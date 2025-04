اوکراین سه شرکت چینی را تحریم کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ریاست جمهوری اوکراین مجموعه جدیدی از تحریم‌ها را به دلیل تلاش‌های جنگی روسیه در این کشور اعلام کرد که از جمله سه نهاد چینی را هدف قرار می‌دهد.

تحریم‌های جدید چندین نهاد روسی و همچنین شرکت‌های فناوری هوانوردی و هوافضای پکن، Xianghui Technology Ltd، Rui Jin Machinery Co Ltd و Zhongfu Shenying Fiber Carbon Xining Co Ltd را هدف قرار می‌دهد.

این اقدام پس از آن صورت می‌گیرد که ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، چین را به تامین توپخانه و باروت به مسکو متهم کرد، اما پکن آن را رد کرد و تاکید کرد که هیچ سلاح مرگبار به مسکو ارائه نکرده است.

منبع: رویترز