چگونه «وعده صادق» جَو اعتراضات دانشگاهی آمریکا برای غزه را تغییر داد؟

چند روزی است که از آغاز اعتراضات دانشجویان و اساتید دانشگاه کلمبیا در نیویورک نسبت به جنایات صهیونیست‌ها در غزه می‌گذرد، اعتراضاتی که به سرعت به سایر ایالت‌های آمریکا سرایت کرد و به جنبشی با حضور گروه‌های مختلف دانشجویان با عنوان «جنبش همبستگی با غزه» تبدیل شد و تا کنون بیش از ۲ هزار نفر از دانشجویان و اساتید آمریکایی دستگیر شدند. این در حالی که این جنبش اعتراضی به اروپا و برخی دانشگاه‌های جهان هم کشیده شد.

به همین منظور میزگرد واکاوی ابعاد ماهیت دموکراسی دروغین غرب با محوریت «استاندارد‌های دوگانه غربی در برخورد با جامعه نخبگانی زنان» برگزار شد.

در این میزگرد عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان فواد ایزدی، فعال حقوق بشر آمریکایی مارز پرادو، پژوهشگر حقوق بین‌الملل امیرحسین محبعلی، پژوهشگر روابط بین‌الملل مهدیه شادمانی به بیان نکاتی درباره نقش زنان در خیزش نخبگانی آمریکا برای دفاع از آرمان‌های فلسطین و همچنین چرایی این اتفاق نادر در جامعه علمی دانشگاه‌های آمریکا پرداختند. بخش نخست این میزگرد به سخنان عضو هیأت علمی دانشکده مطالعات جهان فواد ایزدی اختصاص دارد که در ادامه می‌آید:

نحوه ارتباط جامعه نخبگانی آمریکا با اخبار غزه

*چگونه با این حجم از بمباران رسانه‌ای لابی یهودی اسرائیلی آمریکا، دانشگاه‌های آمریکا برای غزه به پاخواست؟

ـ فضای مجازی بالاخص رسانه‌های اصلی آمریکا در خدمت صهیونیسم هستند و در این هفت ماه غالباً مباحث غزه را یا پوشش جدی ندادند یا اگر هم پوشش دادند سعی کردند جنایت رژیم صهیونیستی را توجیه کنند. حال در چنین فضایی قشر نخبه دانشگاهی به خصوص قشر جوان‌تر دسترسی‌اش به فضای مجازی بیشتر است، این تصاویر را در شبکه‌های اجتماعی مشاهده کرد و تحلیل‌هایی را آن فضا دید که باورپذیرتر از رسانه‌های آمریکایی بود.

هر چند دولت آمریکا تمام تلاشش را در شبکه‌های اجتماعی مشهور مانند فیسبوک، اینستاگرام، توبیتر و واتساپ به کار برد تا مردم آمریکا کمتر درباره غزه بشنوند، اما مردم آمریکا از ابزار‌های مختلفی نظیر Shadow Banning ـ طرف حسابش بسته نشده ولی دیده نمی‌شود یا بسیار کم دیده می‌شودـ استفاده کردند و توانستند شرایط را مدیریت کنند. به همین خاطر چند روز پیش شاهد بودیم آقای بایدن قانون تحریم تیک تاک را امضا کرد.

راز مدافع فلسطینی شدن دانشجویان آمریکایی

*یعنی از نظر شما منبع رسانه‌ای دانشجویان آمریکایی فراتر از رسانه‌های غربی بوده است؟

ـ بله! تیک تاک، چون شرکت آمریکایی نبود و محدودیت‌هایش کمتر بود، از این جهت تأثیر داشت، در واقع آن محدودیت‌های سنتی شرکت‌های آمریکایی را نداشت و قشر نخبه دانشگاهی از آن بهره برد. این را در نظر داشته باشید اگر این دانشجویان یا اساتید آمریکایی می‌خواستند منبع خبرشان رسانه اصلی آمریکا باشد، اینها باید طرفدار اسرائیل باشند نه طرفدار فلسطین.

اعتراف یک بانوی یهودی برای شکسته شدن بت اسرائیل!

*آقای دکتر، بگذارید به گونه‌ای دیگر سؤالم را طرح کنم، این خیزش دانشجویان آمریکایی یک دفعه ایجاد شد؟

ـ نگاه کنید چندین سال است که جریان‌های حامی فلسطین در آمریکا فعالیت می‌کنند، یعنی این داستان منحصر به این هفت ماه اخیر نیست. البته این جریان‌ها سال‌ها تحت فشار و تحریم بودند. از جمله «Students for justice in Palestine»؛ دانشجویان برای عدالت در فلسطین، همچنین «Jewish voice for peace»؛ صدای یهود برای صلح، این گروه متشکل از دانشجویان یهودی و اساتید یهودی مخالف صهیونیست هستند، آنچه که ما در ایران از یهودی‌ها می‌بینیم که کلاه دارند و موهایشان بلند است.

*در خیزش قشر نخبه آمریکایی، شاهد اعتراض یک بانو یهودی هم هستیم، این اقدام چگونه قابل توجیه است؟

ـ خانم نائومی کلاین که کتاب‌هایش به فارسی ترجمه شده، نویسنده مشهور کانادایی یهودی و طرفدار رژیم صهیونیستی است، او در سخنرانی چند روز گذشته‌اش در نیویورک گفته بود «صهیونیست آن بتی است که ما آن را خواهیم شکست» بعد هم صهیونیست را تشبیه به گاو سامری کرده بود که عده‌ای از یهودیان او را می‌پرستند. این بانو معتقد بود که اسرائیل آبروی یهود را برده است، چون به اسم دولت یهود دارند این نسل‌کشی در غزه را انجام می‌دهند، در حالی که در دین یهود نسل‌کشی حرام است. همچنین در این راستا رهبر اکثریت در مجلس سنای آمریکا چاک شومر در انتقاداتی تند از بنیامین نتانیاهو درباره کاهش تاریخی حمایت از اسرائیل و احتمال نابودی این رژیم هشدار داده است.

وقتی آقازاده یهودی آمریکایی برای غزه وارد میدان می‌شود

* در اینجا بحث می‌خواهم گریزی به اینجا بزنم، چرا دانشگاه کلمبیا؟

ـ دانشگاه کلمبیا جزو ۱۰ دانشگاه برتر آمریکا و نخبه‌پرور است، در واقع مدیران بعدی آمریکا در این دانشگاه تربیت می‌شوند. بسیاری از دانشجویانی که در دانشگاه کلمبیا توسط پلیس این کشور دستگیر شدند، آقازاده هستند! داستان حضرت موسی (ع) و کاخ فرعون یادتان است؟ این مورد در آمریکا دارد دوباره اتفاق می‌افتد، موسی‌هایی در کاخ فرعون که الان کاخ سفید است، دارند رشد می‌کنند.

می‌دانید شهریه دانشگاه کلمبیا ۹۰ هزار دلار است، حال با دلار ۵۰ هزار تومانی حساب کنید چقدر می‌شود، یعنی دانشجویی از یک خانواده ثروتمند، حال در این فضا، لابی صهیونیسم بی‌خبر است که حضرت موسی (ع) در کاخ فرعون رشد می‌کند.

*چرا حالا؟ چه شد که یک دفعه این موج سر باز کرد؟

ـ این دانشجویان مخالف اسرائیل و مخالف نسل‌کشی هستند، آنها طرفدار حماس هستند. اکثریت این جنبش هم جوانان آمریکایی نمایندگی می‌کنند، این مورد را نظرسنجی دانشگاه هاروارد می‌گوید. سؤال این نظرسنجی این بود آیا حماس حق داشت هزار و ۲۰۰ غیر نظامی اسرائیل را بکشد، آن هم به خاطر این ناراحتی‌هایی که فلسطینی‌ها داشتند؟ ۵۱ درصد از جوان‌های ۱۸ تا ۲۴ سال گفتند «بله»، جوان‌های ۲۴ تا ۳۰ ساله، ۴۹ درصد جواب بله را دادند.

حال برخی شبهه دارند که این دانشجویان معترض مسلمان، عرب یا فلسطینی هستند، در حالی که مصاحبه الجزیره انگلیسی با یک دانشجوی سال دوم کارشناسی به نام «نیک ویلسون» که الان شاید ۲۱ ساله باشد، نشان داد یک فرد آمریکایی معترض است. می‌خواهم بگویم نسل جوان آمریکایی، آرام آرام در حال بیدار شدن است.

۲ دغدغه مهم دانشجویان آمریکایی برای غزه

*در واقع این دانشجوی آقازاده ثروتمند آمریکایی این چنین بی‌پروا برای آرمان فلسطین به میدان آمده است؟

ـ پشت این حرکت فکر و اراده است، همان طور که گفتم شهریه دانشگاه کلمبیا بالا است، این دانشگاه برخی دانشجویان معترض را اخراج یا تعلیق کرده است. حتی فراتر از این مسأله، وقتی خواستار معرفی نمایندگان دانشجویان معترض شدند تا با آنها گفتگو کنند، با شناسایی این افراد، آنها را اخراج کردند، حتی با همکاری نهاد‌های اطلاعاتی اسرائیل و آمریکا، بانک اطلاعاتی درست کردند و از این طریق بسیاری از دانشجویان را دستگیر کردند. یکی از این دانشگاه‌های اصلی آمریکا، «پرینستون» است، کسی که از این دانشگاه فارغ التحصیل شود بیکار نمی‌ماند، اما دانشجوی این دانشگاه حاضر است به خاطر فلسطین هزینه بدهد، آینده شغلی‌اش را از دست بدهد و به زندان برود.

* در پشت خیزش جامعه نخبگانی آمریکا چه اموری نهفته است؟

ـ در این زمینه دانشجویان دو دغدغه دارند. دغدغه‌های اول در رسانه‌های ایران خوب پوشش گرفته که اینها منتقد حمایت آمریکا از رژیم صهیونیستی هستند. دغدغه دوم این است که به دانشگاه‌های خودشان معترض هستند، چرا دانشگاه ارتباط تنگاتنگی با نهاد‌های نظامی، اطلاعاتی و نهاد‌های سیاسی دارد. می‌دانید این دانشگاه‌ها موقوفه دارند و بسیار ثروتمند هستند. برای همین در شرکت‌های اسرائیلی و شرکت‌های تسلیحاتی سرمایه‌گذاری می‌کنند. از سویی دیگر این شرکت‌ها به دانشگاه‌ها در حوزه فنی مهندسی، علوم انسانی، علوم اجتماعی و ... پروژه می‌دهند، برای همین این دانشجویان می‌گویند ما نمی‌خواهیم در دانشگاه‌هایی باشیم که ذیل این نهاد‌های حکومتی آدمکش نسل‌کش کار می‌کنند.

آمریکای بدون رتوش را به راحتی ببینید

*آقای دکتر، این خیزش را در جایی شاهد هستیم که خودش خاستگاه بسیاری از نظریه‌های بین‌المللی بوده است، چه شد که اوضاع آنها این گونه شد؟

ـ در پاسخ بگویم آنچه که ما در دانشگاه‌های ایران در حوزه‌هایی، چون علوم انسانی، علوم اجتماعی و ... درس می‌دهیم، منشأاش از دانشگاه‌های آمریکا از جمله کلمبیا، هاروارد، ام آی تی، پیرینستون و ... است، نکته جالب اینجا است که اکنون در داخل آمریکا این نظرات زیر سؤال هستند!

البته بسیاری از این نظریه‌ها به دوره جنگ سرد بر می‌گردد که در حوزه تسلیحاتی، ژئوپلیتیک، فکری، نخبگی، دانشگاهی و آکادمیک متولد شد و برای آن میلیون‌ها دلار هزینه شد.

در این اثنا جنگ سرد فرهنگی رخ داد، یعنی فلان استاد از فلان نهاد اطلاعاتی آمریکا بودجه می‌گرفت تا پروژه‌ای را برای زدن شوروی انجام دهد، بعد ما در ایران چه کار می‌کنیم؟ آن نظریه را می‌گیریم و به دانشجو خودمان درس می‌دهیم، آن هم بدون توجه به این عقبه، حال در چنین شرایطی دانشجوی آمریکایی این موضوع را فهمیده، اما استاد ما نفهمیده است!

برگردیم به بحث، این جنبش دانشجویی در آمریکا یک فرصت مطالعاتی ایجاد کرده است که ببینیم واقعیت آمریکا، عقبه علوم انسانی، علوم اجتماعی، عقبه آزادی بیان، عقبه آزادی مطبوعات آن گونه که است؛ یعنی آمریکای بدون رتوش را ببینیم.

ـ در نهایت این جنبش دانشجویی سرکوب خواهد شد، شکی در آن نیست، چون نهاد‌های اطلاعاتی آمریکا قوی هستند، آنها دانشجویان را می‌گیرند و زندانی می‌کنند. منتها چنین شرایطی بهترین فرصت است که آمریکا واقعی را آنگونه که هست را ببینیم.

دل و جرأتی که وعده صادق به دانشجویان آمریکایی داد

*یک موضوع قابل تأمل این است که این خیزش بعد از عملیات «وعده صادق» روی داده است؟ چرا؟

ـ اکنون شرایط غزه به گونه‌ای است که ۹۹ درصد جهان از آنچه که در غزه می‌گذرد ناراحت است، هر مادری قنداق خونین نوزادی را ببیند ناراحت می‌شود. حال می‌خواهد در آسیا باشد یا در آفریقا، اروپا یا آمریکا، مهم این است که ۹۹ درصد جمعیت میلیاردی جهان، چون دغدغه انسانی دارد، از این نسل‌کشی اسرائیل ناراحت هستند. حال یک طرف دنیا، غرب وحشی ایستاده است و آن طرف دیگر، ایران! ایران تنها کشوری است که برای آرمان فلسطین یک کار جدی انجام داده است؛ یعنی تنها کشوری که موشک بالستیک زده وسط اسرائیل، ایران است، تنها کشوری که در سطح سرتیپ شهید داده، ایران است. اکثریت جامعه آمریکا را دارد می‌بیند تنها نیست، شما اگر تصاویر را نگاه کنید، می‌بینید این افراد غالباً مسیحی هستند، بیشتر آنها بومی آمریکا هستند یا نسل دو سه مسلمانان که آمریکا قابلیت دیپورت کردنشان را ندارند.

از این جهت ایران را می‌بینند، نقشه ایران را می‌بینند، دیدید که پرچم ایران و حزب الله در بعضی از اعتراضات دانشجویی آمریکایی بالا است، این جسارت بعد از عملیات «وعده صادق» افزایش یافت، چون جوانان آمریکایی متوجه نقش ایران شدند، بعد گفتند حالا ما چه کار کنیم؟ الان شش، هفت ماه است جلسه سخنرانی می‌گذاریم، تظاهرات می‌کنیم، گفتند یک کار جدیدتر انجام بدهیم، بیاییم چادر بزنیم، برای همین در دانشگاه کلمبیا این کار را کردند و بعد به دیگر دانشگاه‌ها سرایت کرد.

