیبر در آهنگ "هرگز نگو هرگز" قبل از اینکه اولین آلبوم خود به نام Syre را منتشر کند، آغاز شد.



دارایی خالص وی تخمین زده شده است که ۸ میلیون نفر در حال افزایش است. وی علاوه بر موسیقی و بازیگری سرمایه گذاری جدیدی را آغاز کرده است به این ترتیب که یک کامیون غذای برای افراد بی خانمان بخشش می‌کند. این ترفند می‌تواند تاثیر زیادی در معروفیت او داشته باشد با وجودی که در حال حاضر ۸ میلیون دلار سالانه درآمد دارد.



۵. ابیگیل برسلین

ابیگیل برسلین در سال ۱۹۹۶ در شهر نیویورک متولد شد و یکی دیگر از ستاره‌های کودک سال است که به لیست ثروتمندترین کودکان جهان راه یافته است. اولین حضور او در صفحه تلویزیون در سن سه سالگی در تبلیغات اسباب بازی بود و از آن زمان در بسیاری از فیلم‌های مشهور بازی کرده است. بزرگترین موفقیت او، بازی در Little Miss Sunshine بود که برای آن جایزه بهترین بازیگر زن را دریافت کرد و نامزد جایزه اسکار نیز شد.



ابیگیل تا به امروز یکی از جوانترین بازیگرانی است که تاکنون نامزد جایزه اسکار شده است و دو سال بعد از این ماجرا در سال ۲۰۰۸، ShoWest’s Female Star of Tomas به او لقب گرفت (این لقب برای افرادی است که در کوتاه مدت به ستاره هالی وود تبدیل می‌شوند).



به غیر از ستاره بودن روی صحنه، او همچنین آهنگ‌های زیادی ساخته است از جمله کریسمس در نیویورک و طوفان. علاوه بر اینها، او کتابی به نام This May Sound Crazy نوشته است که در مورد موضوعات عشق است. او ۱۶ میلیون دلار درآمد خالص سالانه دارد.



۶. والنتینا پالوما پینو

والنتینا پالوما پینو متولد سال ۲۰۰۷، فرزند یک تاجر میلیاردر فرانسوی (هنری پینو) و ستاره هالیوود سلما هایک است؛ بنابراین دلیلی که وی به دنبال ثروت و شهرت باشد. اصل و نسب او از فرانسه و مکزیکی باعث می‌شود که به راحتی به سه زبان زنده دنیا صحبت کند، که خود یک موفقیت محسوب می‌شود و به لطف پدر و مادرش، قبل از تولدش نیز در کانون توجه‌ها قرار گرفته بود.



حال یک سوال ذهن تمام افرادی که زندگی سلبریتی‌ها را دنبال می‌کنند، مشغول کرده اینکه آیا او از اعتماد به نفس خود برای ادامه راه مادرش برای راه یافتن به هالیوود استفاده خواهد کرد؟ یا اینکه او یک تاجر خواهد شد و در کنار پدرش کار خواهد کرد؟



ثروت خالص والنتینا در حال حاضر بیش از ۱۲ میلیون دلار است البته توجه داشته باشیم که این ثروت پیش از هرگونه اقدام وی برای ثروت‌مند شدن است.



۷. Nick D'Aloisio

در سن ۱۵ سالگی، Nick D'Aloisio یک برنامه خبری با نام Summly را تهیه کرد که خلاصه و متراکم آخرین اخبار روز است. دو سال بعد، این برنامه توسط یاهو به قیمت ۳۰ میلیون دلار خریداری شد و باعث شد نیک به یکی از جوانترین میلیونر‌های جهان تبدیل شود. این دستاورد باعث شد تا وی به عنوان مدیر محصول Yahoo News Digest کار کند و در آنجا برنده جایزه Apple Design شود.



علی رغم داشتن پول کافی برای زندگی راحت در ۱۷ سالگی، نیک کار خود را در یاهو رها کرد و در رشته علوم کامپیوتر و فلسفه در دانشگاه آکسفورد تحصیل کرد. در طول این تحصیل، او به عنوان یک کارآفرین در AirBnb مشغول به کار شد.



ارزش خالص فعلی او ۳۰ میلیون است و مطمئنا این سرمایه پس از رو نمایی از پروژه‌های بعدی او، به سرعت رشد خواهد کرد.



