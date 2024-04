خبر خوش برای گیمرها

یکی از تحسین‌شده‌ترین بازی‌های سال ۲۰۱۹ یعنی The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition حالا به صورت کاملاً رایگان در فروشگاه اپیک گیمز قابل دریافت است.

The Outer Worlds یک بازی نقش‌آفرینی اول شخص است که توسط استدیو‌ اُبسیدین اینترتیمنت توسعه داده شده و پرایوِت دیویژِن آن را منتشر کرده است. روایت جذاب و گیم‌پلی غوطه‌ورکننده‌ی این بازی، باعث شده تا طرفداران و منتقدان نظرات مثبتی درباره‌ی آن داشته باشند.

The Outer Worlds نامزد دریافت ۲۰ جایزه، از جمله چهار جایزه در مراسم The Game Awards شد و توانست جایزه‌ی بهترین بازی نقش‌آفرینی سال را در مراسم جوایز سالانه‌ی D.I.C.E به خانه ببرد.

Spacer's Choice Edition، کامل‌ترین نسخه‌ی بازی The Outer Worlds است که همه‌ی بسته‌های الحاقی منتشر شده تا به امروز را به همراه دارد؛ این نسخه شامل بازی اصلی و بسته‌های الحاقی Peril on Gorgon و Murder on Eridanos می‌شود.

داستان بازی ماجرای یک استعمارگر را روایت می‌کند که در سفینه‌ای فضایی در مسیر دورترین نقطه‌ی کهکشان از خواب بیدار می‌شود. بازیکنان با فرقه‌ها و سازمان‌های مختلفی که برای قدرت با هم رقابت می‌کنند، روبه‌رو خواهند شد و انتخاب‌های آن‌ها در طول بازی، مسیر داستان را شکل خواهد داد.

علاوه بر The Outer Worlds، فروشگاه اپیک بازی Thief را نیز به صورت رایگان ارائه می‌دهد؛ Thief، نسخه‌ی بازسازی‌شده‌ی مجموعه‌ی کلاسیک اکشن مخفی‌کاری در سال ۲۰۱۴ است که در آن، بازیکنان در نقش گَرِت، استاد دزد، ماجراجویی می‌کنند؛ این بازی با مسیرهای مختلفی که بازیکنان می‌توانند در هر مرحله انتخاب کنند، ارزش تکرار بالایی دارد.

هر دو بازی The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition و Thief تا تاریخ ۱۱ آوریل (۲۳ فروردین) به صورت رایگان دردسترس هستند. بازیکنان می‌توانند با مراجعه به فروشگاه اپیک‌ گیمز و انتخاب گزینه‌ی Get در صفحه‌ی هر بازی، آن‌ها را به‌صورت رایگان دریافت کنند.

منبع: زومیت