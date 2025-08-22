باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - یک مطالعه تازه نشان داده است افرادی که به اندازه کافی آب نمی‌نوشند، پاسخ بیولوژیکی قوی‌تری به استرس دارند.

محققان به این نتیجه رسیده‌اند که افرادی که آب کافی نمی‌نوشند سطح بالاتری از هورمون استرس کورتیزول آزاد می‌کنند، حتی اگر نسبت به افرادی که بیشتر می‌نوشند، احساس تشنگی بیشتری نکنند.

آنها توصیه کرده‌اند که نگه داشتن یک بطری آب در نزدیکی خود در مواقع استرس می‌تواند برای سلامت درازمدت مفید باشد و از سطح استرس بکاهد.

این مطالعه که توسط متخصصان دانشگاه جان مورز لیورپول (LJMU) انجام شد، شامل ۱۶ نفر بود که کمتر از ۱.۵ لیتر آب در روز می‌نوشیدند، به همراه ۱۶ نفر که مرتباً دستورالعمل‌های توصیه شده مصرف مایعات روزانه را رعایت می‌کردند.

محققان از دستورالعمل‌های سازمان ایمنی مواد غذایی اروپا (EFSA) استفاده کردند که توصیه می‌کند مردان روزانه ۲.۵ لیتر آب بنوشند، در حالی که زنان باید ۲ لیتر بنوشند.

در انگلیس، دستورالعمل‌های Eatwell نشان می‌دهد که بزرگسالان باید روزانه بین ۶ تا ۸ لیوان مایعات یا تقریباً ۱.۵ تا ۲ لیتر بنوشند.

با این حال، افراد ممکن است در هوای گرم، اگر بسیار فعال هستند، اگر در حال بهبودی از یک بیماری هستند، یا اگر باردار یا شیرده هستند، نیاز به نوشیدن بیشتر داشته باشند.

منبع: العربیه