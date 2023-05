توقف فیلمبرداری «بلید» به دلیل اعتصاب نویسندگان

به نقل از هالیوود ریپورتر، اعتصاب نویسندگان آمریکا بلای جان بازسازی «بلید» (Blade) شد.

استودیوی مارول پیش‌تولید فیلم هیجان‌انگیز خون‌آشامی خود با بازی ماهرشالا علی را که قرار بود ماه آینده در آتلانتا آغاز شود، متوقف کرد. این پروژه بلند که قبلاً یک بار متوقف شده بود، به اولین فیلم سینمایی متاثر از اعتصاب تبدیل شد.

«بلید» اخیراً خالق «کارآگاه حقیقی» (True Detective)، نیک پیزولاتو را برای کار بر روی فیلمنامه استخدام کرده بود، اما به گفته منابع آگاه، زمان به سادگی تمام شد. این استودیو پس از پایان اعتصاب، تولید را از سر خواهد گرفت.

از زمانی که اعتصاب نویسندگان آغاز شد، بیشترین تأثیر را در برنامه‌های گفت‌وگوی آخر شب داشته است. این اعتصاب تبعات زیادی برای بسیاری از استودیو‌های ساخت فیلم و سریال داشته و پروژه‌های مطرح زیادی را متوقف کرده است.

در حالی که برخی از استودیو‌ها یک یا دو فیلم در دست تولید دارند، مارول ظاهراً با برنامه‌ریزی برای فیلمبرداری همزمان سه فیلم، به غیر از دو سریال، این صنعت را تقویت می‌کند و حتی با توقف تولید «بلید»، برای یکی از شلوغ‌ترین زمان‌های تاریخ شرکت آماده می‌شود.

فیلم «کاپیتان آمریکا: نظم نوین جهانی» (Captain America: New World Order) در حال حاضر در آتلانتا در حال فیلمبرداری است. برنامه تلویزیونی «آگاتا: جادوگران هرج‌ومرج» (Agatha: Coven of Chaos) نیز در آتلانتا فیلمبرداری می‌شود، در حالی که سریال «مرد شگفت‌انگیز» (Wonder Man) در لس‌آنجلس در حال فیلمبرداری است. انتظار می‌رود «ددپول ۳» (Deadpool ۳) اواخر این ماه در لندن جلوی دوربین‌ها برود، در حالی که «صاعقه‌ها» (Thunderbolts) در ماه ژوئن در آتلانتا جلوی دوربین خواهد رفت.

«چهار شگفت‌انگیز» (Fantastic Four) که از هشت سال پیش، مارول تام هالند را برای بازی در نقش مرد عنکبوتی استخدام کرد، در میانه پربیننده‌ترین جستجوی بازیگران قرار دارد.

تاریخ شروع فیلمبرداری از ژانویه ۲۰۲۴ در لندن است و اگر اعتصاب به مدت شش ماه یا بیشتر ادامه یابد، ممکن است این برنامه تغییر کند، هرچند طبق منابعی این امر بعید به نظر می‌رسد.