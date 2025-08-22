مدیرکل شورای عالی آموزش و پرورش گفت: مدارس مسجد محور به دلیل غیرقانونی بودن به دانش‌آموزان مدرک رسمی ارائه نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هیچ فضایی نمی‌تواند به عنوان مدرسه شناخته شود مگر اینکه از آموزش و پرورش مجوز لازم را دریافت کرده باشد.

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این که استفاده از نام مدارس مسجد محور یک نام غیرقانونی است؛ افزود: مدارس مسجد محور از آموزش و پرورش اجازه‌ آموزش نگرفته‌اند.

محمود امانی به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و ادامه داد: "ایشان بر اهمیت رسمی و حکمرانی آموزش و پرورش تأکید کردند و بیان کردند که باید در چارچوب نظام عمل شود."

دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: هر فردی که قصد دارد مدرسه‌ای تأسیس کند، باید در چارچوب قوانین آموزش و پرورش یا قوانین مربوط به مدارس غیر دولتی اقدام کند و مسئولیت‌های مربوطه را بپذیرد.

محمود امانی گفت : اگر دانش‌آموزان بدون ثبت‌نام وارد این نوع مدارس شوند، این یک تخلف قانونی است و قانون حمایت از اطفال ممانعت از تحصیل رسمی را قابل پیگرد می‌داند.

مدیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: افرادی که مدارس مسجد محور را راه‌اندازی کرده‌اند، باید به ساز و کارهای قانونی تن دهند و فضاهای خود را معرفی کرده و تاییدیه‌های لازم را از سازمان نوسازی دریافت کنند.

محمود امانی افزود: باید توجه داشت که اگر در این مدارس اتفاقی رخ دهد، ممکن است عواقب آن به یک فاجعه ملی منجر شود. بنابراین ضروری است که همه افراد به رسمیت شناختن قوانین و نظارت‌های مربوط به آموزش و پرورش پایبند باشند.

مدیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: مدارس مسجد محور به دلیل غیرقانونی بودن به دانش‌آموزان مدرک رسمی ارائه نمی‌کند؛ به همین دلیل دانش‌آموزانی که در این مدارس تحصیل کردند نمی‌توانند در آموزش‌های عالی به دلیل عدم مدرک  ادامه تحصیل دهند.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
اخراج تمامم افغانیها هم مجاز هم غیره مجاز همه باید اخراج بشن تا اخرین نفر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
پول میخواد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
سر این آموزش و پرورش چه بلایی آورده اند که هر کسی از مدیر بگیر تا اولیا و معلم و ساز خودشان را می نوازند
۰
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۹ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
همان بلایی که سر تمام جا ها آوردن و تنها چیزی که در کشور پیشرفت کرده بیماری های لا علاج وسکته های مغزی و قلبی بخاطر گرانی وبدبختی و هزینه های بالا مثل قبض های وحشتناک که باعث مرگ و فلج شدن مردم داره میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۹ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
الان مسجد دشمن علم مدرک‌محور شما شد؟
۳
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
مدارس مسجد محور از آموزش و پرورش اجازه‌ آموزش نگرفته‌اند؟؟ مگه برای علم‌آموزی باید از شما اجازه گرفت.. این همه فارغ التحصیل در این مملکت بیکار هستن اون مدرک کوفتی به چه دردشون خورد... مسجد از پایگاه‌های اسلام هست. پیامبر اسلام در مسجد بحث علمی می کردند، در مسجد گره‌گشایی از کار مردم میشد، اتحاد مردم در مسجد شکل می گرفت. حالا چند تا مسجد اومدن به بچه های مردم کمک کنن بهتر درس بخونن و چون از شخص شما اجازه نگرفتن بهتون برخورده؟؟ مدرک توی این دوره زمونه به چه درد میخوره وقتی دلال دلار و طلا دیپلم هم نداره
۲۱
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
منصوری
۰۰:۱۲ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
بنا نیست هرکس دلش خواست مدرسه بزند مساجد هم باید قانون کشور را بپذیرند در ضمن صلاحیت معلمان این مدارس باید تایید اموزش پرورش را داشته باشند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
من ترجیح میدم بچه مو به این مدارس مسجدی بفرستم تا اینکه بفرستم مدرسه ای که بچه ابتدایی توش ویپ و سیگار مصرف میکنه و براش فیلم‌های مبتذل ماهواره رو تعریف میکنن...
۱۲
۲۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۰۱ شهريور ۱۴۰۴
والا به خدا قسم چه مسجد چه مدارس آنچنانی فرقی ندارن مهم خود دانش آموز و خانواده و دوست ومعلم هست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
احتمالا منافع کاسبان آموزش در خطر افتاده که اینجوری دست و پا میزنین...اتفاقا این کلاس ها خیلی عالی هست و برای رفع اشکال مردم کم در آمد عالیه...مردم از کجا بیارن کلاس خصوصی معلمی را برن که در ساعات قانونی کلاس درس نمیده تا دانش آموز مجبور بشه پول کلاس خصوصی بده...
۸
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۲:۳۱ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
لطفا برای عنوان عکس مناسبی انتخاب کنید.
۴
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
مردم خواستار خروج اتباع افغانی از کشور هستند
با خواست مردم بازی نکنید
یارانه آب برق گاز مسکن کار از مردم گرفتند افغانی
چرا پاسخگو مردم نیستید
جوان‌ها مردم بیکار هستند از دست افغانی
چه مجاز غیر مجاز همه‌شون بیرون کنید افغانی‌ها را
۳
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
نه که اصلا تو مدارس دولتی فاجعه رخ نمی‌دهد یک بار بخاری مدرسه می‌ترکد یک بار به دلایل مختلف بچه ها مسموم می‌شوند نوی اون موارد کدوم مسئولی مسئولیت قبول کرد
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
اینها مدرسه نیستند و صرفا یه کلاس برای رفع اشکال دانش آموزان است که با کم کاری و بی توجهی معلمان و اموزش و پرورش در مدارس ایجاد شده است ...کار خوب و خدا پسندانه ای است و کاملا رایگان است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۶ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
خبر نامفهوم هست. اگر نمیتوانند مدرک بگیرند چرا باید به اینگونه مدارس بروند؟ شاید هزینه های مدارس رسمی بالاست.
۱
۱۳
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۰۸:۱۷ ۳۱ مرداد ۱۴۰۴
نمونه دیگری از بی عملی و توجه مسئولان به نیازهای خانواده ها و تهدید های جدی نسبت به اقدامات جامعه مذهبی ایران : باید توجه داشت که اگر در این مدارس اتفاقی رخ دهد! مسلما اگر اتفاقی رخ دهد صدها برابر اتفاقات ناجور مدارس در رسانه ها صدا خواهند کرد
۲
۱۷
پاسخ دادن
