باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امامجمعه - محمود امانی طهرانی، دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هیچ فضایی نمیتواند به عنوان مدرسه شناخته شود مگر اینکه از آموزش و پرورش مجوز لازم را دریافت کرده باشد.
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش با بیان این که استفاده از نام مدارس مسجد محور یک نام غیرقانونی است؛ افزود: مدارس مسجد محور از آموزش و پرورش اجازه آموزش نگرفتهاند.
محمود امانی به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری اشاره کرد و ادامه داد: "ایشان بر اهمیت رسمی و حکمرانی آموزش و پرورش تأکید کردند و بیان کردند که باید در چارچوب نظام عمل شود."
دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش تصریح کرد: هر فردی که قصد دارد مدرسهای تأسیس کند، باید در چارچوب قوانین آموزش و پرورش یا قوانین مربوط به مدارس غیر دولتی اقدام کند و مسئولیتهای مربوطه را بپذیرد.
محمود امانی گفت : اگر دانشآموزان بدون ثبتنام وارد این نوع مدارس شوند، این یک تخلف قانونی است و قانون حمایت از اطفال ممانعت از تحصیل رسمی را قابل پیگرد میداند.
مدیرکل شورای عالی آموزش و پرورش اظهار کرد: افرادی که مدارس مسجد محور را راهاندازی کردهاند، باید به ساز و کارهای قانونی تن دهند و فضاهای خود را معرفی کرده و تاییدیههای لازم را از سازمان نوسازی دریافت کنند.
محمود امانی افزود: باید توجه داشت که اگر در این مدارس اتفاقی رخ دهد، ممکن است عواقب آن به یک فاجعه ملی منجر شود. بنابراین ضروری است که همه افراد به رسمیت شناختن قوانین و نظارتهای مربوط به آموزش و پرورش پایبند باشند.
مدیرکل شورای عالی آموزش و پرورش بیان کرد: مدارس مسجد محور به دلیل غیرقانونی بودن به دانشآموزان مدرک رسمی ارائه نمیکند؛ به همین دلیل دانشآموزانی که در این مدارس تحصیل کردند نمیتوانند در آموزشهای عالی به دلیل عدم مدرک ادامه تحصیل دهند.