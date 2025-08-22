باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از شهرداری تهران؛ محمدعلی مختاری رئیس سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران با اشاره به توافق شهرداری تهران و وزارت نیرو برای انتقال پساب تصفیه خانهها به بوستانهای شهر تهران، اظهار کرد: توافق نامهای تنظیم شده که به معاونتها و سازمانهای شهرداری تهران ابلاغ خواهد شد؛ ما نیز همکاری لازم را با وزارت نیرو خواهیم داشت.
باید از فرونشست دشت ورامین جلوگیری کنیم
وی با اشاره به اینکه باید پساب را به ما بدهند و ما آن را جایگزین کنیم، تأکید کرد: ما به منابع آبی پایدار نیاز داریم و نبایستی از چاهها استفاده و باید از فرونشست دشت ورامین جلوگیری کنیم.
مختاری ادامه داد: شهرداری تهران همیشه پیش قدم بوده است و به وزارت نیرو کمک کرده است؛ اجرای خط انتقال پساب از وظایف وزارت نیرو بود، اما شهرداری ۳ همت در سال ۱۴۰۳ و ۲ همت در سال ۱۴۰۴ به آن اختصاص داده بود. انشاءالله ۱۲۹کیلومتر خط انتقال پساب از تصفیه خانهها ظرف چند روز آینده توسط شهردار تهران افتتاح خواهد شد.
نمیگذاریم بوستانی بدون آب بماند
رئیس سازمان بوستانها و فضای سبز شهر تهران ادامه داد: ما نمیگذاریم بوستانی بدون آب بماند، اما یکی از دلایل این بی آبی بوستانها حفر چاههای ۳۰۰ متری توسط وزارت نیرو بوده است که موجب شده دبی برخی از چاههای شهرداری کم شود. کم آبی باعث میشود درختان یا خشک شوند یا دچار بیماری شوند. در هر صورت با تمام توان ایستادهایم.
وی با بیان اینکه سال گذشته خزان در تهران اتفاق افتاد، اما امسال با وجود درجه گرمای بالاتر و مشکل آب، خزان نداشتیم، گفت: تهران تابستان امسال سبز باقی ماند و این مسأله نشان دهنده برنامه ریزی ماست؛ بطوریکه زمان آبیاری را کاهش و در ساعات خنک روز آبیاری انجام دادیم و سعی کردیم درست مصرف کنیم.
مختاری تأکید کرد: اگر همه دست به دست هم دهیم کارها به خوبی پیش خواهد رفت؛ ما کشور پویایی داریم و با همدلی میتوانیم از موانع عبور کنیم.