کانال تلگرامی مطالعات فرانسه در پستی با اشاره به فراگیر شدن مطلب طنزآمیز ضدفرانسوی در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

«نمی‌خواهم فرانسوی باشم»؛ داستان ترند ضدفرانسوی در تیک‌تاک چیست؟

چند روزی است که یک ترند طنزآمیز ضدفرانسوی که در آمریکا شکل گرفته، در شبکه‌های اجتماعی، به‌ویژه تیک‌تاک، حسابی سروصدا کرده است.

ماجرا از دستکاری در یکی از آهنگ‌های لیدی گاگا شروع شد. در ترانه «عاشقانه بد» (به انگلیسی: Bad Romance) که در سال ۲۰۰۹ منتشر شد، این جملات شنیده می‌شود:

"I want your love, and I want your revenge / I want your love, I don't wanna be friends."

یعنی: «من عشق تو را می‌خواهم و انتقام تو را می‌خواهم / من عشق تو را می‌خواهم، نمی‌خواهم دوست باشیم.»

سپس برخی افراد خلاق متوجه شدند که می‌توانند با تغییر واژه‌ی friends (دوستان) به French (فرانسوی)، آن را به آهنگی مناسب برای دست انداختن فرانسه، فرهنگ و سبک زندگی‌اش تبدیل کنند.

در ابتدا این موضوع کاملاً بی‌ضرر و صرفاً یک شوخی سرگرم‌کننده به نظر می‌رسید، به‌ویژه با توجه به این که آمریکایی‌ها این روزها به هر بهانه‌ای برای پرت کردن حواس‌شان از وضعیت نابسامان داخلی، از کاهش بودجه‌ی نهادهای فرهنگی گرفته تا خطر دوره‌ی سوم ریاست‌جمهوری ترامپ و دیگر فجایع ناشی از حکومت بی‌کفایت‌شان، به نظیر چنین موضوعاتی نیاز دارند.

اما طولی نکشید که همسایگان اروپایی فرانسه، یعنی اسپانیا، ایتالیا و بلژیک، هم وارد ماجرا شدند و با هشتگ «IDontWantToBeFrench» شروع به انتشار ویدیوهایی کردند که میلیون‌ها بازدید داشت. در این ویدیوها، کاربران تلاش می‌کردند ثابت کنند که فرانسه در مقایسه با کشور خودشان جذابیت کمتری دارد.

پاسخ‌های فرانسوی‌ها، به‌ویژه خطاب به آمریکایی‌ها، خیلی سریع آن‌ها را در موضع برتر قرار داد.

یکی از کاربران تیک‌تاک با کنایه نوشت: «می‌خواهید ما را در زمینه آشپزی دست بندازید؟ ما خیلی حسادت می‌کنیم به کشوری که پای با طعم اسپرایت درست می‌کند»؛ طعنه‌ای آشکار به بدترین اتفاقی که برای ذائقه‌ی انسان رخ داده، درست از زمانی که آمریکایی‌ها «مونتین دو» را اختراع کردند، نوشیدنی‌ای که به قول برخی کاربران عملاً اعلام جرم علیه سلامتی محسوب می‌شود.

سپس موج جدیدی از ویدیوها با عناوینی مثل «من می‌خواهم فرانسوی باشم» و «ما نمی‌خواهیم شما فرانسوی باشید» به راه افتاد. اما ضربه‌ی نهایی را موضوع بیمه‌ی درمانی وارد کرد. یکی از کاربران فرانسوی نوشت: «ما در فرانسه می‌گوییم: دست‌کم ما کارت ویتال داریم!»

«کارت ویتال» همان کارت بیمه سلامت است که تقریبا هزینه‌های درمانی را پوشش می‌دهد. این جمله درباره یک کارت پلاستیکی ساده در فرانسه برای آن گفته می‌شود که به آمریکایی‌ها یادآوری کند بدترین سیستم سلامت را در میان کشورهای ثروتمند دارند.

این ترند مربوط به کارت ویتال به‌سرعت در فرانسه فراگیر شد و حتی بدبین‌ترین فرانسوی‌ها را متحد کرد. یکی نوشت: «هیچ‌وقت تا این حد فرانسوی نبودم!» و دیگری نتیجه گرفت: «ممنون آمریکایی‌ها که این ترند تیک‌تاک رو راه انداختید. شما باعث شدید که دوباره به فرانسوی بودن‌مان افتخار کنیم!»

و ماجرا به اینجا ختم نشد... پای سیاست هم به میان آمد! گابریل اتال، نخست‌وزیر پیشین فرانسه، ویدیویی منتشر کرد و گفت: «من می‌خوام فرانسوی باشم». پست او همراه بود با کلیپی از فینال‌های جام جهانی، سیمون وی (از شخصیت‌های تاریخی فرانسه) و «راکلت»، غذایی پر از پنیر که به نوشته یکی از کاربران، هم آب دهان را راه می‌اندازد و هم می‌تواند عمیق‌ترین زخم‌های روحی را التیام ببخشد.

نتیجه: هیچ وقت با فرانسوی درنیفتید!

فرانسوی‌ها بلدند از خودشان دفاع کنند و شاید بعضی وقت‌ها کمی هم در این کار زیاده‌روی می‌کنند. اما مهم‌تر از همه، این ترند تیک‌تاک در واقع تیر خلاص به آرایه طعنه و کنایه بود.

چرا؟ چون اگر کسی کمی صبر می‌کرد و به ادامه‌ی آهنگ «عاشقانه بد» گوش می‌داد، متوجه می‌شد که لیدی گاگا بلافاصله بعد از جمله‌ی «I don’t wanna be friends» در همان آهنگ به فرانسوی می‌خواند:

"J'veux ton amour, et je veux ta revanche / J'veux ton amour, I don't wanna be friends..."

(من عشق تو را می‌خواهم، و انتقام تو را می‌خواهم / من عشق تو را می‌خواهم، نمی‌خواهم دوست باشیم.)

یکی دیگر از کاربران نوشت: شاید برنامه‌ی ترامپ برای برچیدن وزارت آموزش آمریکا کمی زودهنگام بود.