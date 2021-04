به گزارش خبرنگار حوزه دریچه فناوری گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، مجموعه Far Cry همواره جزو برترین عناوین رایانه‌ای بوده و تمام گیمرها حداقل یکبار این عنوان رایانه‌ای را تجربه کرده‌اند. سری بازی‌های Far Cry توسط شرکت مشهور یوبیسافت توسعه و عرضه می‌شوند و این شرکت به واسطه سابقه بسیار خوبی که برای فارکرای ایجاد کرده، توانسته است این بازی را در فهرست محبوب‌ترنی عناوین رایانه‌ای جهان قرار دهد و هر ساله سود بسیار بالایی را از فروش عنوان Far Cry بدست آورد. آخرین عنوان عرضه شده از این سری عنوان Far Cry new dawn است که در سال 2019 وارد بازار شد اما از آنجایی که این عنوان به نوعی همان بازی Far Cry 5 بود که با تغییرات بسیار کمی در بخش گرافیک و محیط بازی همراه شده بود، نتوانست به فروش حداکثری برسد. از طرفی هم نباید فراموش کرد که یوبیسافت برای این بازی از داستان جدید استفاده کرده بود که توانست امتیاز نسبتا خوبی را از سوی گیمرها دریافت کند.

شرکت یوبیسافت از اواخر سال 2019 بود که اعلام کرد قصد دارد نسخه جدید مجموعه فارکرای را وارد بازار کند اما از زمان پخش این خبر تاکنون صرفا شاهد انتشار ویدئوهای مختلفی از این بازی بودیم.

داستان بازی Far Cry 6

بازی Far Cry 6 در یک محیط گرمسیری به نام Yara جریان خواهد داشت. مثل همیشه و مانند نسخه‌های قبلی این شهر بازی در چنگال شخصی دیکتاتور به نام آنتون کاستیلو قرار دارد. شخصیت آنتون کاستیلو را جیانکارلو اسپوزیتو که بازیگر مشهور سریال «برکینگ بد» است ارائه خواهد کرد و همین موضوع باعث خواهد شد جذابیت داستان بازی بیش از پیش افزایش یابد.

اگر بخواهیم به طور کلی داستان بازی را شرح دهیم باید بگوییم در شهر Yara انقلابی با هدف سرنگونی آنتون کاستیلو در حال رخ دادن است و گیمر باید در نقش یکی از قهرمانان انقلابی به نام دنی شهر Yara را آزاد کند.

شخصیت گیمر در بازی Far Cry 6

در بازی Far Cry 6 گیمر در نقش شخصیتی به نام دنی روخاس در بازی حضور خواهد داشت که یک عضو کوچک از جریان انقلابی سرنگون کردن کاستیلو است. گیمر در ابتدای بازی می‌تواند جنسیت دنی را انتخاب کند و مانند بازی Far Cry 5 شخصیت بازی را به سلیقه خود شخصی سازی کند. در برخی از مراحل بازی گیمر با شخصیت‌های موجود در بازی گفتگو خواهد کرد که انتخاب گزینه مناسب در این مواقع بسیار حائز اهمیت است چرا که مسیر داستان با برخی از انتاخب‌های گیمر تغییر خواهد کرد.

امکان استفاده از حیوانات در مراحل بازی

همانطور که در بازی Far Cry 5گیمر امکان استخدام و استفاده از حیوانات را داشت، این موضوع در بازی Far Cry 6 نیز وجود دارد و گیمر می‌تواند با انجام برخی از مراحل بعضی از حیوانات بازی را برای خود رام کند و از آن‌ها در مبارزات موجود در بازی استفاده کند.

محیط بازی Far Cry 6

مدیر روایت بازی Far Cry 6 درباره محیط این بازی اعلام کرده که محیط این بازی بسیار شاداب و ترکیبی از جنگل، ساحل ، زمین‌‎های زراعی و محیط‌های به روز شهری است که گیمر هنگام تجربه بازی را به گردش در شهر ترقیب خواهد کرد. هنوز اطلاعات جامعی در این باره در دسترس نیست اما با توجه به تریلرهای منتشر شده از این بازی می‌توان انتظار داشت که محیط بازی بتواند افراد را به سرعت جذب خود کرده و از این نظر بازی امتیاز بالایی را دریافت کند.

تاریخ عرضه بازی Far Cry 6

شاید بتوان گفت در بخش داستان و شخصیت‌های اصلی بازی Far Cry 6 اطلاعات نسبتا کاملی در دسترس قرار دارد اما اگر بخواهیم درباره زمان عرضه این بازی صحبت کنیم کمی شرایط فرق می‌کند. طبق اعلام یوبیسافت این بازی قرار بودا ابتدا در 18 فوریه سال 2021 وارد بازار شود اما شرکت یوبیسافت به دلیل نامعلومی زمان عرضه این بازی را تا ماه مارس به تعویق انداخت. گفتنی است درباره کنسول‌های هدف این بازی اطلاعات کامل در دسترس قرار دارد که این کنسول‌ها شامل PS4، PS5، Xbox One، Xbox Series S و X، پلتفرم استادیا و پلتفرم کامپیوتر می‌شود.

بنابراین به طور دقیق اطلاعاتی درباره زمان عرضه این بازی در دسترس نیست و برخی احتمال می‌دهد یوبیسافت به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان و احتمال عدم جرید این بازی توسط گیمرها عرضه آن را به تاخیر انداخته است؛ از طرفی هم به طور قطعی باید گفت این بازی در سال 2021 وارد بازار خواهد شد.

گفتنی است، یکی از منابع آگاه شرکت یوبیسافت اعلام کرده که بازی فارکرای 6 قرار است تا تاریخ 30 سپتامبر سال 2021 وارد بازار شود و گیمرها در اواخر تابستان می‌توانند این بازی را تجربه کنند. همچنین یوبیسافت خبر از امکان ارتقا نسخه خریداری شده برای کنسول‌های نسل هشتم برای نسل نهم داده است.

احتمال معرفی کامل بازی Far Cry 6 در مراسم E3 2021

شرکت یوبیسافت در کنفرانس E3 2021 حضور خواهد داشت و با توجه به اینکه این مراسم به صورت آنلاین برگذار می‌شود انتظار می‌رود شرکت یوبیسافت در این مراسم با نمایش یک ویدئو به طور کامل بازی Far Cry 6 را معرفی کند. با این حال این موضوع صرفا در حد یک حدس و گمان است و نمی‌توان آن را به طور قطعی تایید کرد از طرفی هم کنفرانس E3 2021 زمانی بسیار مناسب برای معرفی بازی Far Cry 6 است.

توئیت امیدوار کننده سازنده بازی Far Cry 6

سازنده بازی Far Cry 6 با انتشار پستی در صفحه توئیتری خود در جواب به سوال یکی از گیمرها مبنی بر تاریخ انتشار بازی مذکور اعلام کرد که گیمرها کافی است اندکی دیگر صبر کنند تا بتوانند محتوای فوق العاده این بازی را تجربه کنند.

سوء استفاده سودجویان از تاخیر در عرضه بازی Far Cry 6

با به تاخیر افتادن زمان عرضه بازی Far Cry 6 برخی از افراد سود جو با سوء استفاده از این موضوع به گیمرها وعده دسترسی به نسخه بتا این بازی را پیش از عرضه عمومی دادند که طبق اعلام شرکت یوبیسافت درگاه‌های پرداخت توصیه شده توسط این افراد جعلی بوده و بسیاری از آن‌ها فیشینگ و با هدف دریافت اطلاعات حساب بانکی افراد ساخته شده است.

موارد مطرح شده تمامی اطلاعات موجود از بازی Far Cry 6 هستند و برای کسب اطلاعات بیشتر در این رابطه باید منتظر انتشار اخبار جدید از سوی یوبیسافت باشیم. در ادامه تریلر سینماتیک منتشر شده از بازی Far Cry 6 را مشاهده کنید:

