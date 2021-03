به گزارش حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان،به نقل از روابط عمومی شبکه چهار سیما، کنداکتور این شبکه از ۲۸ اسفند ماه بهاری می‌شود و با پخش سینمایی‌های جدید که از نظر مخاطبان را همیشه به خود جلب کرده است، به استقبال سال جدید می‌رود.

بنا بر این گزارش برنامه «عطر نرگس، رقص باد» کاری از گروه اجتماعی شبکه چهار سیما با اجرای مشترک سید مهرداد ضیائی و سید مصطفی امامی است که شنبه ۳۰ اسفند از ساعت ۱۰ صبح به مدت چهار ساعت روی آنتن می‌رود و بهار ۱۴۰۰ را جشن می‌گیرد.

مجله هنری موسیقیایی «نغمه‌های بهار» کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار به تهیه کنندگی حبیب الله ذوالفقاری، میزبان اساتید بنام و برجسته موسیقی فاخر و اصیل ایرانی خواهد بود و از ۲۹ اسفند، هرروز ساعت ۱۴ در ایام نوروز تقدیم هنردوستان و اهالی موسیقی خواهد شد. بازپخش این برنامه هر روز ساعت ۸ صبح خواهد بود.

در «نغمه‌های بهار» خواهیم دید و شنید از استادان بنام موسیقی کشور، همچون: استاد علیرضا امینی، استاد سید جلال الدین محمدیان، استاد کیوان ساکت، استاد بزرگ لشگری، استاد رضا شاکری، بزرگداشت استاد سید جواد بدیع زاده (با حضور دختر و پسر ایشان)، استاد مرتضی محجوبی، استاد عبدالوهاب شهیدی، استاد غلامحسین بنان، استاد داریوش رفیعی، حمیدرضا دیبازر، استاد فخری ملک پور، استاد اکبر آزاد، استاد رضا رضایی پایور و محمدحسین فرامرزی (از بزرگترین مجموعه داران موسیقی کشور)

مستند‌های جذاب و جدید و بکر برنامه «چهار سوی علم»، برنامه دیگری است که به همت تامین برنامه شبکه چهار برای پخش در ایام نوروز تولید و تدارک دیده شده است. چهار سوی علم هر روز ساعت ۱۵ پخش و ساعت ۱۰ صبح روز بعد بازپخش می‌شود. (لازم به ذکر است این برنامه نیز از ۲۹ اسفند پخشش آغاز می‌شود.)

مستند‌های باغ‌های بهشت در ۹ قسمت، مستند مناطق شکارگران افریقا در ۳ قسمت و مستند شهرها: حیات وحش جدید طبیعت نیز در ۳ قسمت تقدیم مخاطبان چهارسوی علم می‌شود.



«معرفت» برنامه‌ای از گروه معارف و اندیشه شبکه چهار سیما است که با محوریت ارائه مباحث فلسفه اسلامی و با حضور دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی و اجرای دکتر اسماعیل منصوری لاریجانی که از برنامه‌های پرطرفدار و شاخص شبکه چهار است. این برنامه یک برنامه گفتگو محور است که در کنار فلسفه اسلامی به شناخت اندیشه‌های اسلامی در کلام بزرگان و قرآن کریم می‌پردازدو در هر دوره برنامه به غیر از تشریح فلسفه، نظرات بزرگانی، چون عطار، حافظ، سعدی و مولانا نیز بررسی می‌شود.معرفت در ایام نوروز، هر روز ساعت ۱۶ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

«کتاب خوب» عنوان برنامه‌ای تولیدی گروه اجتماعی شبکه چهار است و ایرج نوذری در این برنامه میزبان چهره‌های مختلفی است و گفتگوی جذابی را تقدیم مخاطبان می‌کند.بهروز رضوی، خسرو معتضد، مجید قناد، جهانگیر الماسی و ارشا اقدسی از جمله مهمان‌های او در این برنامه هستند.کتاب خوب از روز اول فروردین، هر روز ساعت ۱۷ پخش و ساعت ۷ صبح بازپخش خواهد شد.



سریال خارجی و جدید «باغ وحش» (Zoo) یک مجموعه تلویزیونی درام، علمی-تخیلی، هیجانی است که بر اساس رمانی با همین نام از جیمز پترسون و میچل لدویدگه ساخته شده است. ۳ فصل از این سریال تولیده است که از ۲۹ اسفند و در ایام نوروز ساعت ۳۰ دقیقه بامداد و نیز ساعت ۱۸ از شبکه چهار سیما پخش خواهد شد. هر فصل از این مجموعه شامل ۱۳ قسمت است.

در خلاصه داستان این مجموعه آمده است: تغییرات جوی و محیط زیستی باعث شده تا حیوانات درنده و وحشی شوند و به انسان‌ها حمله کنند. حالا یک دانشمند مأمور شده تا این اتفاقات را بررسی کند، ولی او متوجه حقیقتی تلخ می‌شود که ممکن است باعث نابودی انسان‌ها شود. جکسون آز که یک رفتارشناس حیوانات است در محل کارش در کشوری آفریقایی به نام بوتسوآنا متوجه تغییر رفتار شدید شیر‌ها می‌شود. او در تلاش برای بستن منطقه محافظت شده و ممانعت از ورود توریست هاست، اما پیش از گرفتن مجوز ۲۲ توریست توسط جانوران وحشی شده به قتل می‌رسند. جکسون ارتباطی بین رفتار‌های حیوانات و تحقیقات پدرش پیدا می‌کند و ...

ویژه‌برنامه نوروزی «چرخ»، مهمان مراکز علمی ایران

ویژه‌برنامه‌ی نوروزی «چرخ» با گردش در مراکز علمی و گفتگو با چهره‌های دنیای علم و فناوری از ۲۹ اسفند به مدت ۱۶ روز ساعت ۱۹ روی آنتن شبکه‌ی چهار می‌رود.

در ویژه‌برنامه‌ی نوروزی «چرخ» حافظ آهی، مجری-کارشناس برنامه با چهره‌های برجسته‌ی دنیای علم و فناوری ایران به گردش در مکان‌ها و مراکز علمی ایران می‌پردازد و با آن‌ها درباره‌ی ویژگی‌ها و دستاورد‌های این مراکز علمی و تخصص آن‌ها و سبک زندگی چهره‌های برجسته‌ی علمی در ایام تعطیلات نوروز گپ و گفت خواهد داشت.

گفتگو با چهره‌های برجسته‌ای مانند دکتر مینو محرز، رییس مرکز تحقیقات ایدز ایران و ناظر و محقق اصلی واکسن کرونای کووایران، دکتر محمدرضا ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی ایران درباره‌ی یک سال سخت برای کادر درمان کشور، دکتر احسان مصطفوی، رئیس مرکز تحقیقات بیماری‌های نوپدید و بازپدید انستیتو پاستور، دکتر حمیدرضا نمازی، رئیس موزه‌ی ملی تاریخ پزشکی، دکتر مهدی زارع، عضو پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله و رئیس شاخه‌ی زمین‌شناسی فرهنگستان علوم، دکتر خسرو ثاقب طالبی، دکترای جنگل‌شناسی و عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور و ... از جمله برنامه‌های «چرخ» در نوروز ۱۴۰۰ خواهد بود.



«فیلمخانه» رنگارنگ هر روز با یک اثر برتر سینمای جهان

«فیلم خانه» به همت تامین برنامه شبکه چهار از ۲۸ اسفند، به مدت ۱۶ شب و هر شب ساعت ۲۰:۳۰ با پخش یک اثر از برترین آثار برگزیده سینمای ایران و جهان که تاریخ سینما ازنگاه منتقدان و اهالی سینما، روی آنتن می‌رود که عناوین آن عبارتند از:مرد ایرلندی (The Irishman)، بایگانی (Archive)، تنت (Tanet)، هوانوردان (The aeronauts)، استیو جابز (Steve jobs)، بروکلین بی مادر (Motherless brooklyn)، کلاشینکف (kalashnikov)، خائن (The traitor)، سوء تفاهم، پیمان فرار (Jailbreak pact)، شاهکار هنری من (My masterpiece)، چاقوکشی (Knives out)، تسلا (tesla)، پست (The post)، بیگانه-میثاق (Alien covenant)، منک (mank)



«ایبکر» ; ایده بکر با اجرای بهرام عظیمی

برنامه ترکیبی «ایبکر» کاری از گروه دانش شبکه چهار سیما به تهیه کنندگی رضا داستانی و کارگردانی سمانه فراهانی و نیز نویسندگی لیلا باقری، از ۱ فروردین ۱۴۰۰ به مدت ۱۳ شب مهمان خانه‌های مخاطبان شبکه چهار خواهد بود.

ایبکر قرار است در ۱۳ روز داستان افرادی را بیان کند که از ایده به عمل رسیده اند و مسیر راهی را که آن‌ها از ابتدا پیموده اند و منجر به موفقیت، یا شکست شده اند را به تصویر بکشاند.

آیا ایده بکر اساسا فقط شروع ماجراست؟ سهم ایده در موفقیت چه میزان است؟ عوامل موفقیت کدام هستند؟ و ... از جمله پرسش‌ها و محور‌هایی است که در برنامه ایبکر به ان‌ها پرداخته می‌شود.

بهرام عظیمی به عنوان مجری کارشناس این برنامه، از ۳۹ گروه در استدیوی و ۱۳ گروه میدانی از مناطق و شهر‌های مختلف ایران، که در استدیو امکان حضور نداشتند، میزبانی خواهد کرد.ایبکر هرشب ساعت ۲۳ پخش و ساعت ۱۱ روز بعد بازپخش خواهد شد.

