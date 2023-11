بحث تنوع زیستی و پرداختن به پتانسیل‌های ژنتیکی و بومی کشور به خصوص در مناطق نامتعارف مانند چشمه‌های آب گرم، آب شور و دارای املاح بالا و ... از موضوعات مهم و تاثیرگذار بر حفظ و بهره مندی از این منابع است. همچنین نقش مهم آنتی اکسیدان‌ها در درمان بیماری‌ها و تقویت سیستم ایمنی بدن در پزشکی، داروسازی و صنایع آرایشی- بهداشتی به خوبی مشخص شده است. از این رو با توجه به نگهداری دائم این سویه‌ها در مرکز ملی ذخایر زیستی و ژنتیکی ایران، این تحقیق زمینه‌ساز انجام پژوهش‌های کاربردی بعدی نیز خواهد شد.

در این پژوهش نمونه برداری از ۸ منطقه با اکوسیستم‌های نامتعارف انجام شد. سپس با هدف جداسازی سیانوباکتر و ریزجلبک‌های موجود در آن طبق روش‌های استاندارد جهانی خالص سازی ایزوله‌ها انجام گرفت. با تکنیک‌های شناسایی مورفولوژیکی طبق کلید‌های طبقه بندی معتبر و تجزیه تحلیل میکروسکوپی ویژگی‌های ساختاری آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. همچنین در کنار مطالعات میکروسکوپی، شناسایی مولکولی سویه‌ها با استفاده از تعیین توالی ژن ۱۶S rRNA برای سیانوباکتر‌ها و ژن ۱۸S rRNA برای جلبک‌ها جهت طبقه بندی فیلوژنتیک و بررسی انجام شد. اطلاعات مورفولوژیکی در تکمیل اطلاعات مولکولی و ترسیم درخت فیلوژنتیکی سویه‌ها منجر به شناسایی ۱۰ سویه شد که ۶ سویه متعلق به شاخه Chlorophyta و ۴ سویه شاخه Cyanophyta و در جنس‌های Leptolyngbya sp. Scenedesmus sp. Coelastrella sp. Dunaliella sp؛ و Pseudanabaena sp. شناسایی شدند.

همچنین فعالیت آنتی اکسیدانی کلیه سویه‌های جدا شده در این پژوهش نیز با استفاده از روش (FRAP) مورد ارزیابی قرار گرفت که در این بین جنس Dunaliella فعالیت آنتی اکسیدانی بیشتری نسبت به سایر جنس‌ها نشان داد.

نتایج این پژوهش که توسط سعیده طاهرپناه و همکارانشان انجام پذیرفت، در ژورنال phycological research با عنوان morphological and molecular identification and antioxidant measurement in cultivated algae from unusual water of semnan and garmsar به چاپ رسیده است.