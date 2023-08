تشخیص کمبود ویتامین از روی چهره!

صورت شاید اولین عضوی از بدن باشد که در مورد کمبود‌های مواد مغذی در بدن هشدار می‌دهد. کمبود ویتامین‌ها در بدن، علائم متفاوتی ایجاد می‌کند که گاهی خفیف و گاهی خطرناک است.

افراد برای تشخیص این کمبود‌ها باید برای تجویز آزمایش‌های دوره‌ای خون، نزد پزشک بروند با این حال برخی علائم کمبود ویتامینی را می‌توان از وضعیت چهره تشخیص داد:

کمبود ویتامین C: ویتامین C نقش حیاتی در بدن دارد؛ سیستم ایمنی بدن را تقویت می‌کند و باعث بهبودی سریع زخم‌ها و حفظ سلامت استخوان‌ها می‌شود. به گفته محققان کمبود این ویتامین باعث خونریزی لثه‌ها می‌شود. بهبود آرام زخم‌ها، خشک شدن مو‌ها و ایجاد لکه‌های قرمز روی پوست از دیگر علائم فقر این ویتامین است. اگر هر کدام از علائم فقر ویتامین C را دارید؛ میوه‌ها، سیب زمینی، انواع توت‌ها، فلفل، بروکلی، اسفناج و مکمل‌های ویتامین C را به رژیم‌تان بیفزایید. مصرف روزانه ۷۵ میلی گرم ویتامین C به زنان و ۹۰ میلی گرم به مردان توصیه می‌شود.

کمبود ید: کمبود این ماده معدنی منجر به چشم‌های پف آلود می‌شود و کم کاری تیروئید را نیز به همراه دارد. افرادی که دارای کمبود ید هستند، ناخن‌های شکننده را تجربه می‌کنند و ممکن است به راحتی دچار اضافه وزن شوند. شما می‌توانید در صورت ابتلا به این علائم، مصرف هرچه بیشتر زغال اخته، لوبیای سیاه، میگو، توت فرنگی و ماست را در نظر داشته باشید.

کمبود امگا ۳: خشکی پوست به خصوص در فصل زمستان رایج است. اما اگر پوست شما خشک‌تر از حد معمول باشد، به آن معنی است که اسید‌های چرب امگا ۳ را به میزان کافی دریافت نمی‌کنید. مصرف کم این اسید‌های چرب چین و چروک صورت شما را نیز افزایش می‌دهد. منابع این اسید‌های چرب عبارتند از ماهی، دانه‌های کتان، دانه‌های چیا و گردو.

کمبود آهن: پوسته پوسته شدن لب‌ها یکی از نشانه‌های کمبود آهن است. نشانه‌های دیگر عبارتند از خستگی، سرماخوردگی‌های مکرر و درد زبان. کمبود ریبوفلاوین نیز می‌تواند خشکی لب‌ها را به همراه داشته باشد. شما می‌توانید ریبوفلاوین را از راه مصرف ماهی قزل آلا، بروکلی، پنیر و بادام به دست بیاورید. آهن نیز در حبوبات، آجیل، اسفناج و مکمل‌های آهن وجود دارد.

کمبود بیوتین یا ویتامین B ۷: مو‌های خشک و نازک می‌تواند به شما هشدار دهند که دچار کمبود این ویتامین هستید. جدا از ریزش مو، نشانه مشخص دیگر کمبود بیوتین، صورت پف کرده با توزیع چربی غیر طبیعی و راش‌های قرمز است. بر اساس برخی مطالعات بیوتین به عنوان یکی از مواد مغذی ضروری برای حفظ استحکام، بافت و ظاهر مو عنوان شده است. منابع غذایی سرشار از بیوتین شامل بادام زمینی، جگر، برخی سبزیجات، برگ چغندر سوئیسی، تخم مرغ پخته و زرده تخم مرغ است.

کمبود ویتامین B ۱۲: کمبود این ویتامین در میان گیاه‌خواران بسیار رایج است. کمبود ویتامین ب ۱۲ اغلب باعث تغییر رنگ پوست و رنگ پریدگی می‌شود. سایر نشانه‌ها عبارتند از خستگی، از دست دادن اشتها، تنگی نفس و اسهال. اگر می‌خواهید فقر ویتامین ب ۱۲ را درمان کنید، به دنبال مصرف بیشتر ماهی، گوشت بدون چربی، پنیر، ماست و غلات غنی شده باشید. اگر رژیم‌های غذایی گیاهی را دنبال می‌کنید مکمل‌های ویتامین ب ۱۲ را با مشورت پزشک مصرف کنید.