اگرچه تحقیقات اخیر نشان می‌دهد که بیش از دو سوم مردم در ایالات متحده، اضافه وزن دارند و یا چاق هستند، اما آمریکایی‌ها پرخورترین مردم جهان نیستند. در حقیقت یک آمریکایی به طور متوسط، روزانه ۳،۸۶۸ کالری دریافت می‌کند و در فهرست کشور‌هایی که بیشترین کالری را به صورت روزانه مصرف می‌کنند در جایگاه دوم قرار دارد. بالاتر از آمریکا و در صدر این لیست کشور بحرین قرار دارد؛ در بحرین مردم روزانه ۴،۰۱۲ کالری می‌خورند!

لیست کشور‌هایی که بیشترین کالری را به صورت روزانه مصرف می‌کنند، بر اساس یافته‌های دانشمندان دانشگاه آکسفورد از آمار سازمان ملل، تنظیم شده است. در این لیست، ایرلند با ۳،۸۵۰ کالری روزانه در جایگاه سوم قرار گرفت و بلژیک با مصرف روزانه ۳،۸۲۴ کالری و ترکیه با ۳،۷۶۲ کالری، در کنار بحرین و ایالات متحده، پنج کشور اول را تشکیل می‌دهند.

بریتانیا در مجموع با میانگین کالری دریافتی ۳،۴۲۲ در هر ۲۴ ساعت، در رتبه ۲۶ قرار گرفت.

ساکنین جمهوری آفریقای مرکزی به طور متوسط روزانه ۱،۶۴۲، بوروندی ۱،۶۹۷، ماداگاسکار ۱،۷۷۱، زیمبابوه ۱،۸۵۳ و لسوتو ۱،۹۲۲ کالری مصرف می‌کنند و رده‌های آخر، مصرف کالری روزانه کشور‌ها را به خود اختصاص داده اند.

بر اساس این آمار‌ها کالری دریافتی روزانه در ایران حدود ۲،۹۷۲ کالری است.

سرویس سلامت ملی بریتانیا (NHS) توصیه می‌کند که زنان بیش از ۲،۰۰۰ کالری در روز مصرف نکنند و مردان باید مصرف کالری روزانه خود را به حدود ۲،۵۰۰ کالری محدود کنند.

سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) دستورالعمل مشابهی را صادر کرده و سقف مصرف روزانه ۲،۰۰۰ کالری را برای همه توصیه می‌کند. اما بیش از ۹۴ درصد از کشور‌هایی که در این مطالعه شرکت کردند از این حد فراتر می‌روند. میانگین کالری مصرفی روزانه این کشور‌ها ۲،۹۴۷ کالری است که کشور‌هایی مانند اندونزی، مغولستان و سیشل را در بر می‌گیرد.

اما کارشناسان هشدار می‌دهند که مصرف بیش از حد کالری افراد را در معرض خطر چاقی قرار می‌دهد و مجموعه‌ای از عوارض و بیماری‌ها را در پی دارد؛ دیابت نوع ۲، فشار خون بالا، بیماری عروق کرونر قلب، برخی از انواع سرطان‌ها و سکته، برخی از این بیماری‌ها هستند.

به گفته‌ی سرویس سلامت ملی بریتانیا، چاقی یک مشکل رایج است، چراکه محیطی که در آن زندگی می‌کنیم، تغذیه سالم و انجام فعالیت بدنی کافی را برای بسیاری از افراد دشوار می‌کند و مدیریت آن می‌تواند سخت باشد. همچنین کاهش وزن به زمان و تعهد نیاز دارد.

مهم است که به یاد داشته باشید که کاهش وزن، هر چقدر هم کم، در حدود سه درصد یا بیشتر از وزن اصلی بدن و حفظ آن برای همیشه، می‌تواند به طور قابل توجهی خطر ابتلا به عوارض مرتبط با چاقی، مانند دیابت و بیماری‌های قلبی را کاهش دهد.

مردم کشور‌های مختلف جهان روزانه چند کالری می‌خورند؟

Bahrain ۴,۰۱۲

United States ۳,۸۶۸

Ireland ۳,۸۵۱

Belgium ۳,۸۲۴

Turkey ۳,۷۶۲

Austria ۳,۷۳۹

Germany ۳,۶۴۸

Italy ۳,۶۲۱

Qatar ۳,۶۰۹

Romania ۳,۶۰۰

France ۳,۵۸۲

Israel ۳,۵۷۰

Canada ۳,۵۶۹

Poland ۳,۵۳۹

Algeria ۳,۵۱۹

Luxembourg ۳,۴۹۷

Portugal ۳,۴۸۹

Norway ۳,۴۷۳

Montenegro ۳,۴۶۹

Netherlands ۳,۴۶۰

Serbia ۳,۴۶۰

Tunisia ۳,۴۴۹

Lebanon ۳,۴۴۴

Denmark ۳,۴۳۳

United Kingdom ۳,۴۲۳

Moldova ۳,۴۱۸

Russia ۳,۴۱۴

Switzerland ۳,۴۰۵

Iceland ۳,۴۰۵

South Korea ۳,۴۰۵

Australia ۳,۳۹۹

Armenia ۳,۳۹۶

Kuwait ۳,۳۸۸

Czechia ۳,۳۸۷

China ۳,۳۷۸

Kazakhstan ۳,۳۷۷

Morocco ۳,۳۷۴

Finland ۳,۳۷۰

Oman ۳,۳۶۹

Azerbaijan ۳,۳۶۶

Lithuania ۳,۳۵۷

Argentina ۳,۳۵۰

Cuba ۳,۳۴۷

Brazil ۳,۳۳۳

Hungary ۳,۳۲۱

Albania ۳,۳۱۴

Spain ۳,۳۱۱

Bosnia and Herzegovina ۳,۳۱۰

Greece ۳,۳۰۹

Bhutan ۳,۲۸۳

United Arab Emirates ۳,۲۷۶

Uzbekistan ۳,۲۶۹

Belarus ۳,۲۵۰

Mexico ۳,۲۴۸

Uruguay ۳,۲۴۶

Libya ۳,۲۴۱

Georgia ۳,۲۲۳

Latvia ۳,۲۱۰

Saudi Arabia ۳,۲۰۳

Hong Kong ۳,۱۹۷

Estonia ۳,۱۶۸

Croatia ۳,۱۶۷

Sweden ۳,۱۶۷

Egypt ۳,۱۶۷

Guyana ۳,۱۳۱

Chile ۳,۱۲۴

North Macedonia ۳,۱۱۸

Slovenia ۳,۰۹۷

Ghana ۳,۰۸۹

Barbados ۳,۰۸۱

New Zealand ۳,۰۶۲

Saint Vincent and the Grenadines ۳,۰۵۶

Vietnam ۳,۰۲۶

Costa Rica ۳,۰۱۵

Mauritania ۳,۰۱۳

Cyprus ۳,۰۱۲

Slovakia ۳,۰۰۶

Macao ۲,۹۹۶

Panama ۲,۹۹۴

Mauritius ۲,۹۹۴

Paraguay ۲,۹۸۶

Taiwan ۲,۹۸۴

Iran ۲,۹۷۲

Ukraine ۲,۹۶۷

Colombia ۲,۹۵۷

Seychelles ۲,۹۵۲

Mongolia ۲,۹۴۶

Indonesia ۲,۹۴۲

Dominican Republic ۲,۹۴۰

Malaysia ۲,۹۳۴

Cote d’Ivoire ۲,۹۲۹

Dominica ۲,۹۲۷

Myanmar ۲,۹۲۴

Kiribati ۲,۹۰۷

New Caledonia ۲,۸۹۹

South Africa ۲,۸۸۲

Bulgaria ۲,۸۸۱

Nepal ۲,۸۷۷

Malta ۲,۸۷۷

Samoa ۲,۸۵۷

Guinea ۲,۸۵۴

Fiji ۲,۸۳۲.

Jamaica ۲,۸۲۵

Cambodia ۲,۸۲۴

Micronesia (country) ۲,۸۲۰

Peru ۲,۸۱۶

Sri Lanka ۲,۸۰۵

Cameroon ۲,۸۰۰

Saint Kitts and Nevis ۲,۷۹۹

Philippines ۲,۷۹۰

Thailand ۲,۷۸۸

Belize ۲,۷۸۷

Senegal ۲,۷۸۶

Mali ۲,۷۸۲

Tajikistan ۲,۷۸۰

Turkmenistan ۲,۷۷۸

Vanuatu ۲,۷۷۰

El Salvador ۲,۷۶۸

French Polynesia ۲,۷۶۵

Laos ۲,۷۵۵

Nauru ۲,۷۴۲

Kyrgyzstan ۲,۷۳۸

Benin ۲,۷۳۰

Trinidad and Tobago ۲,۷۲۷

Japan ۲,۷۰۵

Guatemala ۲,۶۹۹

Saint Lucia ۲,۶۹۴

Burkina Faso ۲,۶۶۴

Suriname ۲,۶۶۳

Honduras ۲,۶۲۷

Malawi ۲,۶۲۶

Nicaragua ۲,۶۱۶

Niger ۲,۶۱۵

Namibia ۲,۶۰۳

Sudan ۲,۵۷۰

India ۲,۵۶۹

Nigeria ۲,۵۶۰

Antigua and Barbuda ۲,۵۵۷

Djibouti ۲,۵۴۱

Eswatini ۲,۵۳۶

Gabon ۲,۵۳۵

Bangladesh ۲,۵۳۳

Comoros ۲,۵۰۶

Ecuador ۲,۴۹۷

Cape Verde ۲,۴۹۳

Togo ۲,۴۶۳l

Bahamas ۲,۴۴۶

Bolivia ۲,۴۳۰

Sao Tome and Principe ۲,۴۲۴

Syria ۲,۴۱۸

Pakistan ۲,۴۰۱

Botswana ۲,۳۹۷

Maldives ۲,۳۷۰

Gambia ۲,۳۶۸

Ethiopia ۲,۳۶۱

Angola ۲,۳۵۰

Solomon Islands ۲,۳۴۱

Tanzania ۲,۳۱۸

Jordan ۲,۳۰۸l

Grenada ۲,۳۰۷

East Timor ۲,۲۹۶

Venezuela ۲,۲۸۲

Uganda ۲,۲۷۸

Zambia ۲,۲۷۶

Kenya ۲,۲۶۸

Sierra Leone ۲,۲۶۲

South Sudan ۲,۲۵۳

Afghanistan ۲,۲۳۷

Chad ۲,۲۱۷

Rwanda ۲,۱۹۰

Guinea-Bissau ۲,۱۸۸

Iraq ۲,۱۷۹

Congo ۲,۱۴۸

Haiti ۲,۱۱۰

Liberia ۲,۰۹۸

Papua New Guinea ۲,۰۸۵

North Korea ۲,۰۷۰

Mozambique ۲,۰۵۳

Democratic Republic of Congo ۱,۹۹۶

Yemen ۱,۹۵۸

Lesotho ۱,۹۲۲

Zimbabwe ۱,۸۵۳

Madagascar ۱,۷۷۱

Burundi ۱,۶۹۷

Central African Republic ۱,۶۴۲

منبع: روزياتو