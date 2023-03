۷ جایزه سهم «همه چیز همه جا به یکباره» از جوایز ایندیپندنت اسپریت ۲۰۲۳

به نقل از ورایتی، «همه چیز همه جا به یکباره» با کسب ۸ نامزدی از «جوایز ایندیپندنت اسپیریت» (Independent Spirit Awards) امسال، توانست پیشتاز این دوره شود و ۷ جایزه را از آن خود کند.

«همه چیز همه جا به یکباره» توانست در بخش‌های بهترین فیلم، کارگردانی، فیلمنامه، بازیگر نقش اصلی، بازیگر نقش مکمل، بهترین عملکرد و بهترین تدوین جایزه دریافت کرد و از همه فیلم‌های حاضر، پیشی گرفت.

فیلم‌های «تار» ساخته «تاد فیلد» نامزد دریافت ۷ جایزه و «افترسان» به کارگردانی «شارلوت ولز» نامزد دریافت ۵ جایزه بودند، توانستند به ترتیب، یک جایزه برای بهترین فیلمبرداری و بهترین فیلم بلند اول شوند.

گفتنی است که این سه فیلم در مراسم اسکار امسال هم با یکدیگر به رقابت می‌پردازند و در این رویداد سینمایی نیز، «همه چیز همه جا به یکباره» از دو فیلم «تار» و «افترسان» سبقت گرفته و توانسته است در ۱۱ شاخه، نامزد دریافت جوایز شود.

سال گذشته، فیلم «دختر گمشده» (The Lost Daughter) ساخته «مگی جیلنهال» توانست عنوان بهترین فیلم جوایز اسپریت را کسب کند.

گفتنی است که «جایزه ایندیپندنت اسپریت» (Independent Spirit Award) در سال ۱۹۸۴ با هدف اهدای جایزه به فیلمسازان مستقل پایه گذاری شد.

برخی از برندگان جوایز «ایندیپندنت اسپریت» سال ۲۰۲۳

بهترین فیلم

«همه‌چیز همه‌جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین کارگردانی

دنیل‌ها برای «همه‌چیز همه‌جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین فیلم اول

«افترسان» (Aftersun)

بهترین بازیگر نقش اول

«میشل یو» برای «همه‌چیز همه‌جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین بازیگر نقش مکمل

«کی هوی کوان» برای «همه‌چیز همه‌جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین فیلمنامه

«همه‌چیز همه‌جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)

بهترین فیلمبرداری

«تار» (TÁR)

بهترین تدوین

«همه‌چیز همه‌جا به یکباره» (Everything Everywhere All at Once)