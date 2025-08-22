باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتن گندم با ارزش ۱۷۱ همت از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش داشته است.

وی از پرداخت ۸۰ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: روز گذشته ۲۱ همت از مطالبات کشاورزان واریز شده است.

هاشمی ادامه داد: بنابر پیگیری صورت گرفته و تلاش بازرگانی دولتی پیش بینی می شود که حداکثر تا ۱۵ شهریور ۲۰ درصد باقی مانده مطالبات پرداخت شود. حتی امیدواریم با رایزنی های صورت گرفته زودتر پرداخت شود‌.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: برآوردها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتن برسد.