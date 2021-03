تاریخچه عجیب و شگفت انگیزی از بازی های ویدیوئی فوتبال

به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، در حال حاضر بازی ویدئویی فوتبالی در دنیا وجود دارد که جام جهانی FIFA نامیده می‌شود. اساساً، هر زمان که تلویزیون را در اروپا روشن می‌کنید، تقریباً نوعی از فوتبال در حال پخش است. با این حال بازی‌های جام جهانی هر چهار سال یک بار اتفاق نمی‌افتد، این بازی‌های هر روز، در اتاق خواب و اتاق نشیمن، بصورت آنلاین و خارج از آن اتفاق می‌افتد و همه در حال دنبال کردن آن هستند. جای تعجب نیست که تاریخچه بازی‌های ویدیوئی فوتبال کاملاً موازی با تاریخچه خود بازی‌های ویدیوئی است.

اولین تلاش برای ساخت یک بازی فوتبال به کنسول ابتدایی دهه ۷۰ Binatone TV Master MK IV بر می‌گردد، این جعبه کوچکی بود که به تلویزیون متصل می‌شد و مملو از بازی‌های از قبل نصب شده بود که می‌شد روی آن کلون‌های اسلپداش Pong را اجرا کرد، بازی سرگرم کننده ساخته شده توسط آتاری. تنیس ، اسکواش و فوتبال بود. اگرچه در مناطقی که فوتبال چندان محبوب نبود، آن بازی کوچک به عنوان هاکی تغییر نام داد.

تا سال ۱۹۷۹ و Mattel's Intellivision Soccer، هنگامی که کنسول خانگی و Intellivision ساخته شدند. این کنسول‌ها به غیر از رنگی بودن، خریداران با تصویری از مردی با سبیل‌های کاملاً برجسته حتی برای دورانی که بازی منتشر شده بود، از آن استقبال می‌کردند. سپس در سال ۱۹۸۰ یک نگاه اجمالی به روند صدور مجوز وجود داشت که در سال‌های بعد فوتبال Atari's Pele's Soccer، که تقریباً شبیه بازی بسیار تهاجمی tiddlywinks بود، تولید شد.

مجوز تحت فشار

هیولای ۱۹۸۰ روند ساخت بازی‌های ویدیوئی وحشتناک فوتبال را به نام فوتبالیست‌های بسیار خوب شروع کرد. بسیاری از این‌ها نوعی مهر زمان برای اینکه فوتبال در لحظه انتشار بازی از کجا قرار گرفته، عمل می‌کنند. به عنوان مثال مدیر O'Leary ۲۰۰۰ برای GameBoy Color، لحظه‌ای زودگذر را ثبت می‌کند که در آن دیوید اولر افسانه جمهوری ایرلند و افسانه آرسنال یکی از جذاب‌ترین چشم انداز‌های مدیریت فوتبال در این بازی بودند.

برخی از عناوین مجاز بسیار عجیب و غریب نیز وجود دارد، مانند مسابقات فوتبال Chris Kamara Street Soccer ۲۰۰۰ برای پلی استیشن، که به هیچ وجه به جز آستین، خط میانی سابق شفیلد یونایتد و خط سکوی Sky Sports بازیکن دیگری را ندارد. با این حال، برخی از آن‌ها مناسب بودند. فوتبال بین المللی Emlyn Hughes از سال ۱۹۸۸، یکی از بهترین بازی‌های Commodore ۶۲ بود و میراثی مناسب برای بازی ساز فقید و بزرگ جیر جیر بود. قبل از اینکه فوتبالیست‌ها درباره درست و شبیه بودن خودشان در بازی‌های ویدئویی فوتبال وسواس زیادی داشته باشند، هیچ بازیکنی جز که نام خود را به یک بازی قرض داده باشد کار بیشتری برای ساخت این بازی‌ها نکرده است.

پا‌های تکامل یافته

هنگامی که جسی لینگارد بازیکن منچستر یونایتد در دومین بازی گروهی انگلیس در جام جهانی گلی را مقابل پاناما به ثمر رساند، او با رقصی که از Fortnite یاد گرفته بود جشن گرفت. بازی فوتبال واقعی اسپرت ۱۹۸۲، بنا به دلایلی، تصمیم گرفت که دروازه بانانی را شامل نشود، چیزی شبیه به بازی گروهی جام جهانی آلمان مقابل کره جنوبی، اما در واقع، شاید برای اولین بار، کمی شبیه فوتبال بود، در حالی که جام جهانی Tehkan ۱۹۸۵ سیستم نوین "گوی" در آن زمان بازی می‌کند. اما امکانات خوبی هم داشت: شما می‌توانستید زمین را از بالا ببینید و واقعاً چرند بود که هیچ کس قبلاً این کار را نکرده بود! اما قبل از اینکه کسی بیش از حد از مسائل سرگرم کننده اذیت شود، سال ۱۹۸۹ و انتشار بازی Kick-Off فرا رسید و همه چیز را تغییر داد.

بهترین بازی ویدیویی تاکنون!

مجله Amiga User در زمان انتشار این بازی گفت: "هیچ چیز کوتاه درخشان نیست! " طراح Dino Dini یک بازی خلق کرده بود که تسلط بر آن مدتی به طول انجامید، اما با یک بار بازی، امکان یک بازی کاملاً مهیج را فراهم کرد. کلید جذابیت Kick-Off توانایی منحرف کردن توپ بود، شما می‌دانید مانند بازی‌های برزیل، و کمی مانند تلاش نینتندو برای ورود به بازار با Soccer، که برای NES در سال ۱۹۸۵ منتشر شد، Kick -Off سرانجام یک توپ به ما داد به پای بازیکنان چسبانده نشده بود، و اجازه دریبل زدن را به بازیکن میداد.

دنباله، Kick-Off ۲، یک سال بعد منتشر شد و نوآوری‌های دیگری مانند تکرار اهداف و توانایی بارگذاری تیم‌های ایجاد شده در Player Manager را داشت و یک سیم کارت مدیریتی را نیز ایجاد کرد که توسط Dini ایجاد شد و دوباره در Anco Software منتشر شد.

با این حال، اینکه Kick-Off ۲ از خواهر و برادر کوچکتر خود فراتر نرفته بود، به سلطه آن در بازار لطمه زد. پس از آن، طولی نکشید که در سال ۱۹۹۲، Sensible Software، Sensible Soccer به بازار آمد و بسیاری از آن‌ها همچنان وجود دارد و کاربارن آن را به Sensi می‌شناسند. سنزیبل قبلاً در ایجاد فوتبال رایانه‌ای در سال ۱۹۸۸ میلادی ناامید شده بود و فوتبال Microprose با صدای خوب را برای Commodore ۶۴ تولید نکرد. دروازه بان سرسخت لیگ گرچه به کاربر این امکان را می‌داد که با پس لمس ضربه بزند و احتمالاً بهترین بازی فوتبال هشت بیتی تیم فوتبال شش نفره آن دوران بود، اما بیشتر یک طرح اصلی بود و به سرانجام نرسید.

یک رویکرد منطقی‌تر

اصول Microprose را ببینید. توپ را از روی پای بازیکنان جدا کرد و این یک هیجان بود، نمای دید پرندگان و بزرگنمایی شده بازی به کاربر امکان می‌داد از آنچه در هرجای زمین می‌گذرد آگاه شود. قبل از این، دوربین Kick-Off فقط جایی را که توپ بود دنبال می‌کرد.

دینو دینو این کار را با ۱۹۹۳’s Goal! دنبال کرد! در سال ۱۹۹۴ نیز یک Kick-Off ۳ تولید شد و مدعیان دیگری نیز وجود داشتند، مانند مسابقات قهرمانی جهانی Mega Drive Soccer ۲، که کمی شبیه Sensi-put-in-side خود بود، تعجب آور نیست با توجه به اینکه Jon Hare از Sensible Software در ایجاد آن نقش داشته است.

در همین حال، در بازی، Virtua Striker ساده، اما سرگرم کننده با تصاویر سه بعدی خود کاربران را تحت تاثیر قرار داد. اما در همان سال، بازی Sensible World Of Soccer نیز منتشر شد، تصور بسیار گسترده‌ای از مگاهیت قبلی Sensible که اجازه می‌داد هر کسی در هر تیمی از سراسر جهان که دوست دارد بازی کند.

قبل از فیفا، این موارد انقلابی در صنعت بازی فوتبالی بودند. با پخش مرتب فوتبال ایتالیا و انبوهی از سوپراستار‌های خارجی که لیگ برتر انگلیس را به تازگی راه اندازی کرده‌اند، شرکت‌های بازی سازی را کاملاً در موقعیتی قرار دارد که بتواند حتی از متوسط‌​​ترین جهان بینی طرفداران فوتبال نیز بهره ببرد.

در حال کمک به رشد فیفا

تب و تاب رقابت Sensi / Kick-Off تا حد زیادی آغاز یک رقابت ویدئویی دیگر را که قرار بود آینده بازی‌های ویدئویی فوتبال را رقم بزند، پوشانده بود. از آنجا که با ادامه این همه ضرب وشتم از بالا به پایین، FIFA International Soccer ایزومتریک یا FIFA ۹۴ در سال ۱۹۹۳ منتشر شد که سرگرم کننده نبود.

با وجود تولد پلی استیشن و توانایی‌های پردازش قدرتمندتر، حتی برای اولین بار در مورد استفاده از نام بازیکن واقعی، FIFA ۹۶ خود را به عنوان رقیب واقعی بهترین بازی ویدئویی فوتبال همیشه اعلام کرد، افتخاری که در آن زمان توسط سوپر فوتبال بین المللی کونامی برگزار می‌شد. آنچه بازی کونامی نداشت مجوز رسمی بود. آنچه که ارائه داد، مسلما واقع بینانه‌ترین، روان‌ترین و مهیج‌ترین تجربه فوتبال رایانه‌ای تاکنون بوده است.

بازسازی سری Pro Evolution Soccer، و انتشار یک بازی جدید در سال ۲۰۰۱، مجموعه Pro Evo را خیلی زودتر از بسته معرفی کرد، مثل اینکه منچسترسیتی به لیگ برتر اسکاتلند راه یافته بود.

بازگشت به خانه

اعتبار زیادی برای تحول قابل تحسین حق رای دادن در گیم پلی به سی و یک دانش آموخته مهندس نرم افزار به نام گری پترسون بستگی دارد. فردی اسکاتلندی که قبلاً روی سری LMA Manager Codemaster کار کرده بود، اما در اواسط دهه گذشته برای EA در دفاتر ونکوور در FIFA Manager کار می‌کرد، یک سیم کارت مدیریتی که بطور عمده از همان عناصر سازنده بازی‌های FIFA استفاده می‌کرد. با دسترسی به کد، بلافاصله می‌توانست تغییراتی را که فکر می‌کند بازی را بهبود می‌بخشد، مشاهده کند.

او گفت: "من یک سند چهار یا پنج صفحه‌ای درباره مفاهیم و روش‌هایی که در کد FIFA دیدم و به مدیریت EA Sports گفتم که در اینجا مواردی است که من در کد دیده‌ام، فکر می‌کنم شما در مورد برخی از آن‌ها استفاده می‌کنید این موارد روشی اشتباه است و آنچه را که من تغییر می‌دهم درست‌تر است. "

او سال گذشته گفت که: "من کمی سرسخت بودم. " او بدون معطلی به عنوان مهندس گیم پلی اصلی و طراح اصلی در FIFA ۰۷ استخدام شد، مسلماً اگر FIFA جای PES را گرفت، نتیجه تلاش این مرد بود.

