رئیس بنیاد ملی گندمکاران ازپرداخت ۸۰ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: روز گذشته ۲۱ همت از مطالبات کشاورزان واریز شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار از ابتدای فصل برداشت تاکنون ۷ میلیون و ۶۰۰ هزارتن گندم با ارزش ۱۷۱ همت از کشاورزان خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد کاهش داشته است.

وی از پرداخت ۸۰ درصد مطالبات گندمکاران خبر داد و گفت: روز گذشته ۲۱ همت از مطالبات کشاورزان واریز شده است.

هاشمی ادامه داد: بنابر پیگیری صورت گرفته و تلاش بازرگانی دولتی پیش بینی می شود که حداکثر تا ۱۵ شهریور ۲۰ درصد باقی مانده مطالبات پرداخت شود. حتی امیدواریم با رایزنی های صورت گرفته زودتر پرداخت شود‌.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: برآوردها حاکی از آن است که میزان خرید تضمینی گندم به ۷ میلیون و ۸۰۰ هزارتن برسد.

 

برچسب ها: تولید گندم ، خرید تضمینی گندم ، قیمت گندم
خبرهای مرتبط
۸۷ درصد مطالبات گندم‌کاران بابت خرید تضمینی گندم‌کاران پرداخت شده است
مرداد به سر آمد و خبری از تعیین تکلیف قیمت خرید تضمینی محصولات نیست
کاهش ۳۴ درصدی خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
شیوه‌نامه عرضه بنزین سوپر ابلاغ شد
عدم مشمولیت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق برای خریداران برق سبز بورس انرژی اجرا شد؟
آخرین اخبار
رانندگان فریب شکل ظاهری روغن‌های موتور جدید را نخورند
تامین ارز بانک مرکزی برای واردات امسال از ۲۱.۲ میلیارد دلار گذشت
مهلت ارائه ضمانت نامه بانکی کارت‌های بازرگانی غیر تولیدی تمدید شد+ عکس
طرح بحث ۳۰ درصد تلفات آب نوعی فرار از مسئولیت است
صرفه جویی ۳۳۰ میلیون لیتری بنزین از طریق دوگانه‌سوز کردن خودرو
ترخیص ۱۰۰ درصدی و شبانه‌روزی کالای اساسی و دارو
شیوه‌نامه عرضه بنزین سوپر ابلاغ شد
عدم مشمولیت در برنامه‌های مدیریت مصرف برق برای خریداران برق سبز بورس انرژی اجرا شد؟
ردیابی ۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک و شناسایی ۱۱۹ شرکت صوری
ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
جوجه ریزی مرداد به ۱۴۵ میلیون قطعه می‌رسد
برقراری قطار‌های فوق‌العاده مسافری برای روز‌های پایانی ماه صفر+ فیلم
معمای کاهش تولید خودرو در ایران چیست؟
کاهش هزینه‌های مالیاتی از طریق حساب ۱۰۰ مالیات
افزایش سه میلیارد دلاری سطح روابط اقتصادی ایران و ارمنستان
هزینه کشاورزان اروپایی بالا می‌رود؟
تاکسی اینترنتی شهرزاد و بابک زنجانی مجوز ندارند
ممنوعیت تردد در محور چالوس همچنان پابرجاست
پایداری جو هوا تا ۵ روز آینده در بسیاری از مناطق کشور
۷۹ واحد نمونه صنعتی و معدنی در مراسم روز ملی صنعت و معدن معرفی می‌شوند
ورود روزانه ۱۸۰۰ اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
وزارت نیرو مخالفتی با ساخت و ساز متوازن و متناسب ندارد
تالار دوم ارز تجاری، بازار شفاف معاملات توافقی گروه دوم
پرداخت ۳۰ همت سود به ۱۰ میلیون سهام‌دار در مرداد ۱۴۰۴
جابه جایی بیش از ۱۴۷ هزار زائر به مشهد از طریق ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای+ فیلم
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱ شهریور ماه
اعزام ۲هزار و۲۰۰ دستگاه اتوبوس به مشهد برای بازگشت زائران
آغاز پرواز‌های برگشت عمره از ۱۰ شهریورماه ماه/ انجام روزانه یک پرواز حج عمره از ترمینال سلام
تدوین ۹۰ درصدی مقررات قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها