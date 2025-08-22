باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جهانشاه بهرامآبادی روز جمعه با تسلیت سالروز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) طی یک مصاحبه تصویری اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم عزاداری ۲۸ صفر در مصلای بزرگ تهران و برگزاری نماز جمعه، مأموران پلیس راهور از ساعت هشت صبح امروز در پیرامون مصلی مستقر شدهاند.
وی افزود: همکاران پلیس ضمن روانسازی ترافیک در معابر اطراف، نسبت به اعمال محدودیتهای ترافیکی در حلقه اول اقدام کردهاند و اجازه توقف وسایل نقلیه شخصی در اطراف محل مراسم داده نمیشود.
جانشین پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه همکاری شهروندان نقش مهمی در برگزاری مطلوب مراسم دارد، افزود: توصیه ما به شهروندان این است که به تذکرات و راهنمایی مأموران مستقر توجه جدی داشته باشند و از پارک غیرمجاز خودداری کنند؛ چرا که خودروهای متخلف توسط جرثقیل جابهجا خواهند شد و این امر میتواند برای مالکان مشکلاتی ایجاد کند.
سرهنگ بهرامآبادی با اشاره به حرکت دستههای عزاداری به سمت مصلی گفت: این دستهها با آرامش و امنیت کامل در حال حرکت هستند و پلیس نیز تا پایان مراسم در محل حضور خواهد داشت و خدماترسانی به شهروندان، نمازگزاران و عزاداران را ادامه خواهد داد.