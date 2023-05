اهدای نخل طلای افتخاری به هریسون فورد

به نقل از اینترتینمنت ویکلی، هریسون فورد، نماد ایندیانا جونز، در جشنواره بین‌المللی فیلم کن ۲۰۲۳ با دریافت یک جایزه بزرگ حرفه‌ای، با اشک‌هایش مقابله کرد و به‌طور آشکاری احساساتی شد.

این بازیگر ۸۰ ساله قبل از اولین اکران جهانی آخرین فیلمش در نقش ایندیانا جونز ماجراجو در «ایندیانا جونز ۵» (Indiana Jones and the Dial of Destiny) روی صحنه جشنواره رفت و در آنجا جایزه نخل طلای افتخاری برای دستاوردهایش به او اهدا شد.

این هنرمند پس از دریافت جایزه‌اش گفت: من بسیار متاثر شدم. من بسیار تحت تأثیر این موضوع هستم. آن‌ها می‌گویند هنگامی که در شرف مرگ هستید، زندگی از جلوی چشمانتان رد می‌شود و من هم تمام زندگی‌ام از جلوی چشمانم رد شد؛ بخش بزرگی از زندگی‌ام، نه همه آن.

او ادامه داد: زندگی من توسط همسر دوست‌داشتنی‌ام (کالیستا فلوکهارت) که از احساسات و رویا‌های من حمایت کرده است، نشأت می‌گیرد. سپاسگزارم. متشکرم؛ و می‌دانید، من شما را هم دوست دارم. متشکرم. شما به زندگی من هدف و معنا دادید و من از این بابت سپاسگزارم.

جایزه نخل طلا یکی از معتبرترین جایزه‌های صنعت فیلم جهانی است و هر ساله پس از ارائه کامل فهرست جشنواره و رأی هیئت داوران اهدا می‌شود.

نقش‌آفرینی نهایی فورد در نقش ایندیانا جونز با تشویق‌های ایستاده ۵ دقیقه‌ای حضار در جشنواره مورد استقبال قرار گرفت، اگرچه نقد‌های اولیه انتقادی برای این پروژه متفاوت بود، زیرا فیلم در حال حاضر ۱۴ نقد در سایت Rotten Tomatoes دارد و امتیاز ۴۳ درصدی دریافت کرده است.