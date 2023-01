«آخرین بازمانده از ما» رکورد رشد بیننده را شکست

به نقل از ورایتی، «آخرین بازمانده از ما» (The Last of Us) پس از دستیابی به دومین سریال پربیننده HBO در بیش از یک دهه اخیر، اکنون مخاطبان بیشتری را جذب کرده و رکورد جدیدی را برای این کانال تلویزیونی پولی شکسته است.

بر اساس آمار منتشر شده از Nielsen همراه با داده‌های شخص اول از Warner Bros. Discovery، قسمت دوم سریال «آخرین بازمانده از ما» ۵.۷ میلیون بیننده را در پخش‌های خطی HBO و جریان‌های HBO Max به ارمغان آورده است که این نشان‌دهنده افزایش ۲۲ درصدی نسبت به رکورد ۴.۷ میلیون در هفته گذشته است؛ رقمی که برادران وارنر بعداً گزارش داد که پس از دو روز در دسترس بودن به ۱۰ میلیون افزایش یافته است.

طبق گفته HBO، جهش بینندگان اولین قسمت سریال «آخرین بازمانده از ما» به مخاطبان قسمت ۲، بزرگ‌ترین رشد مخاطب در هفته دوم برای یک سریال درام ساخته شده شبکه اچ‌بی‌او در تاریخ این شبکه است.

این شبکه همچنین به‌روزرسانی دیگری را در رابطه با میزان بینندگان سریال ارائه و بیان کرد که پس از یک هفته کامل در دسترس بودن، اپیزود اول، اکنون با ۱۸ میلیون بیننده دنبال می‌شود که تقریباً ۴ برابر بیشتر از مخاطبان شب اول آن است.

محبوبیت سریع «آخرین بازمانده از ما» جای تعجب ندارد. زیرا این مجموعه درام، اقتباسی از بازی ویدیویی مگاهیتی به همین نام است که بیش از ۱۰ میلیون نسخه در سراسر جهان فروخته است.

تنها سریال قابل مقایسه HBO در مدت اخیر، «خاندان اژدها» (The Dragon’s House) است، پیش درآمد «بازی تاج و تخت» (Game of Thrones) که در آگوست ۲۰۲۲ عرضه شد و هر دو سریال، به طور قابل توجهی سریال «سرخوشی» (Euphoria) را که بعد از «بازی تاج و تخت» به دومین سریال بزرگ شبکه اچ‌بی‌او تبدیل شده بود را کنار زدند.

شبکه HBO هفته گذشته اشاره کرد که بینندگان یکشنبه شب برای یک سریال HBO معمولاً ۲۰ تا ۴۰ درصد از کل مخاطبان ناخالص سریال را در هر قسمت نشان می‌دهد. بنابراین، می‌توان انتظار داشت که قسمت دوم «آخرین بازمانده از ما» با عنوان «آلوده» به زودی به نقطه عطفی دیگر برسد.

داستان «آخرین بازمانده از ما» ۲۰ سال پس از نابودی تمدن مدرن را با بازی پدرو پاسکال در نقش جوئل، یک بازمانده سرسخت که برای قاچاق الی (با بازی بلا رمزی) ۱۴ ساله از یک منطقه قرنطینه ظالمانه استخدام می‌شود، به نمایش می‌گذارد؛ کاری که به عنوان یک کار کوچک شروع شده و بزودی به یک سفر بی‌رحمانه و دلخراش تبدیل می‌شود. زیرا هر دو باید ایالات متحده را طی کنند و برای بقا به یکدیگر وابسته باشند.