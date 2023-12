همزمان با روز جهانی همسبتگی با مردم فلسطین (۲۹ نوامبر) نمایشگاه پوستر و کارتون به همت موزه جهانی هنر‌های دینی امام علی (ع)، سازمان دفاع از قربانیان خشونت و مؤسسه بین‌المللی گفتگو‌های فرهنگی در مقابل دفتر اروپایی سازمان ملل متحد (ژنو، سوییس) برگزار شد.

محسن سلیمانی دبیر رویداد «مقاومت می‌کنیم» و رئیس موزه جهانی امام علی علیه السلام در خصوص این نمایشگاه گفت: منتخبی از ۱۸۰ اثر از گرافیک و کارتون از ۲۸ کشور مقارن با روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین هم زمان در موزه جهانی امام علی علیه السلام و مقر سازمان ملل در ژنو برپاشده و در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

گفتنی است هر ساله در تاریخ ۲۹ نوامبر روز بین‌المللی همبستگی با مردم فلسطین (International Day of Solidarity with the Palestinian People) برگزار می‌شود. نامگذاری این روز توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۷ به منظور نشان دادن توجه جهانی به مشکلات جامعه فلسطینی انجام شده‌است.

اما از آنجا که امسال مساله جنایات رژیم صهیونیستی با آغاز طوفان القصی در سطح گسترده‌ای در دنیا منعکس شده، برگزاری این نمایشگاه می‌توانست از سوی صهیونیست‌ها با مشکل مواجه شود لیکن با درایت مسئولین موزه جهانی امام علی (ع) این نمایشگاه منتخبی از آثار هنرمندان ایران و جهان، تصویری از مظلومیت غزه و سبعیت رژیم صهیونیستی را مقابل مقر سازمان ملل در معرض دید جهانیان قرار داد.