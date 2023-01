اسامی نامزدهای اولیه جوایز بفتا اعلام شد

جوایز آکادمی فیلم انگلیس به اختصار بفتا (BAFTA)، جوایز سینمایی و فیلم است که هر ساله به میزبانی بفتا برگزار می‌شود.

به گزارش variety، جوایز بفتا ۲۰۲۳ امسال فهرست نامزد‌های اولیه خود را در ۲۴ شاخه اعلام کرد.

در فهرست نامزد‌های اولیه جوایز بفتا ۲۰۲۳ در مجموع ۱۰ فیلم در شاخه بهترین فیلم، ۱۵ فیلم در شاخه بهترین فیلم انگلیسی و ۱۰ فیلم در شاخه بهترین فیلم بین المللی حضور دارند.

در این میان فیلم آلمانی «همه چیز آرام در جبهه غربی» و «بنشی‌های اینیشرین»، بیشترین تعداد نامزدی این جوایز را دریافت کردند. از این رو اسامی نامزد‌های اولیه هفتاد و ششمین دوره جوایز فیلم انگلیس در مهم‌ترین بخش‌ها به ترتیب زیر است:

بهترین بازیگر زن

نائومی آکی (میخواهم با کسی برقصم)، آنا د آرماس (بلوند)، کیت بلانشت (تار)، جسیکا چستین (پرستار خوب)، ویولا دیویس (زن پادشاه)، دانیل ددوایلر (تیل)، لسلی منویل (خانم هریس به اپریس می‌رود)، اما تامپسون (موفق باشی لئو گرانده)، میشل ویلیامز (فابلمن‌ها)، میشل یو (همه چیز همه جا به یکباره) جوایز بهترین بازیگران زن را دریافت کردند.

بهترین بازیگر مرد

آستین باتلر (الویس)، تام کروز (تاپ گان: ماوریک)، هریس دیکنسون (مثلث غم)، برندن فریزر (نهنگ)، کالین فارل (بنشی‌های اینیشرین)، دانیل کالویا (نوپ)، فلیکس کامر (همه چیز آرام در جبهه غربی) و داریل مک کورمک (موفق باشی لئو گرانده)، پل مسکل (افترسان)، بیل نای (زندگی کردن) بهترین بازیگران مرد منتخب این جوایز شدند.

بهترین فیلم



افترسان (Aftersun)، همه چیز آرام در جبهه غربی (All Quiet on the Western Front)، بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)، الویس (Elvis)، همه چیز همه جا به یکباره (Everything Everywhere All At Once)، فبلمن‌ها (The Fabelmans)، زندگی‌کردن (Living)، تار (Tár)، تاپ گان: ماوریک (Top Gun: Maverick)، مثلث غم (Triangle of Sadness) اسامی بهترین آثار فیلم اینن دوره از جوایز است.

بهترین فیلم انگلیسی

افترسان (Aftersun)، بنشی‌های اینیشرین (The Banshees of Inisherin)، جین آبی (Blue Jean)، برایان و چارلز (Brian And Charles)، امیلی (Emily)، امپراتوری نور (Empire of Light)، لئوگ رانده موفق باشی (Good Luck to You, Leo Grande)، عاشق لیدی چترلی (Lady Chatterley’s Lover)، زندگی کردن (Living)، پادشاه گمشده (The Lost King)، خانم هریس به پاریس می‌رود (Mrs Harris Goes To Paris)، موزیکال رولد دال ماتیلدا (Roald Dahl’s Matilda The Musical)، ببین چگونه می‌دوند (See How They Run)، شناگران (The Swimmers)، شگفتی (The Wonder) اسامی بهترین فیلم‌های انگلیسی است.

بهترین فیلم بخش بین‌المللی

همه چیز آرام در جبهه غربی (All Quiet on the Western Front)، آرژانتین، ۱۸۹۵ (Argentina, ۱۹۸۵)، باردو، وقایع نگاری دروغین مشتی حقیقت (Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths)، نزدیک (Close)، کورساژ (Corsage)، تصمیم به ترک کردن (Decision To Leave)، عنکبوت مقدس (Holy Spider)، دختر آرام (The Quiet Girl)، RRR، EO اسامی بهترین آثار بخش فیلم بین‌الملل است.

بهترین کارگردانی

شارلوت ولز (افترسان)، ادوارد برگر (همه چیز آرام در جبهه غربی)، مارتین مک دونا (بنشی‌ها اینیشرین)، ماری کروتزر (کورساژ)، پارک چان ووک (تصمیم به ترک کردن)، باز لورمن (الویس)، دانیل کوان و دانیل شاینرت (همه چیز همه جا به یکباره)، سارا دوسا (آتش عشق)، کولم بایرد (دختر آرام)، آلیس دیوپ (سنت عمر)، ماریا شریدر (آن زن گفت)، تاد فیلد (تار)، چینویی چوکو (تیل)، جوزف کوزینسکی (تاپ گان: ماریک)، جینا پرینس-بایتوود (پادشاه زن)، سارا پولی (حرف‌های زنانه) جوایز بهترین کارگردانی را دریافت کردند.

همچنین نامزد‌های نهایی هفتاد و ششمین دوره جوایز آکادمی فیلم انگلیس (بفتا) روز ۱۹ ژانویه (۲۹ دی ماه) اعلام خواهد شد. همچنین مراسم اعطای جوایز نیز روز ۱۹ فوریه (۳۰ بهمن) برگزار می‌شود.