جانشین پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: همزمان با برگزاری مراسم رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) در مصلای بزرگ امام خمینی (ره)، پلیس با هرگونه توقف و پارک غیرمجاز در اطراف محل مراسم برخورد کرده و خودرو‌های متخلف با جرثقیل جابه‌جا می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ جهانشاه بهرام‌آبادی روز جمعه با تسلیت سالروز رحلت نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) طی یک مصاحبه تصویری اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم عزاداری ۲۸ صفر در مصلای بزرگ تهران و برگزاری نماز جمعه، مأموران پلیس راهور از ساعت هشت صبح امروز در پیرامون مصلی مستقر شده‌اند.

وی افزود: همکاران پلیس ضمن روان‌سازی ترافیک در معابر اطراف، نسبت به اعمال محدودیت‌های ترافیکی در حلقه اول اقدام کرده‌اند و اجازه توقف وسایل نقلیه شخصی در اطراف محل مراسم داده نمی‌شود.

جانشین پلیس راهور تهران بزرگ با بیان اینکه همکاری شهروندان نقش مهمی در برگزاری مطلوب مراسم دارد، افزود: توصیه ما به شهروندان این است که به تذکرات و راهنمایی مأموران مستقر توجه جدی داشته باشند و از پارک غیرمجاز خودداری کنند؛ چرا که خودرو‌های متخلف توسط جرثقیل جابه‌جا خواهند شد و این امر می‌تواند برای مالکان مشکلاتی ایجاد کند.

سرهنگ بهرام‌آبادی با اشاره به حرکت دسته‌های عزاداری به سمت مصلی گفت: این دسته‌ها با آرامش و امنیت کامل در حال حرکت هستند و پلیس نیز تا پایان مراسم در محل حضور خواهد داشت و خدمات‌رسانی به شهروندان، نمازگزاران و عزاداران را ادامه خواهد داد.

برچسب ها: روان سازی ترافیک ، پلیس راهور تهران بزرگ ، مراسم ۲۸ صفر
خبرهای مرتبط
ترافیک در همه معابر و بزرگراه‌های تهران روان و عادی است
خشم و عصبانیت یکی از دلایل تصادفات هولناک است!
اتخاذ تمهیدات ترافیکی به مناسبت برگزاری مراسم ۲۸ صفر در مسیر‌های منتهی به مصلی تهران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
آخرین اخبار
چهار ایستگاه جدید مترو در ماه‌های پیش رو افتتاح می‌شود
انسداد زودهنگام جاده چالوس و اعمال محدودیت‌های ترافیکی
اعزام ۸۸ هزار مددجوی کمیته امداد به اردو‌های نوید زندگی و شوق زیارت از ابتدای سال
پیام تبریک فراجا به مناسبت فرا رسیدن هفته دولت
ممنوعیت تردد و یکطرفه شدن برخی مسیرها/ محدودیت‌های ترافیکی در محور‌های پرتردد
فعالیت تیم‌های پیشگیری از اعتیاد در حدود ۳ هزار محله
گام بلند در ارتقای سواد دینی و مهارتی مددجویان کمیته امداد
هوای تهران در وضعیت نارنجی و آلوده قرار گرفت
طراحی ایستگاه‌های اتوبوس پایتخت با معماری ایرانی-اسلامی
تاکسی اینترنتی شهرداری باید به بخش خصوصی واگذار شود
تهران از نظر تجهیزات آتش‌نشانی آماده است/ بسیاری از استان‌ها هنوز با کمبود مواجهند
دیدار رئیس بنیاد شهید با خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه
فرماندار تهران: ۱۳۷ پروژه عمرانی و خدماتی در هفته دولت افتتاح خواهد شد
تعیین سهم ۲۰ درصدی استان تهران از برنامه اسقاط سالانه خودرو‌های فرسوده
ثبت‌نام هزار زوج‌ جوان برای طرح تشویقی سفر به حج عمره
تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه شمال ممنوع شد
حفر چاه در تهران باید ممنوع شود/ انتقال آب طالقان به تهران تا سه ماه آینده
کشف یک تن چوب قاچاق در رباط کریم
خدمت‌رسانی ویژه هلال‌احمر به زائران دهه آخر صفر در مشهد
سردار منتظر المهدی: نجات جان انسان، به منزله نجات جان جهان است
کشف محموله بزرگ خزندگان قاچاق در فرودگاه امام خمینی (ره)