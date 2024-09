پزشکان مدت‌هاست با استفاده از آزمایش خون برای بررسی سطح کلسترول، به‌ویژه LDL یا کلسترول بد، خطر ابتلا به بیماری‌های قلبی-عروقی را در بیماران خود ارزیابی می‌کنند. اما به گفته کارشناسان، محدودکردن آزمایش خون فقط به کلسترول، عوامل خطر مهم و معمولاً بی‌صدا را نادیده می‌گیرد. اکنون محققان با بررسی نشانگر‌های زیستی در آزمایش خون ساده می‌گویند خطر بیماری‌های قلبی را می‌توان ۳۰ سال زودتر پیش‌بینی کرد.

براساس گزارش NBC، محققان بیمارستان بریگهام و زنان در بوستون آمریکا دو نشانگر زیستی دیگر در خون را بررسی کردند: CRP یا پروتئینی که کبد آن را تولید می‌کند و در پاسخ به التهاب افزایش می‌یابد، لیپوپروتئین (a) که نوعی چربی در بدن است. نتایج پژوهش محققان نشان داد سطوح بالای CRP و لیپوپروتئین (a)، همراه کلسترول بالا، پیش‌بینی‌کننده بیماری‌های قلبی-عروقی در آینده است.

آزمایش خون برای پیش‌بینی بیماری قلبی

در این پژوهش، محققان داده‌های حدود ۳۰ هزار زن آمریکایی را تجزیه‌وتحلیل کردند. این داده‌ها طی دوره‌ای ۳۰ ساله جمع‌آوری شده بودند. به‌طور میانگین زنان هنگام ثبت نام در سال‌های ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۵، ۵۵ سال سن داشتند. در این بازه زمانی، حدود ۱۳ درصد آنها (تقریباً ۳۶۰۰ شرکت‌کننده) با حمله قلبی یا سکته مغزی مواجه شدند، همچنین برخی از آنها برای رفع تنگی یا انسداد شریان تحت عمل جراحی قرار گرفتند، عده‌ای نیز بر اثر بیماری قلبی فوت کردند.

اگرچه این تحقیق در زنان انجام شد، محققان می‌گویند این یافته‌ها احتمالاً درمورد مردان نیز صدق می‌کند. زنانی که بالاترین سطح کلسترول LDL را داشتند، در مقایسه با زنانی که کم‌ترین سطح را داشتند، ۳۶ درصد بیشتر در خطر ابتلا به بیماری قلبی بودند. همچنین سطوح بالای لیپوپروتئین (a) حدود ۳۳ درصد با افزایش خطر بیماری قلبی همراه بود. کسانی که بالاترین سطح CRP را داشتند، ۷۰ درصد بیشتر در معرض خطر بیماری قلبی بودند.

هنگامی که این ۳ مورد با هم بررسی شدند، محققان به این نتایج دست یافتند که بعد از ۳۰ سال، زنانی که بالاترین سطح این نشانگر‌ها را داشتند، در مقایسه با زنانی که کم‌ترین میزان نشانگر‌ها را داشتند، ۱.۵ برابر بیشتر مبتلا به سکته مغزی و بیش از ۳ برابر بیشتر دچار بیماری عروق کرونر قلب شدند.

یافته‌های پژوهش حاضر در مجله The New England Journal of Medicine منتشر شده است.

