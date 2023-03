برای حذف حساب اسپوتیفای خود چه کار کنیم؟

اگر به دلایلی می‌خواهید برای همیشه حساب اسپوتیفای را حذف کنید، این روند نسبتا ساده است. در این مقاله نحوه بستن حساب اسپوتیفای را با استفاده از نسخه تحت وب خواهیم دید، زیرا این فرآیند را نمی‌توان مستقیما از نسخه موبایل چه اندروید و چه iOS انجام داد.

حساب اسپوتیفای را برای همیشه حذف کنید

اسپوتیفای محبوب‌ترین سرویس پخش موسیقی در جهان است، زیرا این پلتفرم از ابتدای سال ۲۰۱۹ از مرز ۱۰۰ میلیون مشترک عبور کرده است و بیش از ۱۱۷ میلیون کاربر تحت طرح رایگان دارد، به این معنی که مجموعا بیش از ۲۱۷ میلیون کاربر است. این سرویس از سایر رقبا از جمله Apple Music، Deezer، YouTube Music و ... جلوتر است.

با این حال، اسپوتیفای بسیار عالی است یا شرایط استفاده از آن برای همه مناسب نیست، به خصوص در مورد تبلیغات. اگر به دلایلی تصمیم به حذف اکانت خود دارید، این روند آنقدر‌ها که به نظر می‌رسد، پیچیده نیست.

حساب اسپوتیفای خود را تنها در ۶ مرحله حذف کنید

این فرآیند ساده است، اما لزوما برای همه واضح نیست. اگر مشترک ممتاز هستید، ابتدا باید اشتراک خود را خاتمه دهید. در مرحله بعد، باید بدانید حذف حساب اسپوتیفای یک رویه غیرقابل برگشت است. پس از انجام این کار، بازیابی همان نام حساب، لیست‌های پخش یا تنظیمات برگزیده شما امکان پذیر نخواهد بود، سپس باید با ایجاد یک حساب کاربری کاملا جدید از ابتدا شروع کنید.

حساب اسپوتیفای را نمی‌توان از برنامه تلفن همراه حذف کرد. شما باید لزوما نسخه وب سرویس را مرور کنید.

برای حذف حساب اسپوتیفای خود مراحل زیر را انجام دهید؛

با ورود به حساب کاربری خود در spotify.com در یک مرورگر وب شروع کنید؛ سپس به پایین صفحه رفته و روی لینک About کلیک کنید، در مرحله بعد روی لینک تماس با ما در بخش پشتیبانی مشتری کلیک کنید؛ در انتخاب دسته، حساب و سپس گزینه I want to close my account دائمی را انتخاب کنید؛ پس از اطلاع از عواقب چنین تصمیمی، حذف حساب را تایید کنید.

اسپوتیفای به شما اطلاع می‌دهد که حذف دائمی حساب شما منجر به از دست رفتن بسیاری از داده‌ها می‌شود، مانند عدم امکان استفاده مجدد از نام کاربری موجود، بازیابی موسیقی، لیست‌های پخش ذخیره شده و مشترکین شما.

در نهایت، در آخرین تلاش این پلتفرم به شما یادآوری می‌کند که همچنان می‌توانید بیش از ۳۰ میلیون قطعه موسیقی را به صورت رایگان بشنوید و عاقلانه نخواهد بود که از آن استفاده نکنید.

منبع: axabaka