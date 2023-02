جایگزینی امن برای گوگل پلی/ نحوه راه اندازی F-Droid

اگر دستگاه اندرویدی دارید، ممکن است از F-Droid لذت ببرید.

این فروشگاه برنامه جایگزینی برای گوگل پلی است و فقط شامل برنامه‌های منبع باز است که ممکن است کمک مالی بخواهند، اما عموما بدون تبلیغات و خرید‌های درون برنامه‌ای هستند. این واقعیت که برنامه‌ها منبع باز هستند همچنین آن‌ها را به طور کلی قابل اعتماد می‌کند، هر کسی روی زمین می‌تواند کد را بخواند و این امر باعث می‌شود کسی متوجه شود که آیا آسیب پذیری امنیتی آشکار یا تجاوز به حریم خصوصی وجود دارد یا خیر.

Sideloading برنامه‌ها، به معنی نصب نرم افزار از منابعی غیر از گوگل پلی در اندروید بسیار راحت‌تر از iOS است، زیرا نیازی به جیلبریک نیست و F-Droid با ارائه مجموعه‌ای بررسی شده از برنامه‌های منبع باز بدون ردیابی و بدون تبلیغات، کار را آسان‌تر می‌کند.

نحوه راه اندازی F-Droid

در دستگاه اندرویدی، مرورگر خود را باز کنید و به F-Droid.org بروید، روی Download F-Droid ضربه بزنید و فایل حاصل را باز کنید. جز در مواردی که از پیش به مرورگر خود اجازه نصب نرم افزار از منابعی غیر از گوگل پلی را داده باشید، هشداری به شما می‌گوید که تلفن شما مجاز به نصب برنامه‌های ناشناس نیست. برای دور زدن این مورد، روی Settings و سپس Allow از این منبع ضربه بزنید. به عقب برگردید، تلفنتان یک بار دیگر از شما می‌پرسد که آیا می‌خواهید F-Droid را نصب کنید یا خیر، برای پایان، روی Install ضربه بزنید.

برای اجازه دادن به F-Droid باید مراحل مشابهی را طی کنید. اولین بار که سعی می‌کنید نرم افزاری را از روی آن نصب کنید، همان پیامی را که در مرورگر مشاهده کردید، مشاهده خواهید کرد. روی Settings و سپس Allow from this source برای دادن مجوز به F-Droid برای نصب برنامه‌ها ضربه بزنید. برای نصب هر برنامه‌ای که می‌خواهید دکمه برگشت را بزنید.

درباره امنیت در F-Droid

به طور کلی ایده خوبی است که هنگام بارگذاری جانبی برنامه‌ها در اندروید مراقب باشید، زیرا یک برنامه مخرب می‌تواند برای امنیت و حریم خصوصی شما مخرب باشد. تیمی از داوطلبان F-Droid را نگهداری می‌کنند، بنابراین ممکن است به حق نگران ورود نرم افزار‌های ناقص باشید.

این مطمئنا یک نگرانی معتبر است، اما F-Droid در حال حاضر اقدامات امنیتی گسترده‌ای دارد و طی چندین ممیزی امنیتی شخص ثالث به دقت مورد بررسی قرار گرفته است. این پلتفرم همچنین سیاست سختگیرانه‌ای مبنی بر عدم اجازه هیچ برنامه‌ای با ویژگی‌های ردیابی دارد، به همین دلیل است که محققان آزمایشگاه حریم خصوصی Yale اعلام کرده‌اند که F-Droid حتی از گوگل پلی ایمن‌تر است.

این بدان معنا نیست که هنگام نصب برنامه‌ها نباید شک و تردید داشته باشید. همچنان باید مجوز‌های برنامه‌های خود را کنترل و تنظیمات امنیتی اندروید خود را به طور مداوم بررسی کنید، همانطور که با هر برنامه دیگری انجام می‌دهید، اما علاوه بر این می‌توانید بدون نگرانی از F-Droid نرم افزار نصب کنید.

برنامه‌های مورد علاقه ما در F-Droid

F-Droid قرار نیست جایگزین گوگل پلی برای اکثر افراد شود، اما یک جایگزین خوب و ساده برای یافتن برنامه‌های رایگان و ایمن قبل از شیرجه رفتن به باتلاقی است که فروشگاه برنامه گوگل نامیده می‌شود.

اگر نمی‌دانید از کجا شروع کنید، در اینجا برخی از برنامه‌های مورد علاقه بیشتر کاربران وجود دارد. Tuner یک برنامه عالی برای کوک گیتار یا هر ساز زهی است، در حالی که Tusky یک مشتری بسیار خوب برای Mastodon است. Unciv یک نسخه رایگان از سری بازی‌های محبوب Civilization است که از نظر گرافیکی به خوبی روی گوشی اجرا می‌شود، اما با تمام گیم پلی اعتیادآور. DNS۶۶ مسدود کردن بدافزار‌ها و سایر کد‌های مزاحم را آسان می‌کند و Turmux به شما امکان می‌دهد یک خط فرمان کامل لینوکس را روی تلفن خود اجرا کنید که انواع احتمالات را باز می‌کند.

منبع: popsci