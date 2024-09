داستان موشی که ما را وارد فضای مجازی کرد!

ماوس کامپیوتر یکی از آن ایده‌هایی بود که دنیا را تغییر داد و راهی آسان برای آموزش کامپیوتر تشخیص داده شد و به‌تدریج به طور گسترده در سراسر جهان به تصویب رسید. اولین نمونه اولیه ماوس کامپیوتری نیز در SRI در سال ۱۹۶۴ ساخته شد.

تأثیر ماوس کامپیوتر بر بالارفتن آگاهی و اطلاعات از طریق اینترنت و بسیاری از فضا‌های مختلف مجازی بسیار زیاد بوده است. ولی ما چقدر حواسمان به آن است و جهان تا چه حد آن را تشخیص می‌دهد؟

تکنولوژی اولین‌ها

استفاده از ماوس اولین‌بار در سال ۱۹۶۶ پیشنهاد شد. اما در حال حاضر تنها تعداد انگشت شماری از اولین نمونه‌ها موجود است. ششمین نمونه‌ای که تا به حال به حراج گذاشته شده است در ۱۰ سپتامبر به فروش می‌رسد.

از بهترین مجموعه «تکنولوژی اولین ها» با دیدگاه خرد و کلان در مورد رنسانس دیجیتال، کسی که میلیارد‌ها دلار از استفاده مردم از آن به دست آورده؛ بنیانگذار مایکروسافت پل جی آلن است.

دسک تاپ مکینتاش

توانایی اشاره و کلیک، همراه با رابط انسانی کامپیوتری (CHI) "What You See Is What You Get" (WYSIWYG) برای اولین بار در سال ۱۹۸۳ در Apple Lisa تجاری شد، اما به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از آن به رسمیت شناخته شد؛ یعنی دسک تاپ مکینتاش در سال ۱۹۸۴.

رابط کاربری گرافیکی به تفاوت اصلی رقابتی اپل مکینتاش تبدیل شد و به‌این‌ترتیب، رایانه‌ای را ارائه داد که هر کسی می‌توانست از آن استفاده کند.

مایکروسافت پس از آن، مجوز اختراع زیراکس را در سال ۱۹۸۵ برای راه اندازی یک رابط کاربری گرافیکی (GUI) که آن را «ویندوز» نامید، صادر کرد، و ... BOOM. جهان نیز کامپیوتر‌ها را پذیرفت، زیرا آنها شروع به ظاهر بسیار کاربرپسندتر از پیام‌های متنی کردند.

رابط WYSIWYG استعاره ساده‌ای بود که هر کسی را قادر می‌ساخت به طور مستقیم از رایانه استفاده کند. آیکون‌های دسک تاپ، پوشه، فایل، فایل‌های زباله، CHI را از یک سردرد مزخرف حروف و اعداد فشرده به اشیای ساده‌ای تبدیل کردند که هر کارمند اداری می‌توانست با آنها ارتباط برقرار کند.

پذیرش کامپیوتر

آشنایی با ماوس کامپیوتر برای کسانی که بیش از یک دهه قبل برنامه‌نویسی رایانه‌ها را با گیره کاغذ و کارت‌های پانچ (و صف‌های بی‌پایان برای اجرای کد) آغاز کرده بودند تضادی شایسته و قابل سپاس و قدردانی بود.

اما اتفاق بسیار بزرگ‌تری در حال رخ‌دادن بود؛ اینکه تجربیات مشابهی در سراسر جهان به وقوع می‌پیوست و در واقع به‌این‌ترتیب می‌توان گفت انگار بشریت در آستانه پذیرش کامپیوتر بود.

یک جهش کوانتومی!

برای اولین‌بار، هیچ مهارت تایپ، زبان، نوشتن یا برنامه‌نویسی در بخش انسانی رابط انسانی کامپیوتر... و هیچ تجربه قبلی موردنیاز نبود. ورود ماوس نیز یک جهش کوانتومی به جلو در قابلیت استفاده از کامپیوتر به‌حساب می‌آمد. چون پس از آن کار‌های سنگین آماده تبدیل‌شدن به چیزی بودند که ما به‌راحتی می‌توانستیم آن را درک کنیم؛ بنابراین می‌توان گفت ماوس بشر را قادر ساخت تا قدرت ماشینی را در آغوش بگیرد و از آن استفاده کند که خستگی‌ناپذیر کار می‌کرد، هرگز اشتباه نمی‌کرد، بی‌نهایت از برق استفاده می‌کرد و هر سال ارزان‌تر، قدرتمندتر و مفیدتر می‌شد.

ابر رایانه‌ای در جیب شما

کامپیوتر همچنین در طول دهه شصت و هفتاد میلادی به‌سرعت کوچک‌تر شد؛ از اندازه خانه به‌اندازه اتاق تا اندازه ماشین لباسشویی و دسک تاپ، و از آن زمان سفر به لپ‌تاپ به تلفن هوشمند، ساعت هوشمند... و فراتر از آن ادامه یافت.

در حال حاضر بیش از نیمی از انسان‌ها یک ابررایانه را در جیب خود حمل می‌کنند و ماوس نیز یکی از عوامل مهم در استقبال اولیه بشر از رایانه در چند دهه پیش بود.

پذیرش جهانی

پذیرش جهانی ماوس توسط جدول‌های زمانی مرسوم تاریخی انجام شد. یعنی رابط WYSIWYG فرزندان زیادی تولید کرد، اما فراموش نکنیم همه چیز با ترکیب ماوس/WYSIWYG در سال ۱۹۶۸ آغاز شد.

«موش» (و CHI در پشت آن) اهمیت بسیار زیادی برای تاریخ دارد و یکی از معدود ایده‌هایی است که در حال تغییر جهان است. نمونه اولیه آن نیز به‌عنوان حماسی‌ترین و انقلابی‌ترین نسخه نمایشی فناوری در تاریخ ثبت شده است؛ همان موشی است که قرار است در ۱۰ سپتامبر ۲۰۲۴ به‌عنوان بخشی از مجموعه پل جی آلن به حراج گذاشته شود.

موش‌های چندمیلیون‌دلاری!

استیو جابز اولین کسی بود که پتانسیل عظیم این رابط را تشخیص داد و مجوز آن را به قیمت ۴۰۰۰۰ دلار برای ادغام در رابط کاربری WYSIWYG اپل صادر کرد.

در واقع قیمت بالا در حراج باعث می‌شود اقلام مشابه از اتاق زیر شیروانی و زیرزمین بیرون بیایند. قیمت حراج سال ۳۵۰۰۰ دلار در سال ۲۰۲۰ باعث شد که دومین موش انگل بارت در آگوست ۲۰۲۱ به حراج گذاشته شود؛ جایی که ۴۹۷۵۱ دلار فروخته شد.

دو موش دیگر Engelbart در همان RRAuction در مارس ۲۰۲۲ به حراج رفتند که نشان می‌دهد ارزش یکی از اصلی‌ترین اختراعات تاریخ توسط افکار عمومی تقریباً ۵۰ هزار دلار تخمین زده شده است؛ یکی به قیمت ۴۵۹۳۵ دلار و دیگری به قیمت ۵۴۹۰۴ دلار فروخته شده است.

منبع: همشهری آنلاین